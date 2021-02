Las zapatillas arco iris de Decathlon son las que necesitas para llevar a otro nivel tus 'looks' más básicos esta primavera

El reinado de las zapatillas deportivas acaba de empezar y le auguramos un futuro bastante prometedor. Antaño reservadas para hacer deporte y para looks excesivamente informales, las zapatillas ahora se han convertido en el calzado básico e indispensable para cualquiera que sea nuestro estilismo. Cómodas, versátiles y originales, las zapatillas hace tiempo que pasaron del terreno de juego al street style, haciendo tímidas irrupciones en estilismos con vaqueros y sudaderas.

Ahora, después de haber visto a celebrities desfilar por la alfombra roja con zapatillas y a presentadoras de televisión renunciar a los tacones para apostar por las sneakers, tenemos claro que las zapatillas han llegado para quedarse y que no son exclusivas de un estilismo en particular o de un look concreto. Las firmas son conscientes del impacto que tienen las zapatillas en el mundo de la moda, por eso apuestan por sacar modelos de zapatillas personalizadas o por reinventar y adaptar modelos clásicos (como las zapatillas de Stradivarius). A la funcionalidad de este tipo de calzado, además, debemos añadirle el don que tienen para conseguir darle el toque final a cualquier estilismo.

Es la nota informal del look más sobrio, la parte atrevida del estilismo más clásico y el calzado con el que llevar a otro nivel tus looks más básicos. Todas estas características las reúnen las zapatillas arco iris de Decathlon, nuestro nuevo hallazgo de estilo para esta primavera.

Se trata de unas zapatillas tipo running en tonos pastel (los colores de esta primavera) que puedes combinar con tus looks más básicos para llevarlos a otro nivel. Un look total black, el clásico vaquero con camisa blanca o el vestido de punto gris que se ha convertido en tu uniforme este invierno (y lo seguirá siendo esta primavera) se convierte un un estilismo de diez al combinarlo con las zapatillas arco iris de Decathlon.

Un diseño cómodo y en tendencia esta primavera

Jamás se nos habría pasado por la mente que unas zapatillas de running se convertirían en una pieza clave de nuestros estilismos. A pesar de que las zapatillas deportivas ya son indispensables en nuestros looks, las running seguían siendo materia reservada para el deporte. Al menos así era hasta que los diseños de las running empezaron a ser cada vez más sofisticados.

En el caso de las zapatillas arco iris de Dectahlon, su diseño es tipo running, siendo sus características las propias de este tipo de calzado. En la descripción que acompaña a estas zapatillas, se puede leer que se trata de un diseño run confort, que aúna comodidad y sujeción a partes iguales. Eso en cuanto a la parte funcional, en el aspecto creativo las zapatillas arco iris de Decathlon están adornadas en tonos pastel.

Rosa, verde, malva, salmón... Tonalidades algo atenuadas que hacen que esta zapatilla se sume a la tendencia más top de esta primavera: los tonos pastel. Si el colorido primaveral es un must en tus estilismos y las zapatillas deportivas son tu calzado preferido, las zapatillas de Decathlon tienen un hueco especial en tu armario. Las zapatillas tienen un precio de 59,99 euros.