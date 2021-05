En plena primavera y con los ojos puestos en el verano a todas nos entran unas ganas locas de hacernos un buen cambio de look. Las más atrevidas habrán aprovechado el cambio de estación para apostar por las tendencias en color de pelo más atrevidas de esta primavera o se habrán inspirado en los cortes de pelo que más triunfan en las peluquerías. Pero no ser arriesgada con el estilo capilar no es sinónimo de looks aburridos.

Si eres de las que ya han apostado por la técnica de coloración más natural para aclarar tu melena ahora que el verano está a la vuelta de la esquina, pero quieres innovar con tus peinados esta selección de looks es perfecta para ti (y para las que han arriesgado con su cabello también, claro).

Si por algo se caracteriza la primavera y el verano es por lo originales que se vuelven sus looks. Como era de esperar, esta tendencia también se traslada al universo capilar, así que ha llegado el momento de conocer los peinados que más triunfan esta primavera-verano y que son súper fáciles de hacer, sea como sea tu pelo.

Porque, si hay algo que nos echa para atrás a la hora de apostar en un peinado u otro es pensar en el nivel de dificultad de su elaboración. Eso por no hablar de las limitaciones capilares que creemos tener. Que si con el pelo fino no nos aguantan los recogidos, que si con el pelo corto no nos podemos hacer moños... Olvida tus prejuicios y descubre los diez peinados que más triunfan esta primavera-verano y elige cuál es el que más te gusta para tu estilo.

Son tan fáciles de hacer y tan aptos para todos los tipos de pelo, que vas a querer hacértelos todos. Pony tail, liso extremo, half-up... Los expertos peluqueros de L'Oréal nos han dado las claves de los peinados que más se llevan esta primavera-verano.

Apuesta por un peinado liso esta primavera-verano

Toca desenfundar la plancha porque el pelo se va a llevar superliso esta primavera-verano. Da igual el largo, el color, si tienes flequillo o si no. El requisito es que lo luzcas liso y súper pulido y para conseguir esa melena efecto flat tienes que utilizar un protector térmico sí o sí. No hay negociación.

Accent braids, la tendencia en trenzas de esta primavera-verano

Desde hace un año apuntan maneras y es que, aparte de tener un punto bohemias y otro puntito vikingas, son muy fáciles de hacer. Simplemente son trencitas de tres cabos que, sobre todo, se están dejando ver así: concentradas estratégicamente en los mechones frontales, decorando lateralmente semirecogidos, cayendo espontáneamente de un moño o esparcidas por la melena. Eso sí, no las hagas demasiado apretadas porque tienen que fluir. De hecho, muchas veces ni se cierran. A nosotras nos encantan para fiestas o festivales, pero también para diario.

Half-up, el semirrecogido que es el rey de los peinados de primavera-verano

Este semirrecogido —muy pulido— rejuvenece al instante y en eso tiene mucho que ver el efecto lifting que produce peinar la mitad de tu pelo completamente para atrás y cerrarlo con una coleta tirante en lo alto de tu cabeza. Remátala con un scrunchie (la gomilla con lazo incorporado) y deja que las puntas de tu recogido enmarquen tu cara. Lo mismo no es tu estilo, pero si un día quieres adoptar un rollo más juvenil, funciona.

Ondas de sirena, el peinado más natural de la primavera-verano

Si tienes la melena XXL este es tu peinado y más si eres de veranear en la playa porque, entre el agua del mar y la humedad, podrás hacer virguerías. Aunque se pueden hacer estas ondas con la plancha, quedan mucho más naturales si enrollas tu pelo en un moño y luego lo dejas suelto. Un truco muy extendido en Instagram es el de los calcetines, que también ofrece muy buenos resultados. Sólo tienes que separa tu melena en dos y enrollar cada parte en el calcetín. También se puede hacer con un pañuelo.

Ponytail retro, la coleta pulida que triunfa esta primavera-verano

Otra recogido alto, pero esta vez total. Sería exactamente igual que una coleta sleek y wet con la raya al lado, si no fuera por el mechón frontal. Porque este, en vez de dirigirlo hacia atrás junto al resto del pelo, lo vamos a separar y lo vamos a peinar muy pegadito a la frente y por detrás de las orejas. Justo ahí deberás colocar las horquillas para que no se te vean. Una coleta muy pulida para tus looks más sofisticados de esta primavera-verano.

Bubble ponytail, la coleta más original de la primavera-verano

Desde finales del 2020 este peinado ya venía pisando fuerte, pero esta primavera y el próximo verani lo veremos en todo su esplendor. Se trata de una cola de caballo, ya sea media, completa o de lado, con pequeños apartados a lo largo que forman una especie de burbujas en cada espacio, de ahí el nombre de este original peinado para primavera-verano.

Moño con pañuelo, peinado romántico para primavera-verano

De los creadores de la coleta con pañuelo, llega el moño adornado con… ¡ídem! Puedes utilizarlo para enmarcar el moño y dejar los cabos sueltos o bien valerte del pañuelo para enrollar completamente el peinado y hacerte un moño italiano de lo más favorecedor. Este peinado tiene puntazo francés y a nosotras no nos puede gustar más para esta primavera-verano.

Pigtails, el peinado de tu infancia que triunfa esta primavera-verano

Es un hecho, las clásicas dos colitas que tu madre te hacía cuando eras niña están de vuelta para esta temporada y nos encantan porque son un peinado súper fresco y típico de la primavera-verano. Además de que restan años de encima, le dan un toque súper divertido y desenfadado a un look aburrido.

Esta primavera-verano, apuesta por la raya en el medio

Cambiarte de lado la raya es ese no se qué capaz de provocar que todo el mundo te pregunte si te has hecho algo en el pelo. Pruébala a marcártela en el medio y sujeta cada una de las dos secciones de tu pelo con horquillas (camufladas detrás de las orejas, obvio). Péinatelo liso o con ondas y despeja clavícula, hombros y escote para lucirlos al máximo.

Moño coleta, el peinado más sencillo de la primavera-verano

Es tan sencillo que igual lo llevas ahora mismo. Simplemente tienes que hacerte una coleta a la altura que quieras —para nosotras cuanto más alta mejor— y, antes de sacar el pelo en el último giro de la goma, lo retuerces y lo dejas sujeto con ella. El mechón restante caerá hacia abajo, hacia un lado o incluso a modo de flequillo. Tú decides. Y recuerda: lo desenfadad no puede estar más de moda.