Las 15 súper gangas de Bershka con las que abrazar las tendencias de primavera y presumir de flores por menos de cuatro euros

Que a estas alturas las rebajas todavía nos sigan dejando súper tendencias por las que apostar es algo que nos tiene absolutamente maravilladas. Si bien es cierto los descuentos de nuestras firmas preferidas empezaron a encandilarnos en enero y que fue entonces cuando decidimos hacer nuestra inversión para renovar nuestro fondo de armario, es ahora cuando encontramos las mejores gangas en tendencias de primavera. Y, cuando decimos gangas, nos referimos a prendas con unos precios que jamás antes habíamos vistos y por las que merece la pena abrazar e invertir en las nuevas tendencias de primavera.

Sabemos que los vestidos de flores volverán a ser tendencia una primavera más y que apuestas como las faldas vaqueras midi son la auténtica revolución en lo que a propuestas primaverales se refiere, pero jamás nos habríamos planteado la posibilidad de hacernos con las tendencias más bonitas de la primavera a precios realmente interesantes y baratos. Hay firmas en las que hemos encontrado algunas propuestas sueltas bastante económicas, como las camisas súper baratas y originales de Parfois, y otras en las que hemos encontrado auténticas gangas con las que renovar nuestro armario esta primavera, pero es Bershka la que nos ofrece un mayor número de prendas rebajadas con las que apostar por las nuevas tendencias de primavera.

Si hace unos días las sudaderas de Bershka nos demostraban que esta prenda sería viral en primavera, sobre todo a la hora de conseguir los looks más cómodos, ahora la firma de Inditex nos deja las prendas de flores más bonitas y baratas de la temporada. Faldas, tops, pantalones, vestidos... Bershka nos ofrece una amplia selección de prendas en las que las flores (como no podía ser de otra forma) son las absolutas protagonistas y cuyo precio (ninguna prenda supera los cuatro euros) nos hace querer abrazar desde ya las tendencias de la primavera. Descubre algunas de las súper gangas de Bershka que hemos seleccionados para que empieces a apostar por looks de flores de cara a la primavera a un precio súper económico.

Vestido de flores con apertura en el escote

El vestido de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Top de flores con mangas abullonadas

El top de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Falda de flores con un pequeño volante

A juego con el top, esta falda tiene un precio de 2,99 euros.

Leggins de flores

Los leggins de flores tienen un precio de 3,99 euros.

Blusa con estampado de flores

La blusa de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Top fruncido de flores

El top de flores tiene un precio de 1,99 euros.

Blusa cruzada de flores

La blusa de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Vestido de flores con el escote fruncido

El vestido de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Mono de flores con volante en el escote

El mono de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Vestido de flores tipo 'babydoll'

El vestido de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Top 'cropped' de pata de gallo

El top de pata de gallo tiene un precio de 3,99 euros.

Blusa de flores con frunces y mangas abullonadas

La blusa de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Pantalón 'wide leg' de flores

El pantalón de flores tiene un precio de 3,99 euros.

Vestido de flores con la cintura fruncida

El precio del vestido de flores es de 3,99 euros.

Mono de flores con mangas abullonas

El mono de flores tiene un precio de 3,99 euros.