Los vaqueros rosas de Zara se agotan sin parar y sólo puede significar una cosa: son la tendencia absoluta de la primavera

Todas las temporadas hay una prenda que, tocada por un dedo mágico, se convierte en objeto de deseo. A veces las causantes de este fenómeno son las influencers, que comparten en sus cuentas de Instagram imágenes con esa prenda en cuestión y, claro, a nosotras se nos antojan. Otra veces la culpa es de una serie y su protagonista, cuyos looks son tan inspiradores que terminamos queriendo llevar lo mismo que ellos. Aunque algunas veces, sin motivo aparente ni lógica alguna, hay prendas que terminan volviéndose virales y son la tendencia absoluta de la primavera.

Hace ya semanas que no podemos pensar en otra cosa que no sea la primavera y sus looks divertidos, por eso, cuando buceamos por las webs de nuestras firmas preferidas sólo nos llaman la atención las propuestas de estilo más primaverales. Superado nuestro amor por los vestidos flores, hemos sucumbido a las faldas vaqueras midi, la auténtica revelación de la temporada. Pero no es la única tendencia de primavera que hemos descubierto. Ya sabíamos que los tonos pastel serían los protagonistas de las colecciones de esta primavera, pero lo que no teníamos claro era el color que se haría con la hegemonía absoluta.

Después de varios días investigando tendencias lo tenemos claro, el rosa es el color rey. Esta tonalidad se ha adueñado de todas las prendas y nos ha conquistado en todas sus propuestas. Aunque el traje rosa fucsia en su versión low cost y el traje rosa en su versión empolvada para ir a la oficina son dos de las propuestas que más están triunfando, hay una prenda en este color que es la verdadera estrella de la primavera.

Tocados por ese dedo mágico que convierte a una prenda en objeto de deseo, los vaqueros rosa de Zara son la tendencia absoluta de la primavera. No los ha lucido la influencer más top ni se los ha puesto la actriz del momento, pero desde que Zara presentase su nueva colección estos vaqueros rosas se han agotado sin parar, una y otra vez. Después de que los hayan repuesto en incontables ocasiones, que los vaqueros rosa de Zara se agoten sin parar sólo puede significar una cosa: que son la tendencia absoluta de la primavera.

Los vaqueros rosas que no paran de agotarse

De estas veces que entras en la web de Zara por el simple hecho de entretenerte viendo conjuntos de ropa y ves una prenda que hace saltar todas tus alarmas. No es elegante, tampoco es discreta, no tienes claro con qué combinarla pero el amor a primera vista ya lo has sentido. Eso nos ocurrió con los vaqueros rosas de Zara. Haciendo una pasada, allí estaban ellos para enamorarnos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al entrar para seleccionar nuestra talla y añadirla a la cesta? Los vaqueros rosas de Zara estaban agotadísimos en todas las tallas.

Pacientes, esperamos un par de días a que repusieran el stock y conseguimos hacernos, casi de milagro, con unos pantalones de nuestra talla, aunque ya quedaban pocas unidades y en otras tallas se habían vuelto a agotar las existencias. A pesar de tener en nuestro poder los tan ansiados vaqueros rosas, la curiosidad nos puede y todos los días entramos en la web de Zara para ver cómo van las existencias.

Desde que llevamos a cabo esa tarea, los vaqueros rosas se agotan, los reponen y se vuelven a agotar. Así en bucle. Como es lógico, eso sólo puede significar una cosa, y es que los vaqueros rosas de Zara van a petarlo esta primavera. A un precio de 29,95 euros, los vaqueros rosas siguen las tendencias en denim y y presentan un corte wide leg con el tiro súper alto. Si tú también te has enamorado de ellos, no te lo pienses dos veces y añádelos a la cesta en cuanto veas que los hay en tu talla.