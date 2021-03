Mango tiene el bolso vintage más bonito (y barato) con el que hacerte esta primavera y tener como eterno básico para toda la vida

Hay complementos que, aunque pase toda una vida, los puedes lucir hoy, mañana y siempre. Son ese típico accesorio que, a pesar de que pasen los años y las tendencias se adapten a los nuevos tiempos, siempre tienen el don para llevar a otro nivel cualquiera de tus looks. No es que tengan un estampado original o presenten el típico diseño que trasciende modas y tendencias (que se lo digan a Chanel y su bolso más plagiado), es que tienen algo que los hace especiales.

Esta primavera nos ha quedado claro que, en lo que a complementos se refiere, los bolsos de cuadros vichy tienen la absoluta hegemonía. Pero no son los únicos bolso con los que podemos conseguir un look de diez, sobre todo si lo que buscamos es un estilismo con personalidad y que se distinga del resto. Podríamos conseguirlo con un bolso animal print, que ya nos ha quedado claro que es el complemento perfecto para darle un toque diferente a nuestros looks más sobrios, pero no es eso lo que estamos buscando.

Con la llegada de la primavera nos permitimos apostar por estilismos bastante más originales y desenfadados. Nuestros vestidos de flores y las nuevas camisas recién llegadas a nuestras firmas preferidas piden a gritos que los combinemos con un bolso diferente que complete el outfit. Pero encontrar ese bolso perfecto a veces nos resulta algo complicado. Buscamos un bolso bonito, diferente, con aires vintage, que no sea demasiado caro y que, además, podamos tenerlo de eterno fondo de armario.

Como si se tratase de una especie de genio de la lámpara que escucha tus deseos y luego te los concede, Mango ha oído nuestras plegarias y ha puesto en nuestro camino el bolso más bonito y barato con el que hacernos esta primavera y tener como eterno básico para toda la vida. Suena rotundo, pero es que el bolso, que vale menos de 13 euros, cumple todos los requisitos que este tipo de complementos requieren para convertirse en el bolso definitivo.

Un bolso que es eterno fondo de armario y combina con todo

Se trata de un bolso tipo cofre (como ese que le has visto a tu abuela en sus fotos de juventud), de color camel, con cierre dorado y de tamaño perfecto (no es ni demasiado pequeño ni demasiado grande) con el que conseguir un look de aires vintage y con muchísima personalidad de cara a primavera.

La tonalidad es tan básica, que podremos llevar el bolso con prendas de todos los colores, algo que es clave a la hora de hacerte con un básico. Las camisas estampadas de primavera, que siempre lucimos con nuestros eternos vaqueros, adquieren ciertos aires retro al combinarlas con este bolso de Mango. Pero no son las únicas que suben de nivel al combinarlas con el bolso de Mango.

Cualquier look total black, las tan en tendencia faldas vaqueras midi, los vestidos estilos boho y hasta las prendas grunge adquieren un cariz distinto con este precioso bolso de aires vintage. Una fantasía de bolso que nunca pasará de moda porque tiene mucha personalidad y en el que puedes invertir ahora pensando en todos tus looks del futuro sin que te duela mucho la cartera. El bolso de Mango sólo tiene un precio de 12,99 euros y, además, si te has enamorado de él, debes saber que también está disponible en verde menta. Por si quieres aprovechar y apostar por un bolso vintage y, además, en un original color.