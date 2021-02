Zara tiene la camisa vintage que le robabas a tu madre y con la que conseguirás el 'look' más retro de la primavera

Lo bueno de la moda es que es cíclica, que todo lo que se lleva ahora ya se ha llevado antes. Eso nos ofrece la posibilidad de reutilizar y darle una segunda vida a prendas que llevan años olvidadas en nuestros armarios. O todavía mejor, en el de nuestras madres, sobre todo cuando queremos apostar por un look con tintes vintage.

La moda de los 80-90 vive este año una segunda juventud gracias a que se han rescatado algunas de las piezas más icónicas de ambas décadas, pero hay una en particular que lleva siendo tendencia desde hace mucho tiempo. Hablamos de esa camisa (o camisas) que tu madre tiene en su armario desde no sabe ni cuándo, que ya no se pone, pero que a ti te encanta.

La camisa vintage, como la llamamos ahora, fue la protagonista de los looks más estilosos (o lo que en los 80 se entendiese por un look con estilo) de tu madre y ahora tú ves en ella la prenda perfecta para conseguir un outfit súper retro en primavera. De estilo oversize y con unos estampados súper psicodélicos, esa camisa vintage siempre es la prenda comodín, perfecta para llevarla con unos vaqueros rotos, otra tendencia que vuelve este 2021, o con una falda vaquera midi (el denim pisa fuerte esta primavera).

Siempre en tendencia, ha llegado el momento de que dejes de robarle la camisa vintage a tu madre para que apuestes por tener la tuya propia. O no renuncies a cogérsela prestada, sigue usando su camisa y, además, añade alguna nueva a tu repertorio de camisas vintage con las que conseguir un look súper retro.

Acostumbras a camisas de estilos o estampados más actuales (como los de las camisas de Parfois que nos han robado el corazón), encontrar en una de nuestras firmas preferidas una camisa de estilo vintage nos parece algo inalcanzable. Hasta que llega Zara e incluye en su nueva colección esa camisa vintage que le robabas a tu madre y con la que conseguirás el look más retro de la primavera.

La camisa vintage de estampado psicodélico que combina con todo

Si algo caracteriza a las camisas vintage que más han sobrevivido al paso del tiempo son sus estampados psicodélicos. Teniendo en cuenta que fueron las camisas que se llevaron en los ochenta (y noventa), cabe esperar que el estampado y el colorido que las adornen sean estrafalarios y atrevidos. Por eso, cuando vemos una, sabemos al momento que se trata de una camisa vintage.

En ese sentido, la camisa vintage de Zara cumple con las características de cualquier prenda de esta índole. Tiene un estampado psicodélico (pero algo adaptado a las tendencias actuales), en el que destacan una figuras tipo paisley con multitud de colores sobre un fondo blanco. Para rematar la psicodelia, la zona de los botos y los puños son de un intenso naranja, una tonalidad también muy ochentera.

La camisa tiene identidad propia y, como es de esperar, combina con todo. Una falda lápiz en crudo para un estilismo sofisticado, unos culotte negros en efecto piel para adaptar la tendencia a la actualidad o el clásico pantalón de pinza son algunas de las mil opciones que plantea esta camisa vintage.

Pero lo como lo que nosotras buscamos es un estilismo retro de cara a la primavera, las mejores combinaciones de esta camisa vintage pasan por conjuntarlas con unos vaqueros rotos y de corte recto, al que podemos añadirle zapatillas deportivas también de aire vintage, un cinturón de los años de juventud de nuestra madre (seguro que tiene varios en el armario) y hasta un sombrero. Nuestra otra opción preferida es con falda midi vaquera, la súper tendencia de la primavera. Disponible en tallas de las XS a la XL, el precio de la camisa es de 25,95 euros.