La falda vaquera bicolor de Mango que sólo vas a querer llevar con una sudadera y zapatillas deportivas porque es un 'lookazo'

El vaquero es ese tejido eterno que, lo combines con lo que lo combines, siempre quedará bien. Ya sean unos pantalones vaqueros, una cazadora denim, o una falda, cualquier prenda vaquera acepta ser combinada con todo tipo de tendencias. Aunque hay veces que al ver la prenda, ésta te pide a gritos que la combines con una tendencia en concreto.

Es el caso de las faldas vaqueras que, reservadas para estaciones con temperaturas más agradables (son las reinas del verano), suelen estar predestinadas a según qué tipo de prendas. Jerséis ceñidos, camisetas básicas y alguna sobrecamisa de cuadros suelen ser las prendas que mejor combinan con las faldas vaqueras, pero esta primavera vas a redescubrir una nueva forma de conjuntarla que te va a conquistar porque es un lookazo total.

La primavera tiene a la falda midi como reina de la estación. Su vuelo y caída y su marcada feminidad hacen que esta prenda tenga prácticamente la hegemonía de las faldas en primavera. Las faldas vaqueras, más funcionales y de batalla, no gozan de ese privilegio y no solemos apostar por ellas para conseguir un conjunto de diez. Al menos hasta ahora y después de haber visto esta falda vaquera bicolor en Mango que, a pesar de mantener la funcionalidad de la prenda, se posiciona muy arriba para ser la falda de la temporada, sobre todo al combinarla con otra tendencia súper top esta primavera: las sudaderas.

Reservadas para ámbitos muy informales, para estar en casa y para hacer deporte, las sudaderas reivindican su potencial de estilo esta primavera para convertirse en las protagonistas indiscutibles de nuestros looks. Al igual que las faldas vaqueras, las sudadera pueden combinarse con todo tipo de prendas (esta temporada estamos descubriendo todas sus posibilidades) pero hay veces que están predestinadas a alguna en concreto.

Unidas por ese hilo rojo que dicen que vincula de por vida, la falda vaquera bicolor de Mango ha nacido para que la combinen con una sudadera. Recta, con un largo midi y dos tonalidades de vaquero que juegan al contraste, ésta es la falda de Mango que sólo vas a querer llevar con sudaderas y zapatillas deportivas y nosotras y te contamos cómo.

Un look desenfadado y con mucha personalidad

Esta propuesta de estilo no sólo estaba predestinada entre sí, también se trata de un look muy desenfadado y con mucha personalidad. La falda vaquera de Mango ya tiene entidad propia por jugar al contraste de colores, además de por contar con una amplia apertura en el frontal. Estas características invitarían a mucha a apostar por una prenda básica que no nos haga destacar todavía más.

Un jersey finito de color negro, una camiseta blanca básica y un cinturón con una hebilla potente serían las apuestas más convencionales. Pero esta falda vaquera necesita más y pide a gritos que la combinemos con una sudadera y, por supuesto, unas zapatillas deportivas. A la hora de combinar la falda con la sudadera hay que tener en cuenta varios detalles si queremos conseguir un look desenfadado y con personalidad.

La falda tiene un tiro bastante alto, es recta y con un largo muy por debajo de la rodilla. Eso implica que la sudadera no debe ser demasiado oversize (eso no significa que tengamos que apostar por una sudadera ceñida) ni debemos dejarla toda por fuera. La idea es apostar por una sudadera ancha y remeter el frontal por la parte delantera de la falda para remarcar nuestra cintura y dejar al descubierto el cinturón para diferenciar con estilo nuestro tronco del tren inferior de nuestro cuerpo.

En el caso de las zapatillas deportivas, recomendamos apostar por un modelo tipo Converse o las tan de moda zapatillas de la estrella. Es preferible que las zapatillas presenten unas líneas clásicas (que no el diseño) para crear una armonía conceptual en el look. La falda, que tiene un precio de 29,99 euros, va a ser la prenda más deseada de toda la primavera.