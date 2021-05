Si hay un vestido que debe estar en cualquier fondo de armario, ese es el Little black dress, que no es más que un vestido negro. Atemporal y versátil, el LBD ha sufrido todo tipo de transformaciones, adaptándose a las circunstancias del momento y a las necesidades de las mujeres. Como no podía ser de otra forma, Coco Chanel fue la primera que esbozó su diseño a principios del siglo XX y Audrey Hepburn lo catapultó a la fama en la versión de Hubert de Givenchy que lucía frente al escaparate de la joyería Tiffany’s en la película Desayuno con diamantes. Quien cuenta con uno en su armario, jamás podrá decir que no tiene qué ponerse.