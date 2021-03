Todas las técnicas de coloración que debes dominar esta primavera 2021 a la hora de ir a la peluquería y acertar con un cambio de look

Puede que seas la típica mujer que lleva el mismo corte de pelo y la misa coloración desde 1997. Nunca te has atrevido a cambiar el look por miedo a llevarte una desilusión, pero esta primavera te ha cambiado el chip y quieres atreverte con algo nuevo.

Ya te has estudiado las tendencias en cortes de pelo que más triunfan en las peluquerías y sabes que esta primavera se llevan las melenitas cortas, también te has empapado de las tendencias en color de pelo para esta primavera-verano y sabes que el chocolate cake es el color que más favorece a las morenas, pero lo que no tienes claro todavía es la técnica de coloración por la que te vas a decantar.

Hace tanto tiempo que tu color de pelo es el mismo, que te quedaste anclada en las mechas más básicas del salón de belleza. Oyes hablar de chunky highlights y te suena a videojuego, te hablan del peekaboo y crees que es el personaje estrella de una nueva serie infantil, pero no. Se trata de las técnicas en coloración que debes dominar esta primavera 2021 a la hora de ir a la peluquería si quieres acertar con un cambio de look. Olvídate de ir a la peluquería y pedir unas simples mechas, las técnicas de coloración del momento van mucho más allá de las simples mechas.

Ahora las técnicas de coloración que se llevan a cabo en las peluquerías tienen una función específica en cada tipo de cabello, por eso saber elegir las que mejor le van a tu melena es clave. Te contamos en qué consisten las técnicas de coloración más en tendencia esta primavera 2021 para que descubras cuál se adapta mejor a tu cabello y te animes con ese cambio de look de primavera.

Peekaboo o la técnica de coloración que es un balayage invertido

Se trata de una técnica de coloración que consiste en aplicar el tinte en mechones escondidos, es decir, en la parte interna de la melena y cuyo efecto sólo se notará cuando hagas movimientos. Puedes apostar por tonalidades más claras a la de tu propio cabello y así aportar luminosidad, jugar con colores atrevidos o mezclar diferentes tonalidades.

Estas mechas de color se presentan como reflejos que se tiñen debajo de la capa superior del pelo y quedan espectaculares cuando llevas el cabello recogido en una trenza.

Bronzing tone, la técnica de coloración que suaviza los rasgos

El bronzing es una técnica de coloración que juega con matices sutiles para broncear el cabello. Se trata de un efecto que, como sucede con la piel, resulta muy favorecedor, consiguiendo aportar luminosidad y movimiento al cabello. Un look dulce y natural, que consigue suavizar los rasgos, con sutiles transiciones de color en la melena.

Las clásicas mechas balayage

El balayage es una técnica de coloración que consiste en aplicar tinte en el cabello libremente con un cepillo, de ahí que su significado sea literalmente barrer o peinar. El método original consiste en teñir mechones con un movimiento similar al de barrer, con el fin de mezclar los colores individuales, dejando como resultado una melena llena de vida.

Además, esta técnica de coloración resulta favorecedora en cualquier cabello, sin importar su propia coloración. Al ser una técnica más que instaurada, hay gran variedad de estilos y aplicaciones.

Flamboyage, un derivado del balayage

El flamboyage es una de esas técnicas derivadas del balayage. La diferencia de ambas técnicas, es que el flamboyage busca dar una sensación mucho más natural a la melena y, además, se reducen los daños capilares. Se recomienda utilizar un producto natural para evitar estropear y dañar el cabello..

Ombré, una técnica de coloración que juega al contraste

Al igual que con la técnica anterior, el ombré (del francés, dos tonos) suele confundirse con el balayage, pero son técnicas de coloración completamente diferentes, desde el procedimiento hasta los resultados. El ombré busca un efecto más dramático, pues el contraste que se genera en ambos tonos es más pronunciado y dentro de sus principales ventajas está el poco mantenimiento y retoque que requiere.

Illuminage, la técnica de coloración que lleva el sol a tu melena

Se trata de una técnica que busca iluminar el cabello de forma natural. El efecto que consigue es similar al del reflejo del sol en la melena, ofreciendo un tono más claro, pero muy natural. A la hora de decantarnos por esta técnica de coloración hay que tener en cuenta que los puntos de luz este procedimiento se ubican en lugares estratégicos de la propia melena y no es necesaria una decoloración.

Shatush, la técnica de coloración que difumina diferentes tonos

Se trata de una técnica algo similar al ombré. La diferencia entre ambas técnicas está en la finalidad que ambas tienen. En el caso de las mechas shatush, la idea es ofrecer un contraste más natural y un efecto más difuminado entre ambos tonos.

Chunky highlights, el regreso de las mechas de los 90

Fueron tendencia en los 90 y a principios de los 2000 y ahora vuelven pisando con mucha fuerza. Las chunky highlights son unas mechas muy anchas, de un color intenso que contrasta mucho con el de la base, consiguiendo incluso el efecto piel de tigre.

Al ser unas mechas anchas que lo que pretenden crear es contraste, no importa si se deja crecer el pelo y se ve la raíz. Lo normal es que se apliquen sobre una base castaña y que sean de algún tono de rubio intenso que juegue al contraste.

Tie dye, la técnica de coloración que pasa de la ropa a la melena

Esta temporada se llevan los tonos pastel y el tie dye, dos tendencias de estilo que, curiosamente, dan el salto de sudaderas y camisetas y pasan a convertirse en tendencia capilar. El tie dy, unido a los tonos pastel, es una de las tendencias en coloración más atrevidas y transgresoras de esta primavera y será la preferida de las mujeres más originales. Mientras más combinaciones de colores haya en la melena, mejor.