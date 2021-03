Los nuevos bolsos de Zara y Mango lo confirman, los cuadros vichy son la tendencia que esta primavera estarán en todas partes

Desde hace varias temporadas los estampados parecen haberse reducido a dos. Tanto prendas como accesorios, sobre todo de cara a primavera, se tiñen de animal print o de estampados floreados. Parece que en el street style sólo hay cabida para estas dos tendencias y así se lo hacemos saber al mundo. Pero que la fuerte presencia de ambos estampados en la moda no nos haga olvidarnos de eternos estampados que, si bien no los hacemos tan populares, ellos solos se encargan de recordarnos que cuando el animal print nos parecía hortera, ellos estaban ahí para darnos los looks con más estilo del momento.

El estampado veraniego por antonomasia cobra especial relevancia esta primavera y, si en su origen pasó de adornar manteles y servilletas, ahora el estampado de cuadros vichy va un paso más allá para adueñarse de los bolsos de primavera. Este estampado, que tuvo su origen en la ciudad francesa con la que comparte nombre, lleva varias semanas cruzándose frente a nuestros ojos con una única finalidad: dejar claro que es el estampado definitivo de esta primavera.

A pesar de que hay tendencias virales que parecen excluir al resto, como los vaqueros rosas que ya tenemos hasta en la sopa, los cuadros vichy han llegado para quedarse pero sin competir con el resto. Tampoco lo necesitan. Cada estampado tiene su momento y su complemento y, en ese sentido, los cuadros vichy se presentan como ese tejido fresco y liviano que aporta un toque desenfadado y juvenil a cualquier estilismo. Si un bolso animal print le da un toque de glamour a un outfit sencillo, con este estampado podemos conseguir los looks más trendy de la primavera. Al menos así lo descubrimos en los nuevos bolsos de Zara y Mango que, después de mostrar sus prendas con este estampado, nos proponen una selección de bolsos en cuadros vichy para confirmar que son la tendencia que esta primavera estará en todas partes.

El vichy es un estampado en algodón, de cuadros de diferentes colores sobre un fondo blanco, aunque no tiene por qué ser así. Los tonos que más destacan suelen ser el negro, el rojo, el azul y los colores pastel, aunque hay otras tonalidades que también pisan fuerte esta primavera. Naranjas, verdes, malvas o azules, en versión shopper, bandolera o mini, así son los nuevos bolsos de Zara y Mango que tienen a los cuadros vichy como absolutos protagonistas.

Bolso 'shopper' en cuadros vichy de Zara

El bolso tiene un precio de 29,95 euros.

Bolso en cuadros vichy malva de Mango

El bolso tiene un precio de 19,99 euros.

Bolso 'shopper' en cuadros vichy personalizable de Zara

El bolso tiene un precio de 17,95 euros.

Bolso mini en cuadros vichy de color verde de Mango

El bolso tiene un precio de 19,99 euros.

Bolso 'shopper' fruncido de Zara

El bolso tiene un precio de 12,95 euros.

Bolso tipo saco en cuadros vichy de color naranja de Mango

El bolso tiene un precio de 29,99 euros.

Bolso tipo saco en cuadros vichy de color naranja de Zara

El bolso tiene un precio de 19,95 euros.

Bolso 'shopper' en cuadros vichy de Mango

El bolso tiene un precio de 19,99 euros.

Bolso al hombro en cuadros vichy de Zara

El bolso tiene un precio de 19,95 euros.