Pellegrini: "Todos tenemos que hacer más porque el fútbol sea un espectáculo"

Sevilla/Manuel Pellegrini ya está a nueve victorias de ser el técnico con más victorias de la historia del Betis en Primera. Antes del partido con el Getafe dijo que estaba a 10 y sólo pensaba en quedarse a nueve y ahora se centra ya sólo en estar a ocho tras la visita del lunes del Mallorca. El técnico se mostró feliz por un "merecido triunfo" e hizo un llamamiento para que "todos, técnicos, árbitros y jugadores" tienen que hacer más para que el fútbol sea un espectáculo.

Y espectáculo puso en el césped Lo Celso, que hizo "un partido increíble". "En España hay una falta de espetáculo y Lo Celso es de esos jugadores que dan espectáculo ante equipos que se encierran atrás y buscan perder tiempo. Me quedo contento con la forma en la que ganamos también", afirmó el técnico que añadió: "Hizo un gran encuentro como lo reflejan sus pases y sus goles. Estábamos dudosos de cuántos minutos dejarlo y con el 2-0 no había que arriesgar más. Me alegro por él, porque ha encajado muy bien", dijo el Ingeniero, que se mostró "muy contento por los tres puntos y haber ganado pese a que el marcador no refleje lo que fueron los 90 minutos".

El preparador chileno incidió en su "satisfacción y felicidad" por el conjunto y la victoria, ya que "el equipo hizo un gran partido, pese a que "en un balón parado marcaron y llegó algo de tensión". "Estoy muy contento por la actuación del equipo. Ya se lo dije al grupo en el descanso. Tanto ofensiva como defensivamente no tenía nada que recriminar nada, porque no concedimos ocasiones y tuvimos opciones claras para marcar. La clave era no caer en sus provocaciones con el tipo de juego que el rival plantea. Es increíble que se fueran al descanso sólo con una tarjeta amarilla más que nosotros con todas las faltas que hicieron", reclamó Pellegrini, que incidió en esa idea hablando en términos generales: "No es sólo pro este partido, pero entre todos, técnicos, arbitros y juagdores hay que aportar más para que el fútbol sea un espectáculo para el público. Es una constante que en los últimos minutos no se juegue... En España se hace el mejor fútbol, pero tenemos que colaborar más todos en este espectáculo, porque hay equipos que no van a a por los partidos, sólo a cortar el juego. Los árbitros saben qué equipos cortan el juego constantemente y el Getafe no vino a buscar el partido, pero hace su juego. Pero repito que lo digo habiendo ganado y en términos generales. El sentido de espectáculo no se puede perder".

Pellegrini se dirige a Lo Celso tras la finalización del encuentro. / Juan Carlos Muñoz

Además, el entrenador heliopolitano destacó la importancia de estar ya en la zona alta, porque "los puntos no se suman sólo al final, sino que cuentan igual desde el inicio y la exigencia tiene que ser máxima desde el principio independientemente de quién juegue", aseguró.

Sobre el encuentro resumió: "No tuvo nada que ver este encuentro que ante el Leganés, con el que creamos poco en la primera parte. El equipo entró ante el Getafe con mucha intensidad y recuperando balones arriba. Los puntos son los mismos, pero me quedo más conforme con lo que ha hecho hoy el equipo", apuntó el técnico, que incidió en el estilo del Getafe: "Mi opinión no es por este encuentro. Todos, insisto, hay que dar más para respetar el espectáculo. No hay sentido del espectáculo en España. Ganando 2-1 tratamos de seguir jugando y no engañar con simulaciones falsas". También fue cuestionado sobre las jugadas polémicas y aseguró que "es el periodismo el que debe analizar las acciones, porque los entrenadores no son objetivos".

¿Repetirá Lo Celso ante el mallorca de titular? "Mi intención era haberlo sacado antes, pero hay que equilibarr entre ganar el partido y el riesgo de que siga en el campo. Queda tiempo para recuperar de aquí al lunes y no tendrá problemas. Ha encajado bien en un equipo que hace un estilo de juego que le gusta a él". En este sentido destacó el dinamismo que le da al juego y valoró también a Vitor Roque. "Cuando se fue Fekir ya dije que nos hacía falta un jugador de calidad, talento y jerarquía. La llegada de Lo Celso era indispensable y así lo planteamos a la directiva", apuntó. "Vitor Roque se irá poniendo a punto en el aspecto de precisión más que físicamente, porque sí hizo pretemporada. Nos ayudará mucho". Pellegrini se refirió a Sergi Altimira, que "es parte importante de un plantel de Primera y tiene margend e mejroa ahora jugando con más regularidad".

Además destacó la "seguridad defensiva" del Betis, pese al gol encajado en un córner. "Tanto Natan, que conocía menos la liga, como Diego Llorente, más los laterales... Tuvimos que suplir casi a seus jugadores en la zona de atrás y los nuevos están respondiendo muy bien", analizó el técnico, que destacó la "profundidad" de los laterales derechos, una zona en la que "Bellerín y Sabaly están muy bien" y Perraud y Rivardo Rodríguez siguen adpatándose al equipo y la liga. "Es el quinto año en el Betis y ojalá pueda prolongarlo más porque estamos contentos con el trabajo que se realza en el club", finalizó.