Tendencias en peinados de novia 2021: del moño de bailarina en versión 2.0 al peinado desmontable, pasando por las clásicas trenzas

A pesar de que las circunstancias todavía no nos acompañan del todo, cada vez empiezan a celebrarse más eventos. Siempre cumpliendo con las normas de seguridad establecidas, eventos como conciertos y pasarelas vuelven a su curso habitual y eso hace que muchos recuperemos la ilusión. Es el caso de los novios quienes, después de ver cómo el coronavirus ponía en jaque sus sueños, por fin empiezan a animarse a plantear el que será el día más bonito de su vida, aunque para ello tengan que aprender a reorganizar una boda en la era Covid.

Está claro que vivimos tiempos convulsos y que el sector nupcial se está viendo azotado intensamente por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, pero también es verdad que estamos seguras de que este año las bodas se van a celebrar, porque el amor no se para tan fácil. La clave reside siempre en la adaptación y eso se traslada a todos los ámbitos de la vida y de este gran evento en cuestión, que ha visto como las tendencias en bodas se han ido adaptando a las nuevas necesidades.

Por eso precisamente, y para ayudar a las mujeres que decidan casarse definitivamente esta temporada, hemos hablado con Sara Cáceres, maquilladora y peluquera profesional especializada en novias y responsable del taller Sarah Kceres, para que, desde su Atelier de Sevilla, nos cuente cuáles serán las tendencias de peinados de novia en 2021.

La emprendedora sevillana Sara Cáceres nos ha propuesto seis peinados que encajan a la perfección con la situación y que son el estilo ideal para las novias millennial. La estilista nos cuenta que "aspectos como la incertidumbre o los cambios en la economía familiar hacen que nos decantemos por unos peinados mucho más sencillos, desenfadados, frescos y fáciles dejando de lado los recogidos más elaborados y barrocos".

"Ante todo, la naturalidad se impone en esta temporada de bodas tan inusual, algo que va en la línea minimalista que hemos visto durante los últimos años", afirma la experta. Entre las opciones que nos propone, podemos encontrar alternativas para, prácticamente, todos los gustos y todas las novias, desde trenzas, hasta peinados desmontables, pasando por el clásico moño de bailarina con un giro actual.

Una corona de trenzas de espigas

"Este peinado lo he conseguido usando la plancha GHD Max y el texturizador Powder de la firma I.C.O.N. Cuando estamos trabajando para un día tan especial es imprescindible trabajar con buenas herramientas. El peinado se consigue a partir de dos trenzas de espiga que llevamos a la parte superior de la cabeza formando la corona. Al soltar los mechones obtenemos un resultado mucho más fresco y natural. Es una opción ideal para novias boho, damas de honor e incluso peinados infantiles", nos cuenta Sarah.

Un moño de bailarina en una versión 2.0

"Para conseguir este moño de bailarina actualizado usé la plancha GHD Gold, que tiene unas placas más estrechas que el modelo Max, y el Airshine de I.C.O.N. Este peinado, de entre todos, es el más glamuroso. El efecto onda con textura en el flequillo aporta naturalidad y jovialidad sin ser tan clásica ni perder etiqueta. Algo que me gusta destacar es que este moño es más alargado que redondeado, lo que provoca un efecto visual que consigue estilizar el cuello. Las ondas con volumen las conseguí usando el cepillo oval de cerdas naturales de GHD", nos cuenta la experta.

Un recogido neoclásico

"Al cambiar la textura de las torsiones que hacemos para crear volumen obtenemos un resultado mucho más actual, de ahí el nombre de esta opción. Si a ello le sumamos los mechones largos sueltos conseguimos un toque extra de naturalidad, eso sí, ¡un estilo natural muy estudiado! ¿Lo mejor? Que permite mucho juego a la hora de colocar los tocados", nos comenta Sarah. Para conseguirlo ha utilizado las tenacillas Classic Curl de GHD y el Dry Shampoo de I.C.O.N.”

Un peinado desmontable

"Éste sin duda es una de las opciones más en tendencia y más solicitadas, ya que le permite a la novia llevar dos looks totalmente distintos en el día de su boda. Lo más importante en este caso es trabajar una textura que aguante el paso de las horas y hacer el moño de tal forma que no la pierda tras soltarlo", confiesa la experta. En este caso Sarah Kceres ha usado la tenacilla GHD Curve Creative Curl junto al Beachy Spray de I.C.O.N.

Un recogido casual

"La técnica para hacer este moño es partir de una raya central marcada, que no llegue hasta atrás, y hacer dos coletas bajas. Una vez que las tenemos hacemos dos moñitos y metemos uno dentro de otro fijándolos con horquillas. Me encanta el resultado porque me parece ideal para el día a día, así como para algún evento o reunión de trabajo. Es la opción perfecta, además, para cuando vamos justas de tiempo, ya que es rápido y resultón". Para este recogido casual la estilista ha optado por la GHD Rise y la Allow Pomade de I.C.O.N.

Una doble trenza

"Aunque a simple vista pueda parecer un poco complicado conseguir este peinado la realidad es que partimos de dos trenzas francesas sencillas. Teniendo eso en cuenta lo que hacemos es dejar, además de la partición para estas, algo de pelo suelto y una vez que las tengamos entrelazadas jugamos con ello para conseguir el efecto bloque que se aprecia en las imágenes. Es ideal tanto para novias, como para invitadas", afirma la experta. Para la doble trenza la estilista ha utilizado la GHD Platinum y el Mesh de I.C.O.N.