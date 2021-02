Zara y Mango han hablado, el traje rosa será la tendencia definitiva que llevarás a la oficina y para salir con tus amigas esta primavera

Dos días de sol y ya nos creemos que es primavera. Las agradables temperaturas y lo anodino del invierno han sembrado en nosotras las ganas de cambio de estación y de looks mucho más alegres y coloridos. Pero debemos tener cautela y no confiarnos en exceso, a la primavera todavía le queda un mes para hacer acto de presencia. Mientras esperamos su llegada, las firmas y marcas se han propuesto enamorarnos con sus nuevas propuestas para el cambio de estación y nosotras no podemos estar más encantadas.

Si hace unos días confirmábamos una primavera más que los vestidos de flores serán la eterna tendencia, ahora hemos descubierto la preferencia de estilo que marcará un antes y un después esta temporada. Siguiendo la línea comfy (bendita comodidad), Zara y Mango acaban de lanzar un conjunto similar y que sienta las bases de las tendencias más punteras esta primavera.

Todavía nos estamos recuperando el impacto en tendencias que han supuestos los leggins tobilleros de campana de Zara y aún estamos encandiladas con la nueva falda vaquera bicolor de Mango, pero las tendencias siguen su curso natural u ambas firmas no podían esperar a sorprendernos con su última propuestas. Se trata de un traje rosa de líneas sueltas y fluidas que va a convertirse en la tendencia absoluta esta primavera y que es perfecta para llevar a la oficina o para salir con amigas.

Con un diseño algo oversize, el traje rosa (Zara y Mango proponen sus propias versiones) presenta el color oficial de la primavera, el rosa pastel. Además, el traje es perfecto para llevarlo con zapatillas deportivas y camiseta básica para darle un aire sport y desenfadado, ideal para ir a la oficina, o con unos taconazos y un top lencero, apostando por la sofisticación para una reunión de amigas. Lo lleves cómo lo lleves, Zara y Mango han hablado y el traje rosa se presenta como la tendencia definitiva de esta primavera. A pesar de que se trata de la misma tendencia, ambas propuestas presentan algunas diferencias, tanto en el precio como en el diseño.

El traje rosa de Zara, más fluido y algo más barato

Lo que hace especiales las propuestas de Zara y Mango es su tonalidad. A pesar de que el traje es una tendencia que hace tiempo que llegó para quedarse, cada temporada hay que apostar por reinventarla y, en este caso, ambas firmas apuestan por presentar un traje con el color de la temporada: el rosa pastel. Es ahí donde aparece la primera diferencia entre Zara y Mango.

En el caso del traje rosa de Zara, se trata de un rosa empolvado que tira al malva, sin que sea demasiado evidente. En cuanto al corte, la chaqueta del traje es de tipo blazer, bastante fluida, con hombreras y dos botones. Los pantalones también siguen la línea fluida de la blazer, apostando por el corte recto y masculino y un tiro muy alto.

En lo referente al precio, el traje rosa de Zara es un poco más barato que el de Mango. Los pantalones tienen un precio de 29,95 euros, mientras que la chaqueta cuesta 49,95 euros.

El traje rosa de Mango, de corte más clásico

En el caso de la versión del traje rosa de Mango, hay que decir que su tonalidad es, por definición, rosa pastel. A diferencia del traje de Zara, éste tiene un tono más fiel a la tonalidad empolvada que se presenta como tendencia de primavera. En cuanto al diseño, las líneas del traje rosa de Mango se presentan bastante más clásicas.

De corte más ceñido, esta versión se asemeja más a las líneas de un traje convencional. El pantalón es recto y con pinzas, mientras que la chaqueta es tipo americana y presenta cuatro botones cruzados. Las diferencias de diseño son, en realidad, bastante sutiles, pero pueden ser la clave de un estilismo más informal o más sofisticado. En lo referente al precio, los pantalones de Mango tienen un precio de 39,99 euros, mientras que la chaqueta cuesta 59,99 euros.