Diez cazadoras y chaquetas de Mango y Cortefiel que querrás llevar en entretiempo y que puedes comprar ahora mucho más baratas

Todavía queda más de un mes para que llegue la primavera, pero nuestras firmas preferidas ya nos han puesto los dientes largos. No hemos soltado el plumífero aún y ya estamos viendo cómo las nuevas tendencias campan a sus anchas haciéndonos ojitos, aunque su reclamo no termine de hacer efecto en nosotras. La lejanía de la primavera todavía no nos invita a invertir en modelitos y propuestas para la nueva temporada, aunque eso no implique que no nos estemos estudiando las nuevas tendencias de la próxima primavera.

Sabemos que que esta temporada regresan los vaqueros rotos, que los tonos pastel vuelven a estar muy presentes y que las flores siempre serán el estampado estrella de la primavera. Sabemos también (y para eso no hace falta estar al tanto de las tendencias, sino haber vivido muchas primaveras) que las cazadoras y chaquetas volverán a ser la eterna prenda con la que nos abrigamos durante todo el entretiempo.

En primavera no hace demasiado frío, pero todavía no hace la temperatura suficiente para salir a la calle, como diría tu abuela, a cuerpo gentil, por eso las cazadoras y chaquetas se hacen indispensables. Por otro lado, que las temperaturas inviten a llevar este tipo de prendas nos parece perfecto porque con ellas podemos conseguir estilismos mucho más sofisticados y versátiles. Todas tenemos en el armario esa eterna biker que no nos quitamos durante toda la primavera, pero es llegar marzo y ponernos a buscar cazadoras y chaquetas con las que alternar nuestro básico.

En plena primavera este tipo de prendas suelen tener un precio bastante más elevado que el que estamos dispuestas a gastarnos, por eso muchas veces no nos animamos a hacer la compra. En plena recta final de las rebajas (que es cuando se pillan los mejores chollos) firmas como Mango y Cortefiel tienen entre sus prendas gran variedad de cazadoras y chaquetas con unos descuentos muy interesantes que hacen que invertir en ellas sea todo un acierto.

Bikers, americanas, en efecto piel, de cuadros... Hemos seleccionado diez cazadoras de las rebajas de Mango y Cortefiel que son perfectas para el entretiempo y que puedes comprar ahora mucho más baratas que en primavera. Dale un respiro a tu biker y hazte con una nueva cazadora para este entretiempo.

Americana camel de Mango

Antes tenía un precio de 49,99 euros y ahora está rebajada a 25,99 euros.

Cazadora de cuadros de Cortefiel

Antes tenía un precio de 79,99 euros y ahora está rebajada a 29,99 euros.

Cazadora 'oversize' efecto piel de Mango

Antes tenía un precio de 49,99 euros y ahora está rebajada a 19,99 euros.

Cazadora de piel de color rojo de Cortefiel

Antes tenía un precio de 199,00 euros y ahora está rebajada a 89,99 euros.

Americana gris de Mango

Antes tenía un precio de 69,99 euros y ahora está rebajada a 35,99 euros.

Cazadora de piel de Cortefiel

Antes tenía un precio de 199,00 euros y ahora está rebajada a 89,99 euros.

Cazadora con costuras de Mango

Antes tenía un precio de 69,99 euros y ahora está rebajada a 29,99 euros.

Chaqueta efecto ante de Cortefiel

Antes tenía un precio de 69,99 euros y ahora está rebajada a 19,99 euros.

Chaqueta 'tweed' de Mango

Antes tenía un precio de 69,99 euros y ahora está rebajada a 25,99 euros.

Chaqueta de mezclilla de Mango

Antes tenía un precio de 79,99 euros y ahora está rebajada a 35,99 euros.