La nuevas sudaderas de Bershka y Stradivarius que convierten los looks más cómodos en las propuestas con más estilo de la temporada

Pasar tanto tiempo en casa tiene como consecuencia que la comodidad se haya impuesto a cualquier otra característica en todos nuestros looks. Si antes buscábamos sofisticación, extravagancia y apostábamos por looks casi imposibles, esta temporada, después de descubrir el estilo comfy, hemos decidido que la comodidad y el confort deben primar por encima de cualquier otra cosa en nuestros estilismo. No es que hayamos renunciado al glamour, es que hemos aprendido que la comodidad no está reñida con la elegancia y el resultado son los estilismos que estos días se adueñan del street style.

El primer paso hacia esa nueva realidad de estilo ha sido la colonización de las zapatillas deportivas de todos nuestros outfits. Antes estaban reservadas para los estilismos más informales y ahora las llevamos con todos nuestros looks. Prueba de su triunfo es que las firmas han apostado por lanzar modelos originales con los que hacer de este calzado el protagonista de nuestros looks (como las nuevas zapatillas deportivas de Stradivarius). Ahora las propuestas de looks cómodos han dado un salto y ha dejado de ser nuestros aliados para estar en casa o hacer deporte y ahora forma parte de nuestro día a día.

La prenda favorita para esos estilismos caseros, la sudadera, también sale de su zona de confort y se convierte en la prenda estrella para nuestros looks cómodos pero con estilo de la temporada. Reservadas única y exclusivamente para hacer deporte y para estar en casa (y para algunos estilismos muy informales), las sudaderas van un paso más allá esta temporada y se convierten en una prenda básica e indispensable de nuestros looks. Sobre todo para marcarnos un estilismo con mucho rollazo con los vaqueros rotos más trendy de la temporada.

Como el hábito no hace al monje, las sudaderas tampoco definen ningún estilismo. Hay que jugar con ellas y combinarlas de tal forma que, cuando recurramos a un look con sudadera, estemos apostando por la comodidad y el estilo a partes iguales. En tonos pastel, con estampado tie dye, bicolores y con mensaje, las nuevas sudaderas de Bershka y Stradivarius nos ponen bastante fácil convertir nuestros looks más cómodos en las propuestas con más estilo de la temporada.

Sudadera de arco iris de Bershka

En estampado tie dye, esta sudadera de Bershka tiene los colores del arco iris en su versión pastel, un tendencia muy en alza esta temporada. La sudadera tiene un precio de 25,99 euros.

Sudadera 'oversize' y tricolor de Stradivarius

Una versión más ancha de lo habitual, esta sudadera oversize combina los tonos pastel con otros más fuertes (los de las letras) para hacer que la prenda sea original y rompedora. La sudadera tiene un precio de 25,99 euros.

Sudadera en dos colores y en versión vestido de Bershka

Las sudaderas también pueden ser vestidos y darle a nuestro estilismo un rollazo increíble. Esta versión vestido presenta dos colores y son perfectas para llevarlas con unos leggins efecto piel. La sudadera tiene un precio de 25,99 euros.

Sudadera de Fanta de Stradivarius.

Para los amantes de los logotipos es esta sudadera de Stradivarius. De color gris y con el logo de Fanta (de naranja), esta sudadera combina súper bien con una americana de cuadros y unos vaqueros. La sudadera tiene un precio de 19,99 euros.

Sudadera 'tie dye' celeste de Bershka

Por si todavía no ha quedado claro, el tie dye en tonos pastel es el estampado de la próxima primavera. Esta sudadera celeste de Bershka es una de las propuestas con este estampado que más nos ha gustado. La sudadera tiene un precio de 19,99 euros.

Sudadera deportiva gris de Stradivarius

Es la típica sudadera que te pondrías para hacer deporte pero que ya sólo vas a querer llevar en tus estilismos de calle. Perfecta para unos pantalones negros de efecto piel y una cazadora vaquera, esta sudadera de Stradivarius tiene un precio de 12,99 euros.

Sudadera bicolor de Bershka

Esta propuesta juega a los contrastes y nos encanta. Amarilla y malva, la sudadera de Bershka apuesta por los tonos pastel más top de la temporada. ¿Una propuesta de estilo? Falda midi, zapatillas deportivas tipo Converse y esta sudadera de Bershka, que tiene un precio de 22,99 euros.

Sudadera en versión corta de Stradivarius

Como las sudaderas van un paso más allá y han dejado de ser una prenda exclusivamente funcional, podemos ver versiones más arriesgadas, como esta propuesta en versión corta de Stradivarius. Al ser menos larga que las sudaderas comunes, se convierte en una prenda perfecta para combinarla con unos pantalones de tiro muy alto. La sudadera tiene un precio de 15,99 euros.

Sudadera clásica con letras de Bershka

La más clásica de las sudaderas, la gris con letras, siempre es una apuesta fácil de combinar con cualquier outfit. Con unos jogger, con una mini negra y unas botas altas, e incluso unos pantalones wide leg de cuadros, no hay límite de combinaciones para esta sudadera. La prenda tiene un precio de 17,99 euros.

Sudadera celeste de Stradivarius

Se trata de la versión más lady de toda nuestra selección de sudaderas. Perfecta para estilismos más clásicos por su tonalidad neutra y por su estampación deportiva. Nos gusta combinada con una camisa blanca, unos pantalones flare de color negro y gabardina. La sudadera tiene un precio de 12,99 euros.