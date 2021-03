Los cortes de pelo que más triunfan en las peluquerías esta primavera 2021: del shaggy al blunt bob, pasando por el carré

La primavera, la melena altera y, aunque ese no sea el refrán original, no puede ser una afirmación más acertada. De todas las estaciones, la primavera es la que más invita a hacernos ese cambio de look que tantas ganas tenemos de experimentar. Después de meses súper aburridos en los que llevar el pelo recogido en una coleta era prácticamente la única opción, la llegada de la primavera trae consigo que se multipliquen nuestras ganas de cortarnos el pelo y tener un resultado rompedor.

A lo largo de las últimas semanas hemos ido descubriendo algunas tendencias que sentarán las bases de los cortes de pelo para esta primavera 2021. A diferencia de otras temporadas, esta primavera 2021 toca decir adiós a las melenas XXL para darle la bienvenida a los estilismos capilares más cortitos. Jagged bob para lucir melenaza con un pequeño truco, pixe con flequillo para las mujeres más atrevidas o el corte de pelo shaggy para despedirnos para siempre del secador son algunas de las propuestas capilares que hemos ido adelantando en las últimas semanas.

Con una recién estrenada primavera y con unas ganas locas de pasar por la peluquería a hacernos un cambio de look, toca repasar las que serán las tendencias capilares y conocer los cortes de pelo que más triunfan en las peluquerías la primavera de 2021. ¿Preparada para caer rendida a los encantos de un blunt bob? ¿Con ganas de conocer los secretos de un carré? Esta selección de cortes de pelo es lo que estabas esperando.

Bob desestructurado, el corte de pelo para tener movimiento

Menos radical que el clásico bob, este corte de pelo aporta frescura y movimiento a la melena y ayuda a lucir un estilo capilar muy desenfadado. Pensado para darle dinamismo a la melena, el corte de pelo bob desestructurado es ideal para las mujeres que quieren apostar por una melena corta y evitar el efecto casco.

A la hora de conseguir un bob con estas características, es necesario trabajar sobre la base de un bob recto. En la peluquería, el profesional del cabello se centrará en trabajar el corte a varias longitudes. La idea es degradar los mechones de la parte de arriba (para aportar volumen) y desfilar algunas puntas (eliminar grosor) para darle más irregularidad y ligereza al peinado. De este modo, habremos conseguido un aspecto desigual y desestructurado que le aporta movimiento y dinamismo al peinado corto.

Todo lo que debes saber sobre el bob desestructurado.

Carré, el corte de pelo bob que Ana de Armas puso de moda

Se trata de un corte de pelo que aporta mucho volumen y movimiento, ideal para un tipo de cabello fino como es el de la actriz. Tiene la base de un bob (en realidad todas las melenas cortas la tienen), pero se trata de un corte de pelo carré. Al aspecto desenfadado de su melena hay que añadirle el flequillo desfilado que resalta su mirada verde y las facciones de su rostro en forma de corazón.

Este tipo de cortes de pelo resultan muy favorecedores para mujeres con el rostro redondo pero ligeramente ovalado, como es el caso de la actriz. A este tipo de caras les sienta muy bien este tipo de bob desenfadado por es un corte que enmarca la cara por completo. La base es recta, al igual que el flequillo, aunque ambos tengan las puntas desfiladas y la raya en el centro también delimita su rostro.

Todo lo que debes saber sobre el corte de pelo de Ana de Armas.

El mejor corte de pelo de la primavera, el shaggy con flequillo

El shaggy es un corte de pelo muy desenfadado que triunfó en la década de los setenta y vuelve a ser una súper tendencia esta primavera de 2021. Se trata de un estilo capilar que se consigue con capas cortas y finas que aportan volumen al cabello, pero que también pueden ayudar a reducirlo. ¿Puede haber algo mejor en un corte de pelo que que consiga efectos contrarios para que lo podamos llevar todas las mujeres? Rotundamente, sí.

Además de esta cualidad, el shaggy con flequillo, que es como se lleva esta primavera, al ser un corte de pelo con muchas capas, reduce los enredos, se puede secar sin secador y ofrece un aspecto desenfadado, natural y con movimiento. Es el momento de pedir cita en la peluquería y apostar por el corte de pelo más desenfadado y cómodo de la primavera.

Todo lo que debes saber sobre el corte de pelo shaggy.

Blunt bob, el corte de pelo preferido de las melenas con poco volumen

El blunt bob desfilado no es más que la clásica melenita corta que, en lugar de presentar un acabado pulido, termina en una versión más desfilada. En definitiva, es una apuesta por el mítico bob a la altura de la barbilla, dejando el cuelo al descubierto, y apostando por unas puntas desfiladas para ganar en volumen y aportar movimiento. A diferencia de otros cortes de pelo que también aportan volumen, el blunt bob desfilado no se realiza con capas ni presenta textura, sólo la terminación de las puntas desfiladas.

A la hora de conseguir el resultado perfecto, en la peluquería realizan cortes secos en el cabello para así conseguir un trazado preciso y limpio. De esta forma estaríamos consiguen un clásico bob y tal vez no alcanzaríamos el volumen que nuestro cabello fino necesita. Ahí es cuando entra en acción la segunda parte de esta tendencia capilar. Una vez este conseguido el corte, en la peluquería procederán a desfilar las puntas para así lograr ese plus de volumen. El resultado es una melena cortita llena de volumen y movimiento que requiere muy poco mantenimiento.

Todo lo que debes saber del corte de pelo blunt bob.

Pixie, el corte de pelo de las más atrevidas

El corte de pelo pixie es completamente atemporal. Al igual que el bob, este corte de pelo nos acompaña a lo largo de los años y nunca deja de estar de moda. Con mucha personalidad y muy desenfadado, el secreto del triunfo de este corte de pelo no es otro que la fusión de la comodidad y la elegancia.

Tomado prestado del inglés, el término hace alusión a un pequeño duendecillo y, en realidad, ese es el resultado. Bastante más corto por detrás, el pixie es un corte de pelo a lo garçon que resulta cómodo y sofisticado a partes iguales, pero sólo apto para las más atrevidas. Este corte de pelo se vuelve todavía más sofisticado, fresco y desenfadado si lo combinamos con un flequillo. Eso nos ayuda a crear volumen en la parte superior de la cabeza, dotando al corte de pelo de un aspecto fresco y desenfadado.

Todo lo que debes saber del corte de pelo pixie.

Jagged bob, el corte de pelo que hace del trasquilón un don

El jagged bob, que no es más que un bob desfilado, juega a hacer picos en los mechones, emulando el efecto trasquilón pero con un resultado muy sofisticado. Este juego de mechones consigue que el corte de pelo tenga mucho movimiento y la melena se vea mucho más ligera y, en consecuencia, con mucho más volumen. A la hora de apostar por un corte que nos dé volumen el jagged bob es perfecto.

Esta versión desfilada y desordenada del bob tiene un largo por los hombros, siendo la clave del corte que las puntas acaban en pico, creando pequeñas capas por toda la melena que dan mucho movimiento y hace más sencillo su peinado.

Todo lo que debes saber sobre el jagged bob.