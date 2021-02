Ocho cortes de pelo con los que conseguir una melena con volumen y olvidarte para siempre de tu cabello fino y aburrido

Si hay algo que trae a por la calle de la amargura a las que tenemos el cabello fino es conseguir que nuestra melena tenga volumen de forma natural. Hemos probado todos los productos del mercado, hemos recurrido a todos los trucos y consejos (enjuagarse la cabeza bocabajo no termina de darnos resultados) y ya no sabemos qué más probar para que nuestro pelo parezca que tiene vida y no resulte tan aburrido.

Es el momento de que asumamos que para conseguir una melena con volumen es necesario pasar por la peluquería y apostar por un buen corte de pelo. A pesar de que muchas se aferran a sus largas cabelleras, es el momento de tirar de tijeras y conseguir gracias a ellas (y a las manos que las utilizan) que nuestro cabello fino pase a ser un pelo con mucho volumen. No es necesario que para conseguirlo tengas que apostar por un cambio radical de look, sólo debes tener en cuenta las carencias de tu melena y jugar con ella para conseguir el efecto deseado.

Puede que te hayas enamorado del nuevo corte de pelo de Ana de Armas y quieras llevar algo similar, que hayas descubierto el bob desestructurado y te hayas animado a hacerlo, pero debes saber que hay otras muchas opciones para conseguir una melena con volumen y olvidarte para siempre de tu cabello fino y aburrido. Es importante que a la hora de acudir a la peluquería para hacerte ese corte de pelo tengas en cuenta también los rasgos de tu cara e incluso tu edad para saber qué cortes de pelo que mejor sientan.

Estos cortes de pelo para conseguir una melena con volumen y olvidarte para siempre de tu cabello fino pueden inspirarte y convertirse en tu look definitivo. Bob capeado, shaggy, capas asimétricas, carré... Descubre cuál es tu corte de pelo y, tranquila, también hay propuestas para las maxi melenas.

Corte de pelo carré para conseguir una melena con volumen

Todo parece indicar que el carré será el corte de pelo que más triunfe este año. Tampoco es de extrañar. Con un largo a la atura de la mandíbula, el corte de pelo carré cuenta con pequeñas capas que dan mucho volumen y movimiento al cabello.

Si tienes el pelo fino y te gusta llevar el pelo corto, apuesta por un carré. A diferencia de otros cortes de pelo, como el clásico bob, al incluir las pequeñas capas el carré hace que la melena gane movimiento y parezca mucho más voluminosa. Un corte de pelo de diez.

Corte de pelo 'shaggy' para conseguir una melena con volumen

El corte de pelo shaggy es el de las más nostálgicas. Súper en tendencia a principios de los 2000, el shaggy fue dando paso a otros estilismos capilares y quedó prácticamente olvidado. Sólo aquellas que tenían el pelo súper fino veían en él al mejor de los aliados y han seguido apostando por este corte de pelo durante años.

Se trata de una media melena (podemos jugar con el largo que más nos interese) con capas muy pequeñas que dotan de volumen la parte superior de la melena. Además, al estar las capas bastante desfiladas, ese volumen está acompañado de mucho movimiento.

Ahora el shaggy vuelve a ser tendencia y a nosotras nos parece el corte de pelo perfecto para conseguir una melena con volumen. Apuesta por un flequillo de cortina si todavía quieres darle más volumen a la parte superior.

Una media melena desfilada para conseguir volumen

Las medias melenas dan mucho juego y son una tendencia muy actual porque aportan frescura y rejuvenecen cualquier rostro. Pero las que tenemos el cabello fino debemos apostar por las medias melenas con truco.

Para conseguir que un cabello fino tenga mucho volumen con una media melena sólo hay que desfilar algunos mechones. Al desfilarlos, la melena perderá peso y eso ayudará que la zona de la raíz gane en volumen. De esta forma, aportamos ligereza a la melena y conseguiremos que el cabello se eleve de inmediato

Maxi melena con capas largas para conseguir volumen

Para conseguir una melena con volumen no es necesario cortarla de manera drástica. Mantener una maxi melena y conseguir que tenga más volumen es posible si se apuesta por el corte de pelo adecuado. Como en otras propuestas, las capas se convierten en las grandes aliadas de las melenas XXL que necesitan un extra de volumen.

Debes saber que mientras más largo sea nuestro cabello, mayor será su peso, por lo que capearlo y desfilarlo ayudará a hacerlo más ligero y que así gane en volumen. Además de las capas largas, puedes apostar por unas sutiles mechas que aporten luz, creen texturas y ayuden a potenciar más el efecto volumen.

'Clavicut' capeado para conseguir una melena con volumen

El clavicut llegó a nuestras vidas el otoño pasado y ya se ha convertido en uno de nuestros cortes de pelo preferidos por lo bien que sienta. Se trata de un corte de pelo a la altura de la clavícula (de ahí su nombre) que favorece a todo tipo de rostros y cabellos.

En el caso de los cabellos finos, el clavicut presenta su versión con pequeñas capas que, una vez más, vuelven a darle volumen al menos voluminoso de los cabellos. Este tipo de corte de pelo se presta, además, a apostar por unas ondas rotas con las que ganar un extra de volumen.

Melena con flequillo para conseguir volumen

El mejor truco para conseguir un extra de volumen, quieras o no cortar tu melena, es llevar un flequillo. Desfilado, de cortina y poco pulido, el flequillo es perfecto para conseguir el efecto visual de una melena con volumen.

Al enmarcar el rostro de esta forma desenfadada parecerá que nuestro cabello tiene más cuerpo. Al tratarse de la parte más corta de la melena, ésta pesará mucho menos y le aportará ligereza. Es una solución perfecta para las que quieren mantener su estilo capilar y sólo necesitan un pequeño truco con el que ganar volumen.

Un long bob con microcapas para conseguir volumen

Recurrir a un clásico bob no es buena idea si lo que queremos es ganar volumen. Este corte de pelo presenta una única capa y lo que un cabello fino necesita es crear texturas a través de las capas. Pero que eso no suponga un problema.

Siempre puedes hacer como Sara Carbonero y apostar por un long bob con microcapas y unas sutiles mechas caramelo con las que consigue apostar por un corte de pelo muy estiloso y favorecedor sin renunciar al volumen. Además, esta reinterpretación del bob no necesita que tengas que llevar la melena pulida, por lo que resulta muy cómodo y práctico.

Maxi melena muy desfilada para conseguir volumen

Si las propuestas en cortes de pelo no te han convencido y quieres seguir luciendo una melena XXL no es necesario que renuncies al volumen. Además de las capas, como hemos comentado anteriormente, desfilar este tipo de melenas para hacerlas mucho más ligeras es clave.

Un aspecto a tener muy en cuenta es desfilar la parte delantera, sobre todo el flequillo, para que los mechones de esa zona se vuelvan más livianos y ganen en volumen y movimiento.