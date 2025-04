Tres bajas definitivas y una gran noticia en el Betis para recibir al Jagiellonia

SEVILLA/Último entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol antes del 'día D'. Los de Manuel Pellegrini se enfrentan en unas horas al Jagiellonia en su partido más importante hasta el momento de la temporada en UEFA Conference League, ese que permitiría, si hacen el trabajo correctamente, dejar la eliminatoria ciertamente avanzada para viajar a Polonia con menos presión el próximo miércoles santo. Será un choque difícil en el que el combinado visitante llega con la máxima ilusión para tratar de hacerle daño a los verdiblancos.

Aunque la realidad es que el nivel de la contienda está muy desequilibrado, y para muestra las palabras de uno de los futbolistas españoles que milita en el Jagiellonia, Miki Villar en el programa de los compañeros de Zona Mixta: "Si alguien me hubiera dicho hace años que me iba a enfrentar al Betis en unos cuartos de final de Conference League, le diría que me pasara de su d.... Es un sueño, porque me verá mi familia". Pero también será un partido para el que el técnico chileno tendrá un total de tres bajas confirmadas y una seria duda para la convocatoria de este jueves.

Marc Roca vuelve al trabajo con sus compañeros este jueves / Manu Colchón

Marc Roca, vuelve a la convocatoria

En la sesión de trabajo de este miércoles, la única ausencia por lesión ha sido la de Ez Abde, que sigue recuperándose poco a poco de sus problemas en el tobillo sufridos con su combinado nacional en la última fecha FIFA. Marc Roca ya acumula varias sesiones de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y, aunque no jugase contra el equipo polaco, podría entrar en la convocatoria. Manuel Pellegrini ha confirmado en rueda de prensa que está citado. Esta era la gran duda, ya que Isco y Fornals volvieron al trabajo grupal este martes, también han estado este miércoles y se apuntan a la cita.

Serán baja por tanto el extremo marroquí y los dos profesionales no inscritos en la competición: William Carvalho y Cucho Hernández. De hecho, estos dos tampoco han trabajado sobre el campo 1 de la ciudad deportiva Luis del Sol.

Jesús Rodríguez y Mateo Flores, habituales en Europa

En el Estadio Benito Villamarín estuvieron presentes este martes los siguientes canteranos: Dani Pérez, Jesús Rodríguez, Pablo García, Mendy y Manu González (portero). Finalmente, el único que ha pasado el filtro y ha llegado al último día de trabajo ha sido Pablo García. El extremo anotó un gran gol el pasado fin de semana con el Betis Deportivo y va a estar convocado en sustitución de Ez Abde.

Ha llamado mucho la atención que no esté Mateo Flores, y más, tras su renovación.