María del Monte envió a su sobrino fotos de sus relojes de alta gama unos días antes del robo

María del Monte envió a su sobrino Antonio Tejado, que está actualmente en prisión provisional en relación con el asalto a su vivienda, varias fotografías de los relojes de alta gama que ella tenía y que acabaron siendo sutraídos en la madrugada del 25 de agosto de 2023, según la información que la Guardia Civil ha encontrado en el análisis del teléfono de Antonio Tejado. Algunas de esas imágenes las compartió la cantante con su sobrino tan sólo unos días antes de que se produjera el robo en su chalé de Gines. Los agentes también han puesto de manifiesto que el ciudadano ruso Arseny Garibyan tenía que darle "dinero" a Antonio Tejado para la compra de los regalos de Reyes.

En el informe remitido por la Guardia Civil al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, los investigadores del Instituto Armado señalan precisamente el envío de esas fotografías como uno de los datos que corroboran el "conocimiento del valor de los objetos que María del Monte poseía en el interior de sus vivienda" y así explican que desde María del Monte retomó las relaciones con su sobrino, en el mes de junio de 2023, ambos mantuvieron varias conversaciones que giran en torno a los relojes de la cantante.

Dicen los investigadores que fue la propia María del Monte, en unas ocasiones y en otras a petición del propio Antonio Tejado, la que llega a enviar varias fotografías de los relojes que finalmente fueron robados. Una de esas imágenes fue enviada el día 16 de agosto, tan sólo un semana antes del asalto.

Preciamente, el 14 de junio, Antonio Tejado y María del Monte -que aparece identificada en el teléfono como "Tata"- mantienen una conversación por Whatsapp en la que se intercambian fotos de relojes de alta gama y hablan de los mismos. Una de esas fotos que le envía la cantante a su sobrino es precisamente de un reloj de la marca Tolex.

Varios días después, el 18 de junio, vuelven a mantener una conversación entre ellos para hablar nuevamente de relojes y, según recogen los investigadores, en esta conversación Antonio le explica a su tía que está interesado en "comprar un reloj de alto valor económico a una persona que identifica como Severiano para, posteriormente, venderlo y obtener unas ganancias económicas con el mismo".

En otra conversación por Whatsapp fechada el 25 de julio, María del Monte le muestra a Antonio la tasación de uno de sus relojes. Se trata de un reloj de la marca Corum Golden Bridge. Y dos días después, el 27 de julio, hay otra comunicación en la que María le habla a su sobrino de la oportunidad de comprar "el verde en 41", refiriéndose a un reloj. La cantante le comenta a su familiar que el precio es de 6.900 euros y Antonio responde lo siguiente:

-"Tengo que esperarme hasta diciembre Tata, joé, qué coraje me da, porque al final la obra iban a ser 10 papeles pero se nos ha ido a casi 20 y tengo que poner yo el dinero de lo mío aún..."

Finalmente, el 16 de agosto, a las diez de la mañana, se inicia otra conversación de Whatsapp entre Antonio y su "Tata", en la que ésta le muestra un reloj de la marca Rolex que acaba de recibir. Antonio le responde con una nota de audio:

-"Es una maravilla, vamos. Me gusta más que el otro que me enseñaste. De hecho es el Rolex que más me gusta de los que tienes, vaya pasada".

Y unos minutos después, añade lo siguiente: "Chulo no, es precioso, vamos. A mí me ha encantado, pero precioso, y además los colores que tiene me encanta. La combinación del oro con el acero me encanta".

Por último, la Guardia Civil recoge en su informe otra conversación de Whatsapp entre Antonio y su tía, a las 18:19 horas del 23 de agosto, en la que Antonio le pregunta si "llega mañana, pa lo del perrillo" ya que él supuestamente se iba a ir a la playa. Varias horas después, a las 21:49 horas, la cantante le responde diciendo que "mañana", por el día siguiente llamaría a su pareja, ante lo cual Antonio le comenta que se va a quedar hasta el sábado y podrá llevarle él mismo el perro.