Dos organizadoras de bodas sevillanas reciben el premio a la Mujer Empresaria por su reinvención durante la pandemia

Se llaman Lidia y Patricia Gómez y hace ocho años descubrieron que el universo de las bodas era lo suyo. Hermanas y sevillanas, ambas prepararon aquel año la boda de Patricia y se dieron cuenta de que era un negocio en el que podían apostar. Lidia Gómez había estudiado organización de eventos y turismo, mientras que su hermana Patricia había trabajado en producción de televisión. Pensaron que juntas podrían crear bodas perfectas y fundaron en 2013 Weddings With Love, una empresa en la que ambas son hadas de bodas, como a ellas les gusta decir, o lo que es lo mismo, wedding planners.

Ambas se lanzaron con aquel proyecto en plena crisis económica y ahora, en plena crisis sanitaria, reciben el Reconocimiento a la Mujer Empresaria por su reinvención durante el estado de alarma. La prueba de que el esfuerzo, la dedicación y el trabajo son los verdaderos motores del éxito.

Formación 'on line' para otros 'wedding planners'

Las wedding planners sevillanas de Weddings With Love acaban de recibir el Reconocimiento a la Mujer Empresaria. Este galardón, que premia a proyectos con impacto social y económico liderados por emprendedoras y empresarias andaluzas durante la pandemia, está a cargo de Andalucía Emprende.

Los galardones, que han sido entregados en Sevilla en una edición 100% digital, sirven de reconocimiento a empresas en diferentes áreas empresariales. Weddings With Love, la empresa de la que Lidia y Patricia Gómez son responsables, ha recibido el Reconocimiento a la Mujer Empresaria por su reinvención con la WWL Academy durante el estado de alarma.

Las wedding planners dieron una vuelta a su formación y lanzaron una plataforma on line para que sus alumnos pudieran realizar su curso desde casa y desde cualquier punto del mundo, creando así su versión Wedding Planner To Be Online. Un curso on line para organizadores de bodas cuya duración es de 3 meses y a través del cual WWL forma a profesionales del sector bodas que quieren enfocar su futuro en este gremio de las llamadas hadas madrinas del S.XXI

Una caja que le salvará la vida a los novios

Para celebrar este galardón, desde Weddings With Love han lanzado un nuevo producto. Se trata de las primeras Wedding Boxes, unas cajas diseñadas con "mucho love", como afirman ellas, con contenido de muchísimo valor para aquellas parejas que comienzan a organizar su boda. Con esta acción, las wedding planners buscan llenar de ilusión y motivación a todas aquellas parejas que han tenido que posponer su boda tras la llegada de la covid-19.

Ambas cajas incluyen su publicación Wedding Planner, el libro y la agenda para organizar una boda. Para su lanzamiento han contado con el apoyo de la marca inglesa Jo Malone, que ha aromatizado todas sus cajas con las fragancias Orange Blossom y Wood Sage & Sea Salt.

Además, las wedding planners, que trabajan de la mano del lujo experiencial y sostenible, acorde a sus valores, han diseñado estas cajas de forma consciente y responsable con el medio ambiente, utilizando papel ecológico proveniente de bosques sostenibles y productos reutilizables y con una larga vida.

"The Wedding Box es la caja que necesita toda pareja que vaya a darse su sí, quiero. Si vas a regalarle esta caja a alguna pareja a la que quieres mucho, le estás haciendo un regalo que te agradecerán de por vida. Esta caja de lujo contiene todos los productos necesarios para empezar a organizar una boda perfecta con todo lujo de detalles y que la pareja a la que se la reglas disfrute de los preparativos de la boda como toda una experiencia", nos aseguran.