El estilo de Rosalía, con independencia de si te gusta su música o no, tiene una impronta personal que hace que asocies determinadas prendas con la estética de la cantante. Acostumbrada como nos tiene a hacer del chándal su verdadera seña de identidad, Rosalía suele apostar por looks atrevidos y llamativos en los que la comodidad es la verdadera protagonista. Gracias a ella hemos descubierto que prendas básicas como el chándal pueden ser tan originales como cualquier otra, sólo hay que saber elegir los estampados y los colores adecuados.

Además de Rosalía, nuestras firmas preferidas nos han demostrado esta temporada que la comodidad es una apuesta de estilo que no sólo tiene que estar ligada a nuestros estilismos de estar en casa. Los looks cómodos y calentitos se han adueñado de las colecciones de la mayoría de las firmas y prendas como las sudaderas se han convertido en la pareja perfecta de vaqueros, faldas y hasta vestidos.

Ya no son prendas desterradas a looks deportivos o para estar en casa, ahora tienen entidad propia y podemos lucirlas haciendo gala de nuestro particular estilo. En esa línea, y con idea de ir un paso más allá en nuestros looks más cómodos, se presenta el chándal de Bershka. Después de casi morir infartadas al ver las gangas de Bershka con las que abrazar las tendencias de primavera y presumir de flores, nos ha dado un vuelco al corazón al ver su nuevo chándal.

Compuesto por un pantalón tipo jogger y una sudadera con capucha algo oversize, el chándal de Bershka tiene un estampado algo estrafalario, muy del estilo a los que Rosalía nos tiene acostumbradas. En tonos azules y súper llamativo, éste es el chándal de Bershka que se pondría Rosalía para un videoclip y con el que tú llevarás a otro nivel tus looks más cómodos. Si ambas piezas te parecen demasiado arriesgadas para combinarlas juntas, siempre puedes apostar por llevarlas por separado, todo en función de cómo de excesivos sean los looks por los que te guste apostar.

El chándal llamativo estilo Rosalía

Pantalones jogger de colores intensos, sudaderas con estampados de otro planeta y tops son el trío de estilo por el que Rosalía suele apostar la mayoría de las veces. Quizás alguna vez halla apostado por llevar vaqueros, pero no hay documentos gráficos que lo demuestren.

La cantante, que se hizo conocida mundialmente con su tema Malamente (cuánto ha llovido desde entonces y cuántos hitazos nos ha dejado la catalana), parece haber encontrado en el chándal el outfit con el que verdaderamente se siente cómoda. Y no hablamos de comodidad física, que también, sino de comodidad mental.

Todas tenemos un conjunto con el que nos sentimos nosotras mismas y con el que somos capaces de enfrentarnos a cualquier situación y para Rosalía parece ser el chándal. Por eso y dados sus antecedentes de estilo, estamos seguras de que este chándal de Bershka estaría entre los elegidos por la cantante para sentirse cómoda.

Se trata de un chándal compuesto por una sudadera oversize con capucha y unos pantalones estilo jogger con un estampado tipo cachemir que es tan original que Rosalía lo petaría en su próximo videoclip y con el que tú llevarías a otro nivel tus looks más cómodos. No se trata de una propuesta sencilla o discreta, por lo que es una apuesta que sólo las más atrevidas se atreverán a llevar.

Pero, si el estampado te encanta y no terminas de ver ambas piezas juntas, siempre puedes apostar por llevarlas por separado. La sudadera es perfecta para unos vaqueros, si quieres apostar por un estilismo más sencillo, para una falda plisada (sí, como lees) si la remetes un poco por la parte delantera y para unos pantalones wide leg, los que mejor sientan.

En el caso de los pantalones, una camiseta blanca básica, un jersey de color negro y unas zapatillas de aires vintage, son las perfectas combinaciones. El precio de la sudadera es de 25,99 euros, mientras que los pantalones de chándal cuestan 22,99 euros.