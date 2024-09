Sevilla/Segundo triunfo consecutivo del Real Betis Balompié, esta vez frente al antipático Getafe, para mirar ya a la zona noble de la tabla para que la que está destinado el plantel que le han puesto entre las manos a Manuel Pellegrini para que lo dirija con su habitual sapiencia. Esta aseveración tiene su base en el nombre de Giovani Lo Celso, el hombre que llegó para ocupar la plaza que dejara Nabil Fekir. El argentino no ha tardado en demostrar que el nivel del conjunto no baja en absoluto, tal vez todo lo contrario.

A su ritmito, sin prisas pero sin pausa, la zurda del rosarino protagonizó una auténtica exhibición de pases, de clarividencia, de hallar las soluciones a un partido que se había puesto complicado por la tenacidad de los adversarios en hacerlo feo y hostil. Lo Celso fue capaz de conectar con todos, particularmente con Vitor Roque o Abde, pero también con el resto, como en el pase profundo que deja solo a Diego Llorente para que se luciera David Soria (54').

Y tarde o temprano, con tantas llegadas al área, tenía que producirse una acción en la que la suerte se pusiera de cara. Sencillamente es por un cálculo matemático, porque la insistencia llegó a ser continua en el segundo periodo. Un cabezazo de Vitor Roque que parecía que acabaría en las manos de David Soria acabó en otras manos, exactamente en las de Milla. Era increíble que el VAR no interviniera, pero un par de jugadas después les llegaron las repeticiones a Iglesias Villanueva y éste no tuvo más remedio que avisar al espantoso Pulido Santana, que vaya dúo de jueces. El canario fue a verlo al monitor y tuvo que señalar el punto de los once metros.

Unas claras manos de Milla en el área abrieron el camino, aunque tardó mucho tiempo en ser revisada por el VAR

Lo Celso lo aprovechó para poner por delante a los suyos y desde entonces el Betis aún fue más superior. Los madrileños trataron de reaccionar y se desprotegieron atrás, lo que abrió el abanico de llegadas para el Betis. Aunque pudo igualar Alderete en un cabezazo en plancha, estaba mucho más cerca el 2-0 y éste llegó con un disparo de Lo Celso, otra vez, que entró tras tocar en Alderete. Pudo rozar también en Vitor Roque, pero LaLiga aclaró después que era gol del argentino para firmar un doblete en su primera aparición como titular en el Benito Villamarín.

Seis puntos consecutivos

Lo Celso ya había sido fundamental en el triunfo contra el Leganés con su media hora final y lo volvió a repetir sólo cuatro días después para que todo el beticismo fuera plenamente feliz con los seis puntos que han colocado al equipo de Pellegrini con 8 unidades en la tabla clasificatoria. Es una noticia extraordinaria, pues. Sin Isco era necesaria una referencia en esa zona de creación y el zurdo ha demostrado con creces que puede serlo.

También rindieron a un nivel notable los otros futbolistas de la zona de ataque, donde Vitor Roque evidenció que tiene movilidad y potencia para buscarse sus espacios y también para facilitárselos a todos los que llegan desde atrás. El brasileño se fabricó incluso una ocasión clarísima imponiéndose en el cuerpo a cuerpo a Djené (51'), pero trató de driblar a David Soria y éste le sacó la pelota. Justo antes también había tenido otra opción en un balón que le facilitó el propio Lo Celso (50').

Pellegrini premió a los cuatro futbolistas que se ganaron la titularidad contra el Leganés, Lo Celso, Vitor Roque, Bellerín y Altimira

Pero no sólo fueron los dos últimos en llegar a la plantilla, también Abde sigue en un excelente estado de forma y fue capaz de originar muchos incendios a la zaga visitante e incluso Pablo Fornals ayudó en ese sentido. Igual que un Altimira que puede dar un paso adelante si sigue jugando con jerarquía.

Un error imperdonable

Pese al 2-1 final que todo lo tapa, afortunadamente para el Betis, ésta pudo ser la historia de un partido absolutamente adulterado, una mentira por la decisión de Pulido Santana en el césped y, sobre todo, de Iglesias Villanueva en el VAR. Minuto 3, Bellerín disputa un balón con Yildirim y cuando la pelota se ha ido ya hacia otro lado el delantero turco le lanza la plancha de manera absolutamente voluntaria a la rodilla del lateral verdiblanco. Una tarjeta roja de libro y un riesgo de lesión grave bastante elevado, pues la parte inferior de la bota se estrelló contra el exterior de una zona tan delicada. Tanto fue así que José Bordalás fue el primero que ingresó en el césped para pedirle a las asistencias que atendieran al futbolista bético.

El partido arrancó con una acción en la que Yildirim debió ser expulsado en el minuto 3 por una agresión clarísima a Bellerín

Afortunadamente, la entrada no tuvo consecuencias físicas para Bellerín, pero es increíble que en un partido de fútbol con 18.000 monitores para escrutarlo todo, eso no acabara con la tarjeta roja después de la revisión correspondiente. No, fue un sigan, sigan increíble, incluso sorprendente para todos. Y tendría como excusa que la acción se produjo en el minuto 3, pero ese eximente es absurdo, el partido es igual desde el minuto 1 hasta el noventa y pico y esa acción fue flagrante, digna de la correspondiente expulsión.

Por tanto, todo lo que iba a suceder después, es decir, el partido entero iba a estar condicionado por una decisión arbitral errónea, muy cobarde por parte del dúo de jueces que estaban en el Benito Villamarín y en el cuartito de los monitores de Las Rozas. Así que, siempre con el condicionante mayúsculo de esa mentira, había que analizar lo que sucedería sobre el césped.

La apuesta de Pellegrini

Pellegrini había apostado por quienes se habían ganado el sitio en la cita contra el Leganés. Es decir, Bellerín, Altimira, Lo Celso y Vitor Roque ingresaban en un equipo del que salían Sabaly, el lesionado William Carvalho, Chimy Ávila y Assane Diao. Además, Abde volvía a pedir el protagonismo ofensivo mientras la pareja Diego Llorente-Natan volvía a mostrar una tremenda solidez en las tareas más ingratas de defender.

El extremo que defiende a la selección de Marruecos fue el que inició las hostilidades con una cacha espectacular a Juan Iglesias para dejarse el balón en condiciones para la rosca posterior (7'), pero el efecto no fue acertado y por ahí se fue la primera opción. Después llegaría un tiro alto de Lo Celso (18'), un paradón de David Soria a su compañero Juan Iglesias en un contragolpe de cuatro contra uno mal resuelto por los béticos (21'), un cabezazo en solitario demasiado picado de Abde en un córner (22'), un tiro desviado de Vitor Roque (32'), un doble error de Vitor Roque y Abde después de un regalo de Alderete (32') y un contragolpe final de Lo Celso con tiro desviado (40').

También, es cierto, un penalti claro de Milla a Pablo Fornals por golpear después de un centro del bético (45''). El Betis no había jugado de forma exquisita, pero sí había acumulado méritos de sobra para llegar al intermedio con ventaja. Después llegarían ya, por fin, los goles a raíz del penalti revisado de Milla. Se hizo justicia, por tanto, y el cuadro de Pellegrini da un salto importante en la tabla clasificatoria, pero, sobre todo, se fue con la sensación de que tiene una nueva estrella en el firmamento, Giovani Lo Celso. Gran noticia, sin duda.