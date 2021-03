Los peinados más originales de la primavera son más bonitos si los combinas con estos pañuelos de Parfois súper rebajados

El inminente cambio de estación trae consigo que muchas quieran apostar por un cambio de look, aunque no todas están dispuestas a pasar por la peluquería para cortar por lo sano o para cambiar la tonalidad de su pelo. No pasa nada, la primavera y sus alegres estilismos también nos ofrece la posibilidad de cambiar de look sin la necesidad de alterar el aspecto de nuestra melena. Sólo es necesario hacerse con algunos originales pañuelos y transformar por completo ese peinado que llevamos años haciéndonos. Aunque también puedes apostar por innovar y apostar por alguno de estos peinados que te proponemos.

Bastante más alegres y coloridos que en invierno, los pañuelos en primavera se convierten en el complemento perfecto de cualquier outfit. Son perfectos para combinarlos con una chaqueta blanca y darle algo de color al estilismo, para anudarlo al cuello y que haga contraste con un sofisticado vestido lencero rojo e incluso para llevarlos como cinturón con los vaqueros bicolor que están marcando tendencia esta primavera. Pero de la forma en la que resultan más originales es como parte fundamental de un original peinado de primavera.

A la hora de domar nuestras melenas tenemos múltiples opciones. Desde un moño bajo a un semirrecogido con ondas, pasando por un moño alto despeinado o una trenza de espiga, hasta la clásica coleta alta (la mítica cola de caballo). Todos estos peinados llevan una eternidad siendo nuestros estilismos capilares de referencia, pero ahora ha llegado el momento de apostar porque nuestros peinados sean más originales y bonitos gracias a usar los pañuelos como aliados.

Todavía no nos hemos repuesto después de haber visto sus bolsos súper rebajados y ahora Parfois nos deja los pañuelos más baratos y bonitos de la primavera para usarlos en nuestros peinados. Con estampados, plisados, de flores... La selección de pañuelos de Parfois contempla todas las opciones de estilo y sus precios no superan los seis euros.

Además, son tan bonitos que cuando te canses de llevarlos en la cabeza podrás probar a llevarlos en el cuello (su verdadero lugar), a modo de cinturón o incluso como un improvisado top o pareo. El horizonte es tu imaginación, ahora descubre cómo hacer que los peinados más originales y bonitos de la primavera sean top al combinarlos con estos pañuelos de Parfois.

Pañuelo estampado en verde pistacho

Este pañuelo de Parfois tenía un precio de 9,99 euros y ahora está rebajado a 2,99 euros.

Pañuelo estampado en 'animal print'

Este pañuelo de Parfois tenía un precio de 15,99 euros y ahora está rebajado a 4,99 euros.

Pañuelo estampado de lunares asimétrico

Este pañuelo de Parfois antes tenía un precio de 19,99 euros y ahora está rebajado a 5,99 euros.

Pañuelo verde con estampado 'animal print'

Este pañuelo de Parfois antes tenía un precio de 15,99 euros y ahora está rebajado a 4,99 euros.

Pañuelo con estampado de flores pequeñas

Este pañuelo de Parfois antes tenía un precio de 15,99 euros y ahora está rebajado a 4,99 euros.

Pañuelo en tonos pastel con estampado de flores

Este pañuelo de Parfois antes tenía un precio de 7,99 euros y ahora está rebajado a 2,99 euros.