Los diez cortes de pelo que mejor sientan a las mujeres mayores de 60 y con los que cambiar de 'look'

Coco Chanel solía decir que cuando una mujer se corta el pelo está a punto de cambiar su vida. No es que justo después de renovar su estilismo le vaya a tocar la lotería, más bien se refiere a que una vez terminado el cambio de look la mujer se verá renovada, reforzada y empoderada y será capaz de tomar decisiones que cambien su destino. Acabamos de terminar el peor año de nuestra vida y para muchas mujeres ese corte de pelo se hace muy necesario, y no porque el cabello necesite mejorar su apariencia precisamente.

Transformar el aspecto exterior para renovar el interior es el objetivo de muchas mujeres estos días, que ven en la peluquería y los salones de belleza los mejores aliados para resetear la mente. Por eso, muchas han pasado de querer cortarse sólo las puntas a pedir un cambio de look radical.

Atrás quedaron los clásicos cortes de pelo para dar paso a otros más actuales con los que vernos y sentirnos guapas. Pero, a la hora de cambiar de look y apostar por un corte de pelo más innovador, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave a la hora de dar con el estilismo capilar que más nos favorezca. Además de tener en cuenta los rasgos de la cara para el corte de pelo, también es importante adaptar el corte de pelo a nuestra edad, sobre todo si queremos sacarnos el mayor partido.

Si estás leyendo esto y eres una mujer mayor de 60, aquí vas a encontrar algunas propuestas de corte de pelo muy favorecedoras y que, además, nunca pasan de moda. Actrices como Susan Sarandon, Helen Mirren, Emma Thompson o Monica Bellucci (que todavía no tiene 60, pero no podía faltar en esta lista) han apostado por estos cortes de pelo con los que cambiaron radicalmente su estilo y confirmaron que un buen corte de pelo es la clave de cualquier estilismo.

Desde atrevidos pixie a favorecedores bob, pasando por la media melena a capas, estos son los cortes de pelo que mejor sientan a las mujeres mayores de 60 y con los que apostar para un cambio de look. Cuando te decidas por tu corte de pelo, no olvides seguir nuestros consejos de maquillaje para mujeres mayores de 60 si quieres conseguir un estilismo realmente rompedor.

Un 'long bob' recogido

El long bob es un corte de pelo que no entiende de edades, ya que favorece a todas las mujeres por igual y, además, esta temporada es uno de los cortes de pelo más en tendencia. Nosotras te proponemos la apuesta de la fabulosa Christine Baranski, que además de llevar un long bob, decide recoger su pelo hacia atrás con algo de volumen para dar protagonismo absoluto a su bello rostro.

Corte pixie todo hacia atrás

¿Hay algo que le quede mal a Emma Thompson? La actriz es la prueba de que arriesgar con el corte de pelo y apostar por no tapar las canas es una combinación ganadora. Emma Thomposon, en este caso, se decanta por un corte pixie, que parecía materia reservada para las mujeres más jóvenes pero que la actriz nos confirma que eso es un absoluto error. Un pixie a los 60 no sólo es favorecedor, también es sinónimo de empoderamiento femenino.

Melena a capas con flequillo ladeado

La melena a capas vuelve a estar de moda y para nosotras es uno de los cortes de pelo más favorecedores para las mujeres mayores de 60. Al estar capeado, el cabello se muestra mucho más voluminoso y con mayor movimiento, lo que le da frescura al rostro. Puedes hacer como Jaclyn Smith y apostar por ladear tu flequillo y así dulcificar el rostro. Si además juegas a darle claridad al cabello en las zonas más próximas a la cara habrás conseguido un corte de pelo de diez.

Corte pixie con flequillo ladeado

A medida que pasan los años hay rasgos de nuestra cara que se acentúan mucho más. En el caso de las mujeres muy delgadas, los pómulos y la mandíbula parecen todavía más angulosos y duros que durante la etapa de juventud. Una buena forma de dulcificar esas facciones y además apostar por un corte de pelo muy favorecedor y a la moda es hacerse un pixie con flequillo ladeado. La musa francesa Françoise Hardy se decanta por este corte de pelo y, además, deja su color natural, consiguiendo un look absolutamente espectacular.

Pelo corto a capas y con mechas

Nuestra activista favorita hace años que se decantó por este corte de pelo y no puede sentarle mejor. Jane Fonda, que siempre ha apostado por las mechas rubias para rejuvenecer su rostro, hace años que apuesta por el pelo corto y muy capeado. El cabello corto resulta muy favorecedor en las mujeres mayores de 60 y dotarlo de pequeñas capitas le dan mucha vida a un pelo que con el paso del tiempo ha ido perdiendo su fuerza y movimiento naturales.

Corte pixie en su versión más larga

Muchas mujeres cuando se cortan el pelo lo que buscan es comodidad. Pero nadie ha dicho que la comodidad no esté ligada a elegancia. O si no que se lo digan a Helen Mirren, que está espectacular con esta versión del corte pixie con una capa superior algo más larga. A diferencia de Françoise Hardy, que deja que su cabello mantenga su estado natural, Helen Mirren apuesta por darle volumen a la capa superior del cabello y así conseguir un estilismo muy sofisticado.

Corte bob en su versión ondulada

Jessica Lange es otra de las actrices que pueden llevar el corte de pelo que quieran porque siempre va estar espectacular. Nosotras hemos elegido su apuesta por un bob ondulado, ya que nos parece una reinterpretación de un corte de pelo clásico con el que consigue un aspecto fresco y desenfadado. El secreto para que su corte de pelo triunfe es que la actriz no marca en exceso sus ondas, sino que apuesta por darles un aspecto mucho más natural.

Muy corto y ondulado

Al igual que Jessica Lange, la modelo Lauren Hutton también nos confirma que el cabello ondulado es realmente favorecedor en mujeres de más de 60. Sobre todo si se apuesta por darle un acabado más natural. Muy corto y con ondas rotas, el corte de pelo de Lauren Hutton es uno de los que más favorecen a las mujeres maduras.

Corte bob desfilado y con flequillo

La musa de todas las musas, que todavía no tiene 60 pero que no podía falta en nuestra lista, también apuesta por la reinterpretación de un clásico para darle un aspecto desenfadado y muy juvenil. Estamos acostumbradas a ver a Monica Bellucci lucir una larga cabellera, por eso pensar en ella con el pelo corto podría chocar al principio. Pero no ocurre así. Su bob desfilado con un flequillo sobre las cejas hace que nos olvidemos de su característica melena y la veamos arrebatadora con este corte de pelo que tú también te puedes hacer.

Media melena ondulada

Susan Sarandon es una de nuestras actrices favoritas y sus estilismos siempre nos parecen muy acertados. No suele ser demasiado arriesgadas, pero no todas las mujeres estamos cómodas siendo atrevidas. Por eso ella nos encanta, porque apostando por lo clásico es capaz de destacar y eso es algo que no todo el mundo consigue. En su línea de estilo sencillo, la actriz apuesta por una media melena con un flequillo ladeado, que ella ondula para darle un mayor movimiento. Un corte discreto, pero un corte de pelo de diez.