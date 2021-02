Los vaqueros bicolor de Bershka son tan originales que sólo necesitan esta chaqueta de punto de Zara para conseguir un lookazo

Los vaqueros son esa eterna prenda básica de fondo de armario que nunca nos cansamos de llevar. Algo tendrá el agua cuando la bendicen y los vaqueros son los pantalones más ensalzados de la historia. Sin distinción de sexo, raza, edad, morfología o incluso clase social, los vaqueros son la prenda más democratizada de la historia.

A todo el mundo le sientan bien, combinan con todas las prendas y lo mismo valen para un look informal que para un estilismo más sofisticado. Su versatilidad hace que, temporada tras temporada, los vaqueros experimenten algunas alteraciones para adaptarse a las nuevas tendencias. Sabemos que esta primavera se llevan los vaqueros rotos, pero eso no significa que otras tendencias denim estén excluidas.

A los vaqueros ha llegado el color (el triunfo de los vaqueros rosas es indiscutible), ya sea en su versión monocromática o en su versión de contraste. Hace unos días observábamos la aparición de una nueva tendencia denim que hacía saltar todas nuestras alarmas. Se trataba de una falda vaquera bicolor de corte midi que ya sentaba las bases de lo que luego veríamos en lo que a vaqueros se refiere. Al igual que ocurría con la falda, ahora los vaqueros juegan al contraste y se presentan en versión bicolor, una tendencia que recuerda al patchwork y que a nosotras nos encanta.

Como no podía ser de otra forma, los vaqueros bicolor más originales los hemos encontrado en Bershka. Adalid de las prendas más atrevidas, Bershka nos ofrece una versión de vaqueros bicolor súper originales y favorecedores (el corte sienta fenomenal y estiliza un montón). La verdad es que los vaqueros bicolor de Bershka tienen tanta personalidad que no nos planteamos combinarlos con prendas demasiado atrevidas. Apostar por la sencillez es un plus a la hora de conseguir un lookazo y la sencillez ha salido a nuestro encuentro en forma de chaqueta de punto de Zara.

Rebajada porque pertenece a los special price, la chaqueta de punto de Zara es la lo único que necesitan los vaqueros bicolor de Bershka. En crudo y con las mangas abullonadas, la chaqueta de punto de Zara tiene un corte algo clásico que combina a la perfección con la originalidad de los vaqueros bicolor de Bershka. De ahí que sólo vayas a querer llevar estos vaqueros tan originales con esta chaqueta de punto. Sólo necesitamos un par de detalles más para que los nuevos vaqueros bicolor de Bershka y la chaqueta de punto de Zara te den el lookazo definitivo de esta primavera.

Vaqueros bicolor y chaqueta de punto, el look de la primavera

Hace tiempo que tenemos claro que hay prendas que han nacido para ser combinadas y es el caso de estos vaqueros con esta chaqueta. De tiro alto y corte recto, el éxito de los vaqueros de Bershka está en el contraste de colores. Varias tonalidades denim conforman un pantalón que cualquiera apostaría por llevar con una camiseta básica y unas deportivas. Tampoco necesita nada más, pero es lo que todo el mundo espera que hagamos con estos vaqueros.

Por eso, la clave del look es combinar los vaqueros con una prenda sencilla y bastante más clásica que nos haga de contraste. Ahí es donde aparece la chaqueta de punto de Zara. Con mangas abullonadas y cuatro botones grandes y forrados, la chaqueta es perfecta para contrastar con la originalidad y el atrevimiento de los vaqueros. Visualiza el look, es una fantasía, pero le falta alfo.

Para rematar el conjunto sólo necesitamos un cinturón de color camel y unos mocasines en la misma tonalidad. Una forma de seguir jugando a los contrastes entre lo clásico y lo atrevido para tener el look definitivo de la primavera. Disponibles desde la talla 32 hasta la 42, los vaqueros bicolor de Bershka tienen un precio de 35,99 euros. La chaqueta de punto de Zara, perteneciente a los special price, tiene un precio de 12,99 euros, una súper ganga.