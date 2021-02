Las zapatillas de la estrella que llevan las famosas y que pueden ser tuyas por menos de 40 euros y de firmas españolas

Las hemos visto en todas partes y estamos absolutamente enamoradas de ellas. Las zapatillas de la estrella se han adueñado de los estilismos de las famosas y no nos extraña en absoluto porque son súper originales y perfectas para cualquier look. Ligeramente abotinadas (el estilo Converse sigue siendo el preferido de las firmas), estas zapatillas presentan un diseño de líneas sencillas que da pie a que su decoración sea de lo más atrevida.

Con una característica estrella en el lateral, estas zapatillas resultan súper originales porque están llenas de purpurina, la verdadera clave del éxito de estas deportivas. Son tan originales que se las hemos visto a Ana de Armas, Vicky Martín Berrocal, Laura Matamoros y hasta a la mismísima Tamara Falcó.

Reinas del estilo, ellas también apuestan por las zapatillas deportivas como el calzado perfecto para cualquier estilismo, pero son conscientes de que para conseguir un look muy trendy hay que apostar por diseños que se salgan un poco de la norma. Combinar unas zapatillas de Decathlon con un estilismo básico, recurrir a unas zapatillas deportivas tipo años 90 o llevar unas zapatillas personalizadas pueden ser la clave para que un look resulte mucho más original. Por eso, las zapatillas de la estrella que llevan las famosas nos parecen perfectas. De la firma Golden Goose, estas zapatillas son todo un reclamo entre las famosas.

El único inconveniente que encontramos en estas zapatillas es su precio, un poco más de 400 euros. Con infinidad de diseños, la firma Golden Goose apuesta por hacer de sus zapatillas unas sneakers completamente originales y con las que poder darte ese capricho de moda que todas nos damos de vez en cuando.

Aunque, como ocurre con otros artículos y complementos que se convierten en súper tendencia, nosotras hemos encontrado las zapatillas de la estrella en su versión low cost para que sean tuyas por menos de 40 euros. Un precio bastante más económico y con el que podrás llevar las zapatillas de la estrella que llevan todas las famosas. Atenta a las propuestas, porque se van a agotar.

Las zapatillas de la estrella en Moda Brustyle

Se trata de una empresa española cuyo objetivo es ofrecer artículos diferentes, con toques femeninos y con un estilo boho. Entre todos sus propuestas encontramos esta versión de las zapatillas de la estrella que nos encanta. Se trata de un diseño abotinado de color blanco que combina los laterales en ante, azul brillante, purpurina y la característica estrella, que en esta ocasión es de color rosa fucsia. Los cordones en color negro hacen un contraste perfecto. Las puedes comprar a través de su web y tienen un precio de 31,90 euros.

Las zapatillas de la estrella de la firma Rosette

Abanderada de la moda juvenil y adolescente, Rosette es una firma española que se caracteriza por su estilo desenfadado y comfy en el que priman los tonos empolvados. En su web encontramos este modelo de la zapatilla de la estrella que también nos encanta. En esta ocasión, la zapatilla combina una base en crudo con rosa, dorado y gris para darle el toque más original con unos cordones en plateado. Las zapatillas se pueden comprar de forma on line en su página web y tienen un precio de 38 euros.

Las zapatillas de la estrella de la firma The Desire Shop

Nacieron con la vocación de proponer prendas con estilo para ir a la última moda. Con tienda física en La Coruña desde 2016, The Desire Shop cuenta con una plataforma on line en la que hemos encontrado esta zapatilla de la estrella tan original. Se trata de un modelo en el que la purpurina adorna la lengüeta, dotando al diseño de originalidad. La estrella es de color azul ducado y los cordones en camel. Las zapatillas están disponibles de forma on line y tienen un precio de 31,16 euros.

Las zapatillas de la estrella de la firma Mariquita Trasquilá

Es una de nuestras firmas de referencia a la hora de buscar modelito para las BBC, pero también nos sirve de inspiración a la hora de buscar estilismos más informales. En Mariquita Trasquilá encontramos las zapatillas de la estrella en su versión tenis. La primera de las propuestas presenta una estrella en color rojo, el lateral en turquesa y la parte trasera en naranja intenso. La segunda propuesta tiene el lateral lleno de purpurina dorada y los cordones en color negro. Ambas zapatillas las puedes comprar de forma on line y tienen un precio de 24,30 euros.