Nace el primer curso 'on line' para aprender a reorganizar tu boda tras la llegada del Covid-19

A pesar de que muchas parejas decidieron seguir adelante con sus planes de boda, la mayoría optó por aplazar ese momento tan especial a 2021. Aunque todo apunta a que las circunstancias durante este año serán serán algo mejores de lo que lo son ahora, lo cierto es que las limitaciones seguirán estando muy presentes.

Aquellas que se han visto obligadas a posponer unos meses su enlace matrimonial pueden estar abrumados por todo lo que tienen que rehacer, mientras que aquellas otras parejas que ya tenían programada con antelación su boda para 2021 están viendo cómo todo lo que tenían pensado parece haber dejado de ser tendencia. Como es habitual, las tendencias nupciales cambian de una temporada a otra y más este año marcado por el coronavirus y en el que reorganizarse y adaptarse no es una opción, es una obligación.

Cómo reorganizar una boda. Parejas felices en tiempos de pandemia, bajo este título, las organizadoras de bodas sevillanas Weddings With Love acaba de lanzar un curso lleno de positividad y buena energía con el que prestan su ayuda y experiencia a todas aquellas parejas y profesionales que estén inmersos en el cambio de una boda, debido a las restricciones y normativa para paliar la expansión de la pandemia.

Las organizadoras de bodas de lujo experiencial han diseñado la guía perfecta para el cambio de la boda servicio por servicio y de forma cronológica. El orden, la lógica, la paciencia y la empatía son ingredientes que no pueden faltar en esta receta de amor. Además, han contado con las voces de expertos, que allanaran el camino durante la reorganización, para tratar temas que son de gran valor si te encuentras en proceso de posponer o cancelar una boda.

Patricia López, psicóloga en Psicontigo, ayudará a remontar y a cuidar la salud mental de estos alumnos, ya que son muchas las parejas y profesionales que han entrado en un estado de ansiedad con esta nueva normalidad. Reyes Gallardo, abogada en Bufete Gallardo Abogados, marcará dónde están las líneas de la legalidad ante cambios de fechas, contratos y cómo resolver contratos de la forma más favorable. El curso aporta las claves para llegar a acuerdos amigables para ambas partes y que tanto el cliente como el profesional, se sientan cuidados.

Con esta masterclass se busca acercar posturas y que, tanto clientes como profesionales, logren empatizar. Y por último, desde el portal nupcial de bodas más importante del mundo, Bodas.net, darán una visión de la evolución de las bodas a nivel mundial y responderán a la pregunta del millón: ¿Podremos casarnos este año?

Sobre Weddings With Love

Weddings With Love Weddings With Love es una empresa experta en la planificación, diseño, organización y coordinación de bodas. La esencia de la marca gira en torno al lujo experiencial y sostenible. Además de organizar bodas, en Weddings With Love tienen una escuela enfocada al trabajo del wedding planner desde 2018 en la que imparten clase, tanto presencial como on line, a profesionales del sector de las bodas. y, ahora, también a parejas.

Las wedding planners han recibido recientemente el Reconocimiento a la Mujer Empresaria por parte de Andalucía Emprende (Junta de Andalucía) por su reinvención durante la pandemia.

En Weddings With Love transformaron su forma de dar clase a sus alumnos y crearon una plataforma digital para que su formación estuviera al alcance de todos sus alumnos sin importar la ciudad o país en la que residieran. Las wedding planners son escritoras de Wedding Planner, el libro y la agenda para organizar una boda.