El volcado del teléfono de Tejado revela que el ruso tenía que darle "dinero" al sobrino de María del Monte

El volcado del teléfono móvil de Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte que está investigado como "autor intelectual" del robo a su chalé, ha revelado su supuesto interés en reunirse con el boxeador ruso Arseny Garibyan, considerado líder de la banda que cometió el robo, porque éste tenía que darle "dinero" a Antonio, según el análisis que ha realizado la Guardia Civil del intercambio de mensajes de texto y audios de whatsapp entre ambos.

La Guardia Civil ha remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla un avance del volcado de los teléfonos móviles intervenidos a los investigados que pone de manifiesto, a juicio de los investigadores, la "urgencia o necesidad" que Antonio Tejado tenía en ver a Arseny Garibyan a finales de diciembre pasado, un interés que para los agentes responde a que el ciudadano ruso tenía que "darle dinero" a Antonio Tejado.

En ese avance del volcado -los agentes sólo han analizado por ahora una parte de los datos contenidos en el móvil del sobrino de la cantante- aparece una grabación de audio realizada a las 13:41 horas del 26 de diciembre de 2023, en el que Antonio Tejado le refiere a su amigo el ciudadano ruso que él no ha comprado nada de los regalos de Reyes y por eso pedía verle, llegando a referirle "y ya de eso ¿vale?... antes de Reyes y eso", algo que "llama la atención de los investigadores puesto que no quiere referirle directamente el punto en común del interés por verlo antes de Reyes para, según se puede desprender y bajo el criterio de los investigadores, poder comprar los Reyes".

El contenido de esa conversación es el siguiente:

-Arseny Garibyan: Que dice mi hermano, si estoy esperando un coleguita ¿vale? En estos días nos vemos y nos tomamos algo... un refresquito, una copita o lo que tú quieras, venga bro.

-Arseny Garibyan: Ay que malito estoy. Ay. Llevarme a un bar... llevarme a un bar.

-Antonio Tejado: Venga vale, perfecto, hermano. Tú me avisas quillo, que viene ahora los Reyes y to, y no vea, nos tomamos algo fresqito antes que lleguen las fechas éstas. Llevarme a un bar. Llevarme a un bar.

-Arseny Garibyan: Yo ya he comprado los Reyes, menos mal tío... un dolor de cabeza tenía. Me he cogido el blackfriday ese y en verdad he comprado las cositas baratas... algunas. Otras me ha costado un pulmón, un pulmón y el hígado.

-Antonio Tejado: Yo no he comprao na quillo, por eso te estaba diciendo cojone... de eso... tú me avisas y nos vemos y nos tomamos una copita... y ya de eso, ¿vale? Antes de los reyes y eso.

En otra conversación con el boxeador ruso, cuya relación para la Guardia Civil va más allá de simples contactos relacionados con la actividad deportiva -como había declarado Tejado en su comparecencia ante el juez-, el sobrino de María de Monte le dice literalmente lo siguiente: "Ke ando apretaete con la Navidad porf". Esta conversación tuvo lugar el pasado 4 de enero, a la 10:25 horas.

Tejado no recibió finalmente ningún dinero

La Guardia Civil cree que el sobrino de María del Monte "no terminó recibiendo el dinero que esperaba tras la venta o transacción que debía realizar Arseny Garibyan", lo que vendría a explicar que finalizaran los contactos entre ambos. Pero aún así, concluyen los agentes de la Guardia Civil, "dado el contexto de las conversaciones y cuando se inician las mismas, los investigadores no descartarían que ese dinero pudiera ser producto de la venta de algún efecto de los hechos investigados. Por lo que, de ser así, Antonio Tejado no conocería el destino final de los mismos ni el producto económico de éstos", asevera.

Sobre la relación de Antonio Tejado con el ciudadano ruso, la Guardia Civil precisa que a pesar de que entre el 1 de agosto de 2023 y su detención el 9 de febrero de 2024 sólo se tenía constancia de dos llamadas telefónicas realizadas o recibidas a los terminales de Arseny Garibyan los días 23 y 24 de agosto, justo antes del asalto al chalé, el volcado de la información del teléfono móvil del sobrino de la cantante ha permitido obtener "suficientes evidencias para afirmar que Antonio Tejado mantenía un contacto contínuo y sostenido en el tiempo con Arseny Garibyan" mediante la aplicación Whatsapp desde, al menos, el 29 de noviembre de 2022. No sólo se intercambian mensajes de texto, sino también de voz, hay además llamadas de voz, videollamadas e intercambio de archivos (fotografías, memes, emoticonos...), y para los agentes el hecho de que se produzcan este tipo de conexiones, por el contexto de los momentos en los que se producen y las conversaciones anteriores, deben tenerse en cuenta respecto a la "intencionalidad" para eludir ser detectados en caso de una intervención teléfoníca de los terminales.

Los investigadores dicen que Antonio y Arseny "no suelen hablar de actividades deportivas, sino que poseen una relación mucho más cercana", donde ambos se refieren con apelativos de "bro" (abreviatura del inglés brother), aunque también se refieren como "hermanos" de manera directa o incluso con la expresión "manito". Y quedan de forma habitual fuera del gimnasio, como atestigua el intercambio de fotografías en resturantes y bares, por lo que "su relación no se limita a encuentros en el gimnasio donde ambos coinciden ni a la relación de ambos con las actividades deportivas, haciendo escasas alusiones a las mismas".

La reunión del 23 de agosto, a menos de dos días del robo

El estudio del teléfono móvil de Tejado ha revelado igualmente un hecho que hasta ahora era desconocido en la instrucción del caso: Antonio Tejado y Arseny Garibyan mantuvieron un encuentro la tarde del 23 de agosto, a menos de dos días del robo al chalé, en el que participó una tercera persona -con la que también hay conversaciones por whatsapp- que no está investigada en esta causa y que tiene antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y lesiones.

Sobre este encuentro, la Guardia Civil comienza explicando que a las once de la mañana de ese día, 23 de agosto, Antonio y Arseny iniciando una serie de intercambios de mensajes, fotogrfías y audios, en los que lo agentes observan que "quien posee un mayor interés por quedar" es Antonio Tejado, llegando a referir que se encontrará en un pub ubicado en la avenida de Blas Infante, junto a la jefatura Superior de Policía de Sevilla.

La Guardia Civil ha recuperado una fotografía de ese encuentro que fue realizada sobre las 18:45 horas y en la que se observa a Arseny sentado en una mesa junto a una cachimba. Esta reunión tiene relevancia para los agentes por el día en que se produce y las personas en las que participan. Y en este sentido, recuerdan que a las 20:21 horas de ese mismo día 23 de agosto Antonio llamó a su tía María del Monte cuando aún se hallaba en esa reunión. Antes de esta llamada hay una serie de mensajes entre tía y sobrino en los que éste le dice que mañana se iba a ir a la playa y le pregunta cuándo regresaba a Sevilla, si lo iba a hacer el día 24 de agosto -el robo se produjo a la madrugada siguiente-, haciéndole referencia de que era "Pa lo del perrillo" -la entrega del perro que le iba a regalar-, insistiendo Antonio que le dijera algo.

Antonio le comenta a María del Monte que finalmente se iría a la playa el sábado 26 de agosto, por lo que sería el quien le llevaría el perro y no su pareja, algo que los agentes interpretan como que "podría haber una intención de disimular la insistencia mostrada en conocer la situación de María del Monte".

Los investigadores destacan la "inusual insistencia de Antonio Tejado en la necesidad de hablar con su tía nuevamente, llegando a realizarse una segunda llamada telefónica a las 21:52 horas" de ese 23 de agosto, a pesar de que la conversación había "quedado zanjada" entre ambos a las 21:51 por Whatsapp. Y esa misma "insistencia o necesidad inusual de conocer de forma urgente y fehaciente" si María del Monte regresaba a Sevilla el 24 de agosto la aprecian en la llamada que realiza Tejado a Inmaculada Casal esa misma noche, algo que los investigadores enlazan con la llamada que sólo 27 segundos después de colgar a Inmaculada realiza Tejado al ruso.

De esta forma, la guardia Civil cree "ratificada la teoría sostenida de que la urgencia de esta llamada, tras colgar la conexión con Inmaculada, dado el contexto del día en el que se produce y la serie de mensaje, reuniones y llamadas observadas de forma cronológica, respondería a la necesidad de hacer saber a Arseny Garibyan que María del Monte no va a estar en su vivienda de Gines durante la madrugada del 24 de agosto del 2023".

El informe policial concluye que esa reunión de Tejado con Arseny Garibyan y una tercera persona que no está investigada en la causa se postula como "un momento clave en la preparación de los hechos ilícitos perpetrados el día 25 de agosto y la actividad previa o intendo de desarrollo de los ilícitos, de la madrugada del 24 de agosto. Siendo las dos personas implicadas en los hechos con las que Antonio Tejado mantendría contactos previos y posteriores a la realización de los hechos".