La camisa rosa con lazo de Mango Outlet con la que Nuria Roca presentaría El Hormiguero si no tuviera que ir de blanco

Ya era nuestro personaje preferido de El Hormiguero cuando sólo era colaboradora, pero ahora que Nuria Roca se ha puesto al frente de El Hormiguero se ha convertido en la reina de la televisión. Por motivos ajenos a su voluntad (no es que la presentadora quiera quitarle el puesto a Pablo Motos, es que el de Requena ha dado positivo en Coronavirus), Nuria Roca lleva un par de días al frente del programa de Antena 3.

La sustitución de Pablo Motos por parte de Nuria Roca ha generado todo un aluvión de comentarios positivos por la frescura, la naturalidad y el nuevo aire que la colaboradora le da al programa. Pero nosotras, que nos alegramos de ver a Nuria Roca llevando las riendas de un programa en prime time, no podemos evitar tener sentimientos encontrados.

La valenciana es ya todo un icono de estilo a nivel nacional y no hay conjunto que lleve que no se convierta en todo un éxito. Sus looks en El Hormiguero nos han cautivado y algunos de sus estilismos nos han enamorado por completo (como aquel traje de estampado geométrico), pero lo que, sin duda, más nos gusta del estilo de Nuria Roca es su apuesta por los clores alegres y chillones que ella sabe combinar a la perfección.

Ahora, al hacerse cargo de El Hormiguero, la presentadora debe renunciar a sus coloridos estilismos para apostar por el uniforme del programa y eso nos da un poco de rabia (con lo que nos gustan sus outfits coloridos). Nosotras, que sabemos lo fan que es de los colores intensos, hemos encontrado esta camisa rosa con lazo en Mango Outlet con la que Nuria Roca presentaría El Hormiguero si no tuviera que ir de blanco.

En primer lugar, por el color, un rosa fucsia intenso que ya es toda una seña de identidad en Nuria Roca. En segundo lugar, por la enorme lazada que tiene en el cuello, muy similar a la que la presentadora lució, pero en color blanco, la primera vez que se puso al frente de El Hormiguero. No sabemos si durante los próximos días la dejarán apostar por sus coloridos estilismos para presentar el programa, pero estamos segura de que Nuria Roca apostará por esta camisa rosa con lazo de Mango Outlet cuando vuelva a ser colaboradora.

Camisa rosa combinada con pantalones negros

Cuando Nuria Roca apuesta por llevar un pantalón negro, siempre lo combina con colores intensos en la parte superior. Ya lo hizo cuando llevó aquellos culotte en efecto piel con un jersey en verde y también cuando apostó por unos wide leg, también en efecto piel, con un jersey en un intenso rosa fucsia. Por eso, sabemos que esta camisa rosa con lazo de Mango Outlet entraría en el armario de Nuria Roca y se convertiría en una de sus próximas apuestas para ir a El Hormiguero. Como nos tiene acostumbradas, la presentadora apostaría de nuevo por unos pantalones en color negro.

La camisa, además de para los futuros looks de Nuria Roca, también es perfecta para nosotras. Con un cuello a la caja, en el que destaca una gran lazada, la camisa rosa de Mango Outlet presenta un tejido muy fluido y las mangas bastante abullonadas. Estas características la hacen perfecta para combinarlas con (como haría Nuria Roca) unos pantalones negros tipo wide leg o una falda lápiz en efecto piel. Un look de diez para Nuria Roca y para cualquiera que adore los colores chillones. ¿Lo mejor de la camisa? Sólo cuesta 17,99 euros.