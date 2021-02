Pixie con flequillo, el corte de pelo que mejor sienta a las melenas con canas porque es desenfadado y tiene mucha personalidad

Dicen que la cara es el reflejo del alma, pero lo que nunca afirman es que la melena es el reflejo de nuestro espíritu. Sello indiscutible de nuestra personalidad, nuestro corte del pelo tiene el poder de decir de nosotras mismas mucho más que una definición con palabras. Si no fuera así, no apostaríamos por cambiar el look cuando tenemos que decirle algo al mundo ni tampoco llevaríamos el mismo estilismo capilar cuando queremos remarcar que somos así y no hay vuelta de hoja.

El cabello es fiel reflejo de nuestra personalidad y cada vez tratamos de ofrecer una versión más natural de nosotras mismas a través de nuestro corte de pelo o nuestro estilo capilar. Por esta razón, de un tiempo a esta parte las canas se han convertido en la reivindicación por antonomasia de la naturalidad, la personalidad y el estilo. Atrás van quedando los tintes para dar paso a melenas grises (e incluso blancas) que resultan mucho más bonitas y naturales.

A la hora de apostar por dejar nuestro cabello al natural y presumir de canas es importante que demos con un corte de pelo adecuado. Más allá de pensar un corte de pelo que nos favorezca según la edad (las canas no entienden de años), debemos apostar por un corte de pelo que se adapte a nuestro nuevo color y a la propia naturaleza del cabello.

Siempre podemos apostar por un corte de pelo clásico, como el bob desestructurado, o ir un paso más allá y jugar con los volúmenes a través de un jagged bob. Pero, si de verdad queremos estar favorecidas y lucir un estilismo capilar fresco, juvenil y con mucha personalidad, el corte de pelo por el que debemos apostar es el pixie con flequillo. Bastante cortito (lo que lo hace muy cómodo y fácil de manejar), este corte de pelo gana en sofisticación al apostar por un flequillo. Muchas celebrities ya han apostado por un corte pixie con flequillo y el resultado ha sido espectacular.

Un corte pixie para un estilo con mucha personalidad

El corte de pelo pixie es completamente atemporal. Al igual que el bob, este corte de pelo nos acompaña a lo largo de los años y nunca deja de estar de moda. Con mucha personalidad y muy desenfadado, el secreto del triunfo de este corte de pelo no es otro que la fusión de la comodidad y la elegancia.

Tomado prestado del inglés, el término hace alusión a un pequeño duendecillo y, en realidad, ese es el resultado. Bastante más corto por detrás, el pixie es un corte de pelo a lo garçon que resulta cómodo y sofisticado a partes iguales. En ese sentido, se antoja perfecto para una melena con canas.

Pixie con flequillo, la mejor opción para una melena con canas

Hay dos razones (además de la comodidad, sofisticación y personalidad) que hacen del pixie con flequillo la mejor opción para una melena con canas. En primer lugar, cuando tomamos la decisión de abandonar por completo los tintes para lucir nuestro pelo al natural el proceso suele ser bastante dificultoso, tedioso y con resultados muy dilatados en el tiempo. Cortar por lo sano (nunca mejor dicho) es la mejor opción para apostar por las canas sin tener que pasar por el tedioso proceso que incluye dejar las canas crecer, recurrir a una decoloración para que las canas se vayan incorporando a nuestra melena de forma gradual...

En segundo lugar, las canas presentan una naturaleza muy diferente a la de nuestro cabello original. Mucho más gruesas y tiesas, las canas no son tan fáciles de manejar y requieren un corte de pelo que las mantenga en su sitio. En ese sentido, el pixie es un corte de pelo perfecto porque no da lugar a que la rebeldía de las canas hagan acto de aparición.

Cómodo y práctico, el pixie se convierte en el corte de pelo más sofisticado, fresco y desenfadado para lucir una melena con canas al apostar por combinarlo con un flequillo. Los flequillos están de moda, sí, pero no lo incluimos en el pixie por esta razón. Apostamos por un flequillo en este tipo de corte de pelo porque nos ayuda a crear volumen en la parte superior de la cabeza, dotando al corte de pelo de un aspecto fresco y desenfadado. El flequillo, además, nos puede dar mucho juego porque podemos hacerlo mucho más voluminoso con un producto texturizador, rizarlo para apostar por un look más rockero o incluso desfilarlo para darle movimiento a un cabello corto.