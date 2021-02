La falda midi de las rebajas de Parfois con la que conseguir un look con más estilo que el de las parisinas más glamurosas

A la hora de buscar inspiración para nuestros estilismos sentimos predilección por los looks de las parisinas. Informales, sofisticados, desenfadados, elegantes, los estilismos de las parisinas tienen ese je ne sais quoi con el que consiguen que, con independencia de la naturaleza del outfit, sean las musas indiscutibles del estilo. Por eso, a la hora de buscar inspiración, las parisinas son nuestro gurú de la moda.

Tienen un don especial para combinar unas deportivas con un vestido, saben llevar como nadie los abrigos oversize y hacen de los complementos capilares su fuente de poder. Ya se han adelantado a las tendencias de primavera y son las primeras en llevar ese estilismo especial que luego todas copiaremos. En definitiva, las parisinas son el referente número uno en lo que a estilo se refiere y su primera posición está más que merecida. Aunque nuestro nuevo descubrimiento puede hacer que se tambalee esa privilegiada posición.

Las parisinas fueron las primeras en volver a llevar una falda midi, ofreciendo una reinterpretación de esta clásica prenda. Pioneras en reinventar un estilismo, las parisinas hicieron gala de su glamour luciendo este tipo de falda con mil combinaciones bastante diferentes entre sí. Con zapatillas deportivas, con camisetas básicas, con cazadoras y chaquetas... Ellas llevaron sus looks a otro nivel con una falda midi como protagonista.

Alumnas aventajadas, nosotras hemos encontrado la falda midi con la que conseguir un look con más estilo que el de las parisinas más glamurosas. Se trata de una falda midi plisada de las rebajas de Parfois con un estampado salvaje sobre un fondo malva que nos ha conquistado por completo. Con mucha caída y un vuelo espectacular, la falda midi de Parfois, además, tiene un precio que haría soñar a las parisinas más glamurosas: 9,99 euros. Estilosa y low cost, la falda de Parfois también ofrece mil y una combinaciones para los días de primavera. Si ya has visto la nueva colección de Parfois para los últimos días de invierno y te has enamorado, espera a ver su falda low cost.

Una falda con estilo para esta primavera

Sabemos que a la primavera todavía le queda más de un mes para llegar y que, a pesar de su llegada, las temperaturas puede que no sean cálidas hasta bastante entrada la estación. Pero no podemos evitar pensar en looks primaverales, imaginarnos con vestidos llenos de flores y querer dejar nuestros abrigos en el armario para colocarnos nuestra nueva biker. Por eso, al ver esta falda de Parfois han saltado todas nuestras alarmas primaverales. Primero, porque es una falda súper estilosa que podríamos ver en la parisina con más glamour de toda Francia; segundo, por su precio irresistible, y tercero, por todas las combinaciones que se nos ocurren para esta primavera.

La falda de Parfois, además de ser midi, es plisada, con cinturilla elástica y con un estampado salvaje que evoca a una cebra y un leopardo difusos sobre un fondo malva. La falda tiene entidad propia como para convertirse en la protagonista del outfit y, en base a eso, la combinaremos. Una apuesta segura y básica es lucirla con un jersey fino de color negro y unas bailarinas. Para una versión más sofisticada, siempre puedes apostar por una camisa blanca y unos taconazos negros.

Pero, nuestra apuesta más top, la que llevarían las parisinas y la que vamos a lucir nosotras esta primavera, es combinar la falda midi con una camiseta blanca básica (un poco oversize), un cinturón negro con maxi hebilla, unas sneakers y una biker efecto piel (la eterna cazadora que nos acompaña desde hace ya más de diez primaveras). Pinta tus labios de rojo (aunque lleves mascarilla), hazte unas ondas desenfadadas, colócate una gorra baker boy y ser la reina del street style. Puedes encontrar la falda a 9,99 euros en Parfois.