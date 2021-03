Blunt bob desfilado, el corte de pelo que las mujeres con cabello fino estaban esperando para hacerse esta primavera

Un corte de pelo es el mejor aliado de las mujeres con cabello fino. Mucho más que pasar horas debajo del secador o recurrir a millones de productos milagro (de los que sólo notamos su efecto en nuestros bolsillos) es recurrir a un corte de pelo adecuado que consiga eso que tanto estamos buscando.

Puede que a estas alturas ya hayas probado todos los cortes de pelo para conseguir volumen del mundo mundial y que todavía no hayas conseguido dar con el tuyo. Pero, tranquila, hemos encontrado el corte de pelo definitivo que las mujeres con cabello fino estaban esperando para hacerse esta primavera. Ya no es necesario que sigas estudiando manuales de estilo ni que renuncies a las últimas tendencias capilares porque el único corte de pelo que le va bien a tu cabello fino ya no se lleva, el corte de pelo que vas a pedir en la peluquería en cuanto acabes el artículo no puede estar más de moda en estos momentos.

Esta claro que desde el pasado otoño las tendencias capilares se inclinan por las melenas cortas y que, para fortuna de muchas, la mayoría de los expertos en peluquería esta primavera se han puesto manos a la obra para ofrecernos un amplio catálogo de cortes de pelo con los que conseguir volumen.

Primero fue el jagged bob, con el que podemos lucir una melena con volumen y olvidarnos de peinarla, después fue el shaggy con flequillo, la auténtica revolución capilar de los salones de belleza esta primavera, y ahora por fin llega el corte de pelo que las mujeres con cabello fino estaban esperando: el blunt bob desfilado. Una nueva versión del clásico bob con un pequeño truco incorporado.

Blunt bob desfilado, el corte de pelo de las mujeres con cabello fino

Pero, ¿en qué consiste este corte de pelo? El blunt bob desfilado no es más que la clásica melenita corta que, en lugar de presentar un acabado pulido, termina en una versión más desfilada. En definitiva, es una apuesta por el mítico bob a la altura de la barbilla, dejando el cuelo al descubierto, y apostando por unas puntas desfiladas para ganar en volumen y aportar movimiento. A diferencia de otros cortes de pelo que también aportan volumen, el blunt bob desfilado no se realiza con capas ni presenta textura, sólo la terminación de las puntas desfiladas.

A la hora de conseguir el resultado perfecto, en la peluquería realizan cortes secos en el cabello para así conseguir un trazado preciso y limpio. De esta forma estaríamos consiguen un clásico bob y tal vez no alcanzaríamos el volumen que nuestro cabello fino necesita. Ahí es cuando entra en acción la segunda parte de esta tendencia capilar.

Una vez este conseguido el corte, en la peluquería procederán a desfilar las puntas para así lograr ese plus de volumen que no consigues ni con secadores ni productos milagros. El resultado es una melena cortita llena de volumen y movimiento que requiere muy poco mantenimiento. Ahora que llega el buen tiempo, el blunt bob desfilado es un corte de pelo perfecto para dejar que tu cabello se seque al aire (tu pobre melena lo agradecerá), aunque siempre puedes darle un golpe de secador con la cabeza hacia abajo para levantar la zona de la raíz y que las puntas adquieran movimiento.

Si vas a apostar por utilizar secador, un pequeño truco como remate final es colocar la temperatura en el mínimo (si tiene la opción de frío mucho mejor) y aplicar ese aire fresco en la zona de las puntas mientras levantas levemente la zona de la raíz con la mano. El resultado es una melena voluminosa con las puntas despeinadas, un estilo capilar muy desenfadado y con el que parecerá que acabas de salir de la peluquería.

Para que el efecto del blunt bob se mantenga en el tiempo, debes recordar pasar de vez en cuando por la peluquería para que vuelvan a desfilar tus puntas, ya que cuando pierden su efecto vuelven a mimetizarse con el resto del pelo favoreciendo el efecto casco.