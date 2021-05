Un cambio de look no tiene que implicar, necesariamente, la transformación radical. Querer darle un nuevo aire a nuestro aspecto no pasa por hacernos un corte de pelo súper cortito o por cambiar por completo el color de nuestra melena. A veces, con un extra de iluminación en nuestro cabello es más que suficiente para ese cambio de look que, aunque sutil, lo es todo para nosotras.

Con independencia de si eres de las que ya ha sucumbido a los cortes de pelo bob que más piden en la peluquería o si eres de las que no corta su melena XXL por nada del mundo, apostar por iluminar el cabello, sobre todo en algunos puntos estratégicos, es una muy buena idea para darle un nuevo aire a nuestro aspecto, sobre todo con el verano a la vuelta de la esquina.

Con la idea de apostar por una coloración natural y después de haber profundizado en todas las tendencias en coloración de esta primavera, tenemos claro que las técnicas de coloración, mientras más naturales y menos dañinas sean con nuestro cabello, mejores resultados nos darán. Ahora y, a pesar de que hay técnicas en coloración que parecen ser las eternas favoritas, hemos descubierto las mechas illuminage, la técnica de coloración más natural y menos dañina para aclarar tu melena y la que menos mantenimiento necesita.

Se trata de una técnica que busca iluminar el cabello de forma natural, como su propio nombre indica. El efecto que consigue es similar al del reflejo del sol en la melena, ofreciendo un tono más claro, pero muy natural. A la hora de decantarnos por esta técnica de coloración hay que tener en cuenta que los puntos de luz este procedimiento se ubican en lugares estratégicos de la propia melena y no es necesaria una decoloración. Por lo tanto, la melena luce saludable y libre de daño.

Creada por la firma Wella, la técnica de coloración illuminage crea transiciones imperceptibles con reflejos que aportan un brillo muy natural, además, lo aplican mediante la técnica del contouring capilar, que consiste en aclarar gradualmente en largos y puntas para un efecto de reflejos por el sol muy bonito y natural. En ese sentido, la técnica illuminage se postula como la favorita para aclarar e iluminar el cabello de forma natural, sin dañar el pelo y con poco mantenimiento, ya que el contouring capilar ayuda a que el efecto visual sea mucho más duradero.

Así es la técnica de coloración illuminage para un acabado natural

Si lo que buscas es un resultado súper natural, que no dañe el cabello y que requiera poco mantenimiento, las mechas illuminage están hechas para ti. Como si el sol se estuviese reflejando todo el rato en tu melena, las illuminage aportan esa luminosidad y brillo al cabello, tan típica del verano, sin necesidad de castigar el cabello.

Este tipo de coloración es perfecta para todo tipo de rostros y se pueble aplicar tanto en cabellos rubios como morenos, ya que no es una decoloración, es un proceso de iluminación, algo que se da en todas las melenas.

Para llevar a cabo este tipo de coloración, primero se divide el cabello superior en cuatro partes y se elabora una fórmula con Illumina Color y Welloxon Perfect (1:1), los productos que recomiendan desde Wella. También puedes aplicar una mezcla de tintes (partiendo de tu color natural y bajando dos tonos en adelante) que vaya en sintonía con tu color de piel.

A continuación, se hace un proceso de aplicación inversa, o sea de abajo hacia arriba, elevando la brocha en ángulo para un resultado más natural. Las áreas donde se colocará más producto es en la longitud y en las puntas para una impresión de ligereza. Debes saber que todo lo anterior se tiene que separar con láminas transparentes, a excepción de los mechones frontales del rostro que van con láminas de aluminio para contornear e iluminar.

Finalizada la fase 1, espera 50 minutos y procede a aplicar un gloss (se tiene que quedar 10 minutos en raíces y 15 minutos en el largo). Por último, enjuaga, lava, matiza y listo. El resultado es una melena más clara, pero con una sensación visual mucho más natural, como si el sol se estuviese reflejando en tu melena.