La riñonera de colores de Parfois que antes llevabas a los festivales y que ahora es la reina de tus 'looks' más cómodos y desenfadados

Hace más de treinta años que las riñoneras llegaron a nuestras vidas para ser ese complemento cómodo y funcional en el que poder llevar todos nuestros efectos personales sin darnos cuenta de ello. Al principio, las riñoneras fueron materia reservada para unos cuantos, mientras que el resto de la población veíamos ese complemento con ojos reticentes.

Abanderadas de la comodidad (la que alguna vez las ha usado lo sabe), las riñoneras volvieron a colarse en nuestras vidas, esta vez en una posición privilegiada, al convertirse en el complemento indispensable con el que acudíamos a los festivales de primavera y verano. Pequeñas y con la posibilidad de llevarlas cruzadas al cuerpo, las riñonera son ese accesorio en el que cabe de todo y no nos incomoda a la hora de llevarlo.

Aunque ahora casi ni nos acordemos, cuando acudíamos a festivales queríamos evitar a toda costa llevar un bolso. A pesar de que estos fueran preciosos (sólo hay que ver los nuevos bolsos de cuadros vichy que son tendencia esta primavera), no nos resultaban del todo cómodos para acudir a este tipo de eventos. Como una especie de salvadora, la vilipendiada riñonera regresó a nuestras vidas para recordarnos que es el complemento perfecto para llevar nuestros efectos personales y marcarnos un lookazo. Con los festivales bastante paralizados y sin saber cuándo podremos volver a acudir a uno, las riñoneras vuelven a dar un salto y ahora se convierten en el complemento estrella de todos nuestros outfit.

Nuestras firmas preferidas saben que son un complemento muy cómodo y funcional, por eso no paran de lanzar propuestas que combinen con todos nuestros looks. Desde las más sencillas, para que podamos llevarlas con las camisas más bonitas de la primavera, a las más arriesgadas, para que que le demos una nota de atrevimiento a nuestros estilismos más sobrios.

Original, divertida y súper funcional, la nueva riñonera de colores de Parfois se presenta como esa riñonera que antes llevabas a los festivales y que ahora se convertirá en la reina de tus estilismos más cómodos y desenfadados. Si hace unos días encontrábamos en Parfois los bolsos más bonitos y rebajados para nuestros looks de primavera, ahora la firma de complementos portuguesa nos regala esta joyita que llevaremos sin parar esta primavera.

La riñonera de colores de Parfois, el complemento más divertido de todos nuestros 'looks'

Naranja, rosa fucsia, turquesa y amarillo, esos son los cuatro colores que tiñen la riñonera de Parfois y que le dan un aire diferente este complemento tan funcional. La firma portuguesa también la propone en color negro, pero a nosotras nos gusta mucho más su versión colorida. El modelo presenta dos bolsillos con cremallera en la parte exterior y un bolsillo pequeño en su interior, haciendo muy práctico el accesorios.

A la hora de llevarla poco tenemos que añadir. Lo único que necesitas para apostar por la riñonera de colores de Parfois es querer llevar tus efectos personales de una forma cómoda, bien atravesada en el tronco, bien colocada a la cadera. Su alegre colorido hace que la riñonera no sólo sea materia exclusiva de los looks de sport, ya que podrás llevarla con unos vaqueros y una camisa, una falda y una sudadera, un vestido y una cazadora... El horizonte es tu imaginación y las ganas que tengas de hacer de la riñonera de colores de Parfois el complemento más divertido de tus looks. Además, no se trata de un complemento excesivamente caro, ya que tiene un precio de 19,99 euros.