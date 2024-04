Antonio Tejado seguirá en prisión

Antonio Tejado seguirá por el momento en prisión. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado sendos autos en los que rechaza los recursos de reforma presentados por la defensa del sobrino de la popular cantante y de los otros cinco investigados que siguen en prisión, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

El abogado de Antonio Tejado había pedido de nuevo su excarcelación al considerar que ya no persisten los requisitos para mantener su permanencia en prisión provisional, como son el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva.

Sin embargo, tanto la Fiscalía de Sevilla como la acusación particular que ejercen María del Monte e Inmaculada Casal volvieron a oponerse a la salida de la cárcel de Antonio Tejado, del boxeador ruso Arseny Garibyan y de los otros implicados que están privados de libertad desde el pasado 12 de febrero, hace ya más de dos meses.

El Ministerio Público se opuso a la excarcelación de los seis investigados, si bien, como ya hizo anteriormente, planteó al juez de manera subsidiaria que la banda pudiera salir si depositaba una fianza. En su anterior escrito, la Fiscalía cifró en 100.000 euros la posible fianza para Antonio Tejado y el boxeador ruso Arseny Garibyan, y de 50.000 euros para los otros implicados. La acusación pública argumentaba que persistían los "indicios racionales de criminalidad, sin perjuicio del resultado que arrojen las diligencias pendientes de trámite y que en un futuro puedan determinar que se valoren medidas de seguridad alternativas que a fecha de hoy no entendemos adecuadas en orden al buen fin de la instrucción".

El volcado de los teléfonos móviles

Entre esas diligencias prendientes está precisamente el volcado de la información contenida en los diez teléfonos móviles intervenidos a los ocho detenidos en la operación por el asalto al chalé de María del Monte y que se consideran "fundamentales para el completo esclarecimiento de los hechos y que posiblemente supongan aportación de nuevos indicios respecto a la totalidad de los encartados, confirmando así las sospechas y por lo tanto la gravedad de los hechos y la implicación en los mismos de los investigados", aseveraba el Ministerio Fiscal.

Por su parte, el abogado Francisco Baena Bocanegra, que representa a María del Monte e Inmaculada Casal, también impugnó los recursos de reforma presentados por las defensas de los seis investigados que siguen en prisión, oponiéndose también a que puedan salir ya de prisión.

Con anterioridad, esta acusación particular ya sostuvo que los indicios contra Antonio Tejado no son meras conjeturas, que éste no es el "caso del famoso sobrino de una famosa artista" y recordó la gravedad de los hechos y de las penas a las que se enfrentan los investigados.

Una vez que el juez ha rechazado los recursos de Tejado y de los otros investigados, pueden volver a solicitar la libertad presentando un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla.

La moto y el portátil de la novia

De otro lado, la defensa de Antonio Tejado ha pedido al juez que acuerde la devolución de una motocicleta y de un ordenador portátil que fueron intervenidos durante el registro de la vivienda del sobrino de la cantante.

El instructor del caso ya rechazó a finales de marzo la entrega de la moto y del portátil, y ahora el abogado de Tejado ha vuelto a pedir su entrega alegando que tanto el vehículo como el ordenador pertenecen a la pareja sentimental de Antonio, una persona que es ajena al caso. El juez ha dado traslado a la Fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre la entrega de estos efectos, han explicado fuentes del caso.