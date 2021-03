Las prendas con estampado de margaritas de Stradivarius es todo lo que necesitas para empezar la primavera con flores y a lo loco

A finales de los noventa, un jovencísimo Alejandro Sanz nos ponía a deshojar margaritas en una de las canciones más célebres de su emblemático disco Más. Para que hubiera canción, la margarita le dijo no, pero a nosotras, esta primavera, la margarita nos dice un rotundo sí. No es que nos haya dado por preguntarle a una flor si nos quieren o no nos quieren, es que hemos visto la nueva colección de Stradivarius y nos hemos enamorado por completo.

Sabíamos que las flores iban a ser tendencia una primavera más, que las veríamos decorar vestidos y camisas, pero lo que jamás nos habríamos imaginado es que el estampado de margaritas más adorable fuese a protagonizar toda una colección de prendas de Stradivarius. Habíamos visto algunos vestidos de flores de Stradivarius y habíamos sentido mariposas en el estómago, pero con su nueva colección hemos sentido amor verdadero.

Es cierto que Stradivarius nos tiene encantada esta primavera con algunas de sus propuestas, como las faldas vaqueras midi más en tendencia, y que algunas de sus prendas son perfectas para combinarlas con los vaqueros rosas más virales, pero ahora que hemos visto las prendas con estampado de margaritas de su nueva colección estamos más que preparadas para empezar la primavera con flores y a lo loco. Porque las flores son la tendencia que nunca pasa de moda en primavera, porque las margaritas son las flores más bonitas del mundo mundial y porque apostar por una colección de prendas con este estampado nos parece el mejor homenaje a la estación más alegre.

La primera vez que vimos una de las prendas con estampado de margaritas de Stradivarius pensábamos que se trataba de una pieza aislada. Eran unos pantalones vaqueros de color oscuro decorados con pequeñas margaritas por los que sentimos un flechazo absoluto. La sorpresa nos llegó al descubrir que los pantalones con estampado de margaritas no eran la única prenda de la nueva colección de Stradivarius con estas características.

Faldas vaqueras, una con acabado de encaje, otra con aperturas laterales, una chaqueta vaquera, un top, un cardigan... Un sinfín de prendas con estampado de margaritas que hacen que la nueva colección de Stradivarius sea perfecta para darle la bienvenida a la primavera. Hemos seleccionado algunas de las prendas con estampado de margaritas para que tú también digas un sí rotundo.

Pantalones vaqueros con estampado de margaritas

Los pantalones vaqueros con estampado de margaritas de Stradivarius tienen un precio de 29,99 euros.

Falda mino con estampado de margaritas y acabado de encaje

La falda mini con estampado de margaritas de Stradivarius tiene un precio de 17,99 euros.

Vestido largo con estampado de margaritas

El vestido largo con estampado de margaritas de Stradivarius tiene un precio 25,99 euros.

Vestido midi con estampado de margaritas

El vestido mido con estampado de margaritas de Stradivarius tiene un precio de 17,99 euros.

Camisa con estampado de margaritas

La camisa con estampado de margaritas de Stradivarius tiene un precio de 17,99 euros.

Top con estampado de margaritas

El top con estampado de margaritas tiene un precio de 7,99 euros.

Falda vaquera mini con estampado de margaritas

La falda vaquera con estampado de margaritas de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.

Cardigan con estampado de margaritas

El cardigan con estampado de margaritas de Stradivarius tienen un precio de 12,99 euros.