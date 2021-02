Así son las camisas de Parfois más baratas y originales con las que llevar la falda vaquera midi más en tendencia de la primavera

Huele a aire de primavera, tengo alergia en el corazón... Así empezaba la canción de Melendi que más cantamos en un ya muy lejano 2005. Él iba caminando por la vida y ahora nosotras sentimos el aroma de la primavera cada vez más cerca. Aunque intentamos no engañarnos para no venirnos arriba con las tendencias primaverales porque al invierno todavía le queda el último tirón, no podemos evitar experimentar la alegría más plena al sentir que la primavera se acerca y que nuestros looks van a empezar a ser mucho más alegres.

Nuestras firmas preferidas ya han empezado a esbozar leves pinceladas de lo que veremos en las calles la próxima primavera. Los tonos pastel, como el del traje rosa que ya está triunfando en el street style, los complementos estampados, como el bolso animal print que lleva a otro nivel nuestros looks más sobrios, o el regreso del mono vaquero que arrasó entre las mujeres maduras, son algunas de las propuestas de estilo que hemos visto estos días. Pero si de verdad hay una tendencia que pisa fuerte y que tiene todas las papeletas de convertirse en la tendencia estrella de la primavera (y del verano), esa es la falda vaquera midi.

Esta propuesta de estilo, que nos recuerda a los looks más top de los 2000, ha irrumpido con fuerza en las colecciones de nuestras firmas preferidas y nosotras estamos deseando poder lucirla. A diferencia de los 2000, en la actualidad la combinación de estas faldas vaqueras se vuelve mucho más estilosa y en lugar de apostar por tops de tirantas de cuestionable elegancia, esta temporada apostamos por combinarlas con las comisas estampadas más originales de la temporada.

Hemos amado su nueva colección de complementos con las que conseguir los looks más divertidos y ahora Parfois llega para proponernos las camisas más baratas y originales de la temporada con las que llevar la falda vaquera midi más en tendencia de la primavera. A un precio inferior a los 10 euros, las camisas de Parfois presentan dos estampados y cortes diferentes para que las combines con tu falda vaquera midi y tengas dos looks completamente diferentes.

Dos camisas para combinar con una falda vaquera midi

Las faldas vaqueras midi son la tendencia indiscutible de la primavera y por esta razón siempre intentamos buscar todas las combinaciones posibles con las que conseguir un look rompedor. Una de las propuestas más cómodas y versátiles es la de apostar por lucir la falda con una sudadera, pero no todo van a ser looks confortables e informales.

Estas faldas tienen muchas opciones de combinación y nuestra preferida es con una camisa. Siempre puedes ir a los seguro y apostar por la clásica camisa blanca. Vaquero y camisa blanca es siempre un acierto, pero esta primavera buscamos originalidad, por eso las camisas de Parfois nos parecen perfectas.

La primera de ellas es de mangas largas y presenta un estampado animal print de serpiente en color verde. Con mucha caída, esta camisa puede ayudarnos a conseguir looks algo más sofisticados con nuestra falda vaquera midi. Remetida por dentro y con un cinturón de maxi hebilla, esta camisa de Parfois nos da uno de los looks con más estilo de la primavera. Remata el outfit con una biker efecto piel y unos botines, lookazo total.

Para los días más informales y divertidos es la otra propuesta de Parfois. Se trata de una camisa con manga a la sisa llena de psicodelia. Un estampado original en el que se mezclan los rosas, naranjas, azules y negros, le da a la camisa un aspecto muy desenfado y atrevido. A la hora de combinarla con nuestra falda vaquera midi podemos apostar por un look diferente y jugar con la informalidad. Zapatillas deportivas y una bomber le dan al estilismo el toque que le falta.

Además, de cara al verano podremos combinar esta camisa con la falda y colocarnos unas sandalias coloridas que terminen por rematar el look. Tanto la camisa de estampado animal print como la camisa de estampado piscodélico tienen un precio de 9,99, una gana con la que conseguir un lookazo con la tendencia estrella de la primavera.