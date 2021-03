Los 12 bolsos de Parfois súper rebajados que comprarás ahora y serán los complementos perfectos de todos tus 'looks' de primavera

Lo que más nos gusta de la primavera es que los estilismos dejan a un lado la seriedad para volverse mucho más alegres y divertidos. Los tonos oscuros (el trinomio negro, camel y gris) nos han acompañado durante todo el inviernos y ya estamos deseando que se produzca el cambio de estación para meterle algo de color a nuestros estilismos. Aunque eso no implica, necesariamente, que todo lo que nos pongamos deba hacer gala del alegre colorido.

Las colecciones que ya han sacado nuestras firmas preferidas nos han dejado algunas pinceladas de lo que será tendencia en lo que a color se refiere. Los tonos pastel se imponen por encima del resto (adiós otoñales tonos tierra) y hay un color que sobresale por encima de cualquier otro: el rosa. Los vaqueros rosas más virales de la temporada son una buena prueba de ello. Aunque no sólo la ropa se tiñe de este color ni sólo las prendas de vestir son las únicas con la capacidad de llenar de colorido nuestros looks primaverales.

Los complementos, algo adormecidos durante el invierno, se convierten en ese plus de color con el que conseguir que un look sencillo pase al siguiente nivel. Hace unos días conocíamos las propuestas de la nueva colección de complementos de Parfois y, como era de esperar, sus artículos se presentaban como esas piezas con las que pasar de un estilismo anodino a un look mucho más alegre y colorido. Pero, de entre todos los complementos del mundo, el que mejor resultado da a la hora de conseguir un look de primavera, esos son los bolsos.

Funcionales, versátiles, shoppers, de bandolera... Da igual el estilo o el corte del bolso, si tiene color o un estampado original se convertirá en el complemento estrella de nuestro outfit. Ya lo demostró el bolso animal print de Parfois, que tenía el don de llevar a otro nivel nuestros estilismos más sobrios. Con estampado súper original, el bolso de Parfois pertenece a la nueva temporada de la firma portuguesa, por lo que su precio no es absolutamente irresistible (aunque es bastante económico).

Pero, ¿y si te decimos que hemos encontrado los 12 bolsos de Parfois súper rebajados y que tienes que comprar ya para conseguir el complemento perfecto de tus looks primaverales? Como lees, a pesar de que las rebajas parecen algo muy lejano, firmas como Parfois todavía tienen algunos artículos con descuentos y, de entre todos ellos, hemos seleccionado los bolsos más bonitos y baratos para tus looks de primavera.

Bolso 'shopper' con estampado 'tie dye'

Antes tenía un precio de 23,99 euros y ahora está rebajado a 15,99 euros.

Maxi bolso con estampado de cuadros

Antes tenía un precio de 27,99 euros y ahora está rebajado a 15,99 euros.

Bolso con estampado étnico

Antes tenía un precio de 25,99 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.

Bolso de bandolera en camel y naranja

Antes tenía un precio de 19,99 euros y ahora está rebajado a 8,99 euros.

Bolso de bandolera en color amarillo

Antes tenía un precio de 25,88 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.

Bolso minimalista en tonos azules

Antes tenía un precio de 25,99 y ahora está rebajado a 7,99 euros.

Bolso de cuadros de colores de rafia

Antes tenía un precio de 23,99 euros y ahora está rebajado a 15,99 euros.

Bolso tote en color azul

Antes tenía un precio de 32,99 euros y ahora está rebajado a 12,99 euros.

Bolso de colores trenzado

Antes tenía un precio de 17,99 euros y ahora está rebajado a 5,99 euros.

Bolso 'shopper' con vinilio

Antes tenía un precio de 29,99 euros y ahora está rebajado a 7,99 euros.

Bolso de bandolera y flecos

Antes tenía un precio de 25,99 euros y ahora está rebajado a 9,99 euros.

Bolso negro de flecos

Antes tenía un precio de 23,99 euros y ahora está rebajado a 8,99 euros.