Los pantalones rosas de cuadros vichy de Zara que ya llevó Lady Di son la tendencia con la que derrochar estilo de princesa esta primavera

Cualquiera que que siga, en mayor o menor medida, las tendencias que marca la industria de la moda se habrá dado cuenta de que hay una mujer que siempre está en el podio de las musas de estilo. Lady Di, con una personalidad muy marcada a la hora de vestir (siempre tenía algo que decir con sus looks) fue todo un referente de estilo a lo largo de su vida. Sus looks, su corte de pelo, sus joyas... No había mujer sobra la faz de la Tierra que no se inspirase en la Princesa de Gales a la hora de vestir, aunque sólo fuese en pequeños detalles.

Hoy, casi treinta años después de su muerte, Lady Di sigue siendo ese icono indiscutible de la moda que no ha dejado de inspirarnos. Con una fuerte presencia en la cuarta y última temporada de The Crown, la figura de Lady Di es una de las máximas referencias de estilo este año. Sus inspiradoras camisas que nos ponemos en primavera, sus chaquetas tipo esmoquin, su mítico jersey de ovejas y ahora uno de sus looks más lady pisan fuerte esta temporada.

Hemos visto la imagen de Lady Di sentada en un escalón con este conjunto un millón de veces, pero hasta que Emma Corrin (recientemente galardonada con el Globo de Oro por su papel de Princesa de Gales en The Crown) no patinó por el Palacio de Buckingham con este conjuntazo no volvimos a reparar en él. Se trata de unos pantalones rosas de cuadros vichy conjuntados con una sudadera en el mismo color que nos tiene absolutamente enamoradas. Visionaria y encargada de escribir la historia de la moda, Lady Di supo ver en el estampado de cuadros vichy una tendencia por la que apostar (y reinventar) siempre.

Ahora, más de treinta años después de que Lady Di llevara los pantalones rosas de cuadro vichy, esta prenda vuelve a estar de relevancia gracias a que Zara acaba de lanzar los pantalones rosas de cuadros vichy de la Princesa de Gales. Adaptados a nuestro tiempo, los pantalones rosas de cuadros vichy se presentan como una de las tendencias de la primavera con las que derrochar estilo de princesa, y no sólo porque porque fuera una princesa la que los lució con garbo la primera vez.

Estos nuevos pantalones de Zara aúnan las dos tendencias más punteras de la temporada. Por un lado, los cuadros vichy, que ya tenemos claro que es el estampado que estará en todas partes, por otra, el color rosa, tonalidad que hemos visto en un sinfín de prendas. Que tiemblen los vaqueros rosas, los pantalones rosas de cuadros vichy pisan con fuerza esta primavera y nosotras te contamos cómo combinarlos.

Los pantalones rosas de cuadros vichy al estilo Lady Di

Llevabas enamorada de este outfit de Lady Di desde la primera vez que lo viste y ahora que ha vuelto a aparecer en tu vida gracias a The Crown necesitabas incorporarlo a tu fondo de armario. Demasiado edulcorado y llamativo, este look es digno de las personalidades más arrolladoras por eso, si tienes un estilazo muy marcado como Lady Di, es el momento de apostar por él.

En el caso de los pantalones rosas de cuadros vichy que hemos encontrado en Zara, se trata de unos pantalones de corte flare, de tiro alto y con falsos bolsillos. Además, estos pantalones están fabricados con algodón reciclado, para que derroches estilazo de princesa con sentido de la responsabilidad por el medio ambiente.

A la hora de combinarlos siempre puedes apostar por un look 100% Lady Di y lucirlos con una sudadera de color rosa (como ésta que te proponemos de Parfois) y unos mocasines blancos (como estos que hemos encontrado en Zara). Aunque siempre será un acierto combinarla con una camisa básica blanca, sandalias de tacón en rosa también y una cazadora vaquera para romper el efecto edulcorado del outfit, como habría hecho Carrie Bradshaw.

Los patanlos rosas de cuadros vichy de Zara, que tienen un precio de 25,99 euros, también cuenta con un cuerpo en el mismo estampado para que puedas apostar por un look donde los cuadros vichy sean los absolutos protagonistas.