Falda midi 'animal print' y top de encaje, el conjunto de Mango súper rebajado en el que invertir ahora o arrepentirte para siempre

A pesar de que la vida social es bastante reducida estos días, cuando salimos a la calle, ya sea para ir a trabajar o para pasear, nos hemos dado cuenta de que los estilismos ya han cambiado. Al invierno le quedan, como aquel que dice, tres telediarios, y ante la proximidad del cambio de estación los looks del personal ya han empezado a cambiar.

Atrás quedaron los estilismos más calentitos en los que la nota de sofisticación la ponía un abrigo con mucha personalidad para dar paso a looks mucho más elaborados en los que la combinación de las prendas es la clave del éxito. Tanto es así, que en nuestros paseos ya hemos advertido que la falda vaquera esta temporada se lleva con sudadera y zapatillas y hasta hemos empezado a ver nuestros primeros vestidos de flores combinados con bikers y cazadoras vaqueras. Los estilismos piden a gritos que dejemos a un lado lo anodino del invierno para darles vida y apostar por el atrevimiento y la originalidad.

Por el momento, muchas apostamos por darle ese toque a través de nuestros complementos, consiguiendo llevar a otro nivel nuestros outfits más sobrios sólo con apostar por un bolso animal print. Pero ya nos toca ir pensando en nuestros próximos estilismos e invertir en alguna prenda que nos dé como resultado un look de diez. Además, aprovechar el remate final de las rebajas de nuestras firmas preferidas puede ayudarnos en esa misión.

Nos adelantaba hace unos días que el traje rosa iba a ser la tendencia de la temporada y ahora Mango se ha convertido en el gurú de la moda gracias a la combinación que hemos podido hacer de dos de sus prendas más rebajadas. Se trata de una falda midi con estampado animal print, que pide a gritos que la combinemos con un top de encaje negro y asimétrico.

Ambas prendas pertenecen al remate final de las rebajas de Mango y se convierten en la perfecta inversión para tener ese conjuntazo para los días primaverales que ya se acercan y en los que invertir ahora o arrepentirnos para siempre. Con un descuento del 50% (tanto la falda como el top), el conjunto de Mango se postula para ser ese con el que conseguir un lookazo con muy poco esfuerzo y menor presupuesto.

Falda midi 'animal print' y top de encaje, la combinación perfecta

Las faldas midi, además de resultar tremendamente favorecedoras, tienen un don para hacer que cualquier look, da igual lo informal que sea, tenga un toque de glamour y sofisticación. Su largo a media pierna y su tiro alto confieren a la prenda una elegancia que no consigue ninguna otra falda. Por eso, apostar por este tipo de falda siempre es un acierto. En el caso de la falda midi de Mango, además, hay que tener en cuenta su estampado.

Se trata de un animal print de serpiente que hace que la prenda sea todavía más estilosa. En diferentes tonalidades, siempre teniendo preponderancia los tonos tierra, la falda midi presenta una apertura lateral y un tejido muy fluido.

Podríamos combinarla con cualquier prenda y ya tendríamos un súper look, pero la falda pide a gritos que la luzcamos con el top de encaje asimétrico, también rebajado. Se trata de un cuerpo de encaje, con un diseño cruzado y un volante en la parte del hombro. Una prenda muy sofisticada que al combinarla con la falda nos da un look de diez.

Este conjunto, que podríamos rematar con unos taconazos o (por qué no) unos botines, es perfecto para cualquier evento o jornada en la que busquemos un look rompedor con el que sentirnos las reinas del estilo. Para los días en los que las temperaturas lo hagan necesario, combina el lookazo con una biker efecto piel. No olvides un cinturón con hebilla llamativa para remarcar tu silueta.

Apuesta por un recogido bajo muy desenfadado y unos maxi pendientes estilo ochenteros y tendrás el look más top de la primavera. Disponibles (de momento) en todas las tallas, la falda midi de Mango tiene un precio de 19,99 euros, mientras que el top de encaje negro cuesta 14,99 euros.