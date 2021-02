La nueva colección de Parfois y sus 'looks' súper cómodos es todo lo que necesitas para encarar los últimos días del invierno

Es llegar febrero y automáticamente pensar en la primavera. Aunque a la estación todavía le queda más de un mes para colarse en nuestras vidas, con los días soleados y la subida de temperaturas que nos ha traído el segundo mes del año, muchas ya estamos pensando en la próxima estación. Tanto es así, que a ya nos hemos puesto manos a la obra para empaparnos de todas las tendencias de la primavera que está por llegar. Pero que ni ese vestidazo de flores del que nos hemos enamorado ni la tímida subida de temperaturas nos engañen, al invierno todavía le queda para rato y, aunque no queramos asumirlo, el plumífero todavía le gana la partida a las chaquetas de entretiempo.

A pesar de que febrero nos regale días con temperaturas muy agradables, la recta final del invierno suele sorprendernos con días realmente gélidos. De hecho, hay veces que nuestras ganas de cambio de estación nos juegan malas pasadas y estamos al borde de la hipotermia (lo que nos gusta estrenar conjuntos floreados antes de que llegue primavera). Pero tenemos excusa. A estas alturas estamos tan aburridas de los estilismos invernales, que no tenemos ganas de afrontar los últimos días del invierno y pensar looks cómodos, originales, sofisticados y calentitos.

Para ayudarnos a enfrentarnos a los últimos días del invierno sin pasar frío y apostando por la tendencia más puntera de la temporada, la estética comfy, la firma de ropa y complementos de origen portugués Parfois acaba de sacar su nueva colección de invierno.

Con esta colección, la firma quiere que apostemos por looks cómodos y calentitos lo que queda del invierno y que se nos olviden las ganas que tenemos de cambio de estación. Si ya nos conquistaron con su colección de looks para estar en casa, con estas nuevas propuestas vamos a querer que nunca termine el invierno.

Tejidos cómodos, capas y los accesorios como toque final

Pensando en la estación más fría del año, Parfois presenta Shapes of Winter, combinaciones para que sea más fácil elegir qué ponerse cuando bajan las temperaturas. Nuestro uniforme se reinventa con los meses y, para afrontar los que vienen, la comodidad de los tejidos es nuestro mejor aliado.

Ha sido nuestro mejor amigo durante todo el invierno y en Parfois quieren que la relación se mantenga hasta que llegue la primavera. Por en esta nueva colección el tímido jersey oversize se convierte en la armadura perfecta de esta temporada, que nos protege como ninguna otra prenda y se reinventa con cada look. En la nueva colección de invierno de Parfois destacan modelos en colores fríos, como el beige y el gris, o colores más fuertes como el verde oscuro y el negro. En este tipo de prendas destaca la combinación de tonos y texturas.

Los looks de esta colección se presentan por capas. Primero parten de los acogedores y elegantes cuellos altos, perfectos para combinar con unos vaqueros rotos, y faldas plisadas que proporcionan la máxima comodidad y libertad de movimiento.

El toque final a los looks que proponen desde Parfois lo dan los accesorios. Las carteras de diferentes formas están hechas de materiales suaves. Las inspiraciones rockeras se hacen notar en su versión más relajada y están presentes en varias piezas. Pequeños detalles, como tachuelas en las carteras, y cadenas y anillos en joyas minimalistas, añaden identidad a los looks. Una selección de piezas, disponibles en la plataforma on line de Parfois, para hacer frente a los días de frío sin perder la actitud y sin soñar demasiado con la anhelada primavera.