La Fiscalía y María del Monte insisten en que Antonio Tejado debe seguir en prisión

La petición de libertad de Antonio Tejado vuelve a enfrentarse con la oposición de la Fiscalía de Sevilla y de la acusación particular que ejercen su tía María del Monte e Inmaculada Casal. El Ministerio Público se ha opuesto a los recursos de reforma presentados por el sobrino de la popular cantante y de los otros cinco investigados que están presos desde el pasado 12 de febrero, hace ya más de dos meses, y la misma postura ha adoptado la representación jurídica de las víctimas, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Ante la nueva petición de libertad, que se ha producido tan sólo dos semanas después de que el juez rechazase la excarcelación, la Fiscalía de Sevilla ha presentado un nuevo escrito oponiéndose a la salida de los seis investigados, si bien el Ministerio Público, como ya hizo anteriormente, plantea al juez de manera subsidiaria que la banda pueda salir si deposita una fianza.

En su anterior escrito, la Fiscalía cifró en 100.000 euros la posible fianza para Antonio Tejado y el boxeador ruso Arseny Garibyan, y de 50.000 euros para los otros implicados. Ahora, sin embargo, la Fiscalía ni siquiera ha especificado la cantidad que debería fijarse en caso de que el instructor decidiese dejarlos en libertad, con lo que todo queda en manos del juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, han destacado las mismas fuentes.

En su anterior escrito, la Fiscalía argumentaba que persistían los "indicios racionales de criminalidad, sin perjuicio del resultado que arrojen las diligencias pendientes de trámite y que en un futuro puedan determinar que se valoren medidas de seguridad alternativas que a fecha de hoy no entendemos adecuadas en orden al buen fin de la instrucción", argumentaba entonces la fiscal del caso.

Entre esas diligencias prendientes está precisamente el volcado de la información contenida en los diez teléfonos móviles intervenidos a los ocho detenidos en la operación por el asalto al chalé de María del Monte y que se consideran "fundamentales para el completo esclarecimiento de los hechos y que posiblemente supongan aportación de nuevos indicios respecto a la totalidad de los encartados, confirmando así las sospechas y por lo tanto la gravedad de los hechos y la implicación en los mismos de los investigados", aseveraba el Ministerio Fiscal.

Por su parte, el abogado Francisco Baena Bocanegra, que representa a María del Monte e Inmaculada Casal, también ha impugnado los recursos de reforma presentados por las defensas de los seis investigados que siguen en prisión, oponiéndose también a que puedan salir ya de prisión.

Con anterioridad, esta acusación particular ya sostuvo que los indicios contra Antonio Tejado no son meras conjeturas, que éste no es el "caso del famoso sobrino de una famosa artista" y recordó la gravedad de los hechos y de las penas a las que se enfrentan los investigados.

El penalista dijo entonces que los indicios que hay contra el familiar de la tonadillera no se basan en "meras hipótesis o conjeturas", como sostiene la defensa del sobrino, sino que son fruto de la "brillante, minuciosa y precisa investigación criminal llevada a cabo por la Policía Judicial" que sitúa a este familiar como presunto "autor intelectual" del asalto.

Baena Bocanegra añadió que "si la situación es dolorosa para el señor Antonio Tejado, no hay que hacer un gran esfuerzo para alcanzar el sufrimiento que todo esto viene ocasionando a doña Maria del Monte, que sobreponiéndose a tan difícil situación, desde el primer momento reconociendo públicamente -como ha hecho- el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los sospechosos, sin hacer distingos de clase alguna, se ha acogido a la acción de la Justicia con la única pretensión del descubrimiento de los culpables, los que sean y resulten, y la reparación de los daños y perjuicios sufridos, si ello es posible. No cabe mayor generosidad", considera.

El pasado 8 de abril, el juez de Instrucción número 16 denegó la libertad de Antonio Tejado ante los "claros indicios" de su participación en una "organización criminal" que está siendo investigada por el asalto al chalé de su tía, en la que se hicieron con un botín millonario en relojes y joyas.

En el auto que rechaza la petición de libertad del sobrino y de otros cinco encarcelados, el instructor recuerda la gravedad de los hechos que se atribuyen a esta banda, al tratarse de un "robo violento peligroso" y advierte de que hay que "proteger" a las víctimas, María del Monte e Inmaculada Casal, de cualquier "conducta futura" de Antonio Tejado.

La resolución del juez señalaba que hasta el momento "no se han desvirtuado" las condiciones que fueron tenidas en cuenta cuando se acordó el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos en la operación policial. Así, recordaba que el caso se encuentra en fase de instrucción y las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que incluye intervenciones telefónicas de los inculpados, han determinado que "existan claros indicios de la concertación por parte de los mismos para la perpetración del robo con violencia e intimidación y uso de instrumento peligroso en horas nocturnas y en casa habitada perpetrado el 25 de agosto de 2023".