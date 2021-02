La nueva colección de complementos de Parfois, toda una declaración de intenciones para conseguir los 'looks' más divertidos

Menos es más y la comodidad es clave. Estas son las premisas por las que se rigen nuestros estilismos esta temporada. Los looks cómodos le han ganado la partida a las propuestas más arriesgadas y atrevidas y hemos hecho del confort nuestro único mantra de estilo.

La primera prueba de ello fue la irrupción de las zapatillas deportivas en los looks más formales, luego llegaron las sudaderas, que dejaron de ser esa prenda deportiva y pasamos a combinarlas con faldas lápiz (como la falda bicolor vaquera que queda fenomenal con esta prenda y que es todo un must esta temporada) y ahora son los leggins los que dan fe de que la comodidad ha llegado para quedarse.

En ese sentido, los complementos y accesorios juegan un papel muy importante a la hora de conseguir looks divertidos y con un toque más personal. Siempre han tenido la clave para transformar por completo un estilismo, pero ahora los complementos juegan un papel fundamental a la hora de hacer una declaración de intenciones con nuestros looks.

La firma de accesorios portuguesa Parfois, que hace unos días nos mostraba su propuesta de looks cómodos para los últimos días de invierno, acaba de lanzar una nueva colección de complementos que, además de ser toda una declaración de intenciones para conseguir los looks más divertidos y alegres para esta primavera, nos ha conquistado el corazón.

Complementos alegres para 'looks' divertidos

No es ningún secreto que los accesorios tiene la capacidad de convertir un look aburrido en divertido. Hablamos de piezas que responden a una única voluntad, la de poder expresarnos a través de nuestro estilismo sin la necesidad de hablar.

Es a partir de esta máxima que Parfois lanza Trend, una colección de joyas que nos recuerda que ofrece una revisión del menos es más para apostar por un more is more con el que seguir haciendo gala de la comodidad pero con estilismos súper divertidos. Con los cambios de rutina también se ha reorganizado el vestuario, y si en la ropa se busca la comodidad, los pendientes son ahora el aliado perfecto para impresionar.

El equilibrio es clave, y en esta nueva declaración de realidad, los collares y los pantalones deportivos son una historia de amor. Si hablamos de identidad, una colección como esta no puede ser fruto de una sola tendencia, hay inspiraciones bohemias, románticas, divertidas o clean. Hay pendientes y collares para todas las estéticas y todas las fiestas. Entre aros maxi y colgantes se combinan diferentes materiales: abalorios, piedras, destellos, flecos y tejidos.

Los collares tienen detalles de pedrería, gruesas cadenas doradas se combinan con perlas y medallas. En los pendientes predomina el oro con notas de color y destellos, pero también hay opciones en plata y en colores vibrantes como el naranja y el rosa. Metalizados o con tela, son complementos que no pasan desapercibidos.

Hay versiones para cada uno y para cada estado de ánimo, pero todas están diseñadas para ser utilizadas con confianza y con la idea de darle un toque divertido a nuestros outfits más cómodos. Nunca ha sido más fácil (o más rápido) llevar a otro nivel un estilismo cómodo y funcional.

Una selección de piezas, disponibles en la plataforma on line de Parfois, con la que hacer de los looks más aburridos toda una declaración de alegría y diversión.