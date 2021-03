Todas las tendencias en color de pelo para esta primavera-verano 2021: del rubio miel al rojo fuego, pasando por los tonos pastel

Por fin es primavera y nuestras melenas lo saben. Con el cambio de estación hemos empezado a apostar por tendencias capilares mucho más naturales, entre las que destacan una melena secada al viento o la coleta efecto recién levantada más favorecedora del mundo mundial.

Como es primavera, la idea de apostar por un cambio de look ya ha empezado a rondar nuestra mente. Nos hemos empapado de todas las tendencias en cortes de pelo para esta primavera 2021 y hasta nos hemos propuesto arriesgar con nuestro maquillaje después de dominar los trucos de maquillaje para conseguir estilismos rompedores. Pero esta primavera no es necesario dominar los cortes de pelo para conseguir una melena con volumen ni apostar por un make up de alfombra roja, la verdadera clave de un cambio de look esta primavera-verano pasa por controlar todas las tendencias en color de pelo e ir a por todas por la que más nos gusta.

Los tonos pastel, las versión más suave del marrón chocolate, la incorporación de un nuevo tono rojo o las siempre naturales melenas doradas son algunas de las tendencias en color para esta primavera-verano 2021. Descubre en qué consisten y cómo apostar por ellas para lucir una súper melena esta primavera.

Los tonos pastel, también en el color de pelo

Los tonos pastel son tendencia esta primavera, pero no sólo lo son en lo que a moda se refiere. Estas tonalidades súper románticas y de fantasía dan el salto de las prendas más en tendencia para convertirse en la coloración más top de toda la primavera.

Entre los tonos pastel elegidos, que en realidad son muy sutiles, destacan el malva, el rosa o el añil. Tres tonalidades que se imponen esta primavera y por la que las mujeres más atrevidas van a apostar sí o sí. Recomendamos los tonos pastel en melenitas cortas, para que el efecto visual sea mucho más impactante.

Chocolate cake, la nueva tendencia en coloración para las morenas

El marrón chocolate siempre es tendencia, pero esta primavera las morenas están de enhorabuena porque por fin se presenta esta coloración en una nueva tonalidad.

Se trata del chocolate cake, una coloración muy natural en la que trabajan los reflejos color caramelo alrededor del rostro y en la zona de las puntas para crear sensación de movimiento y aportar a luz a una melena demasiado oscura.

Rubio con matices dorados, una color muy natural

Adiós a los rubios claros para volver a los tonos dorados, mucho más naturales. Esta coloración funciona súper bien en mujeres cuya base capilar tiende al rubio más oscuro y quieran darle un punto extra de luminosidad con unos sutiles matices en dorado.

Un efecto muy natural que el propio cabello experimenta cuando llega el verano, pero que podemos adelantar para conseguir una melena dorada y súper natural esta primavera.

Bronde, la coloración más natural para las morenas

¿Quién ha dicho que las morenas no pueden apostar por el rubio? El bronde, la colaración más natural para las morenas, ha llegado para demostrar que la mezcla entre el rubio y el castaño tienen como resultado una de las coloraciones más favorecedoras y naturales de la primavera.

A la hora de apostar por esta coloración hay que tener en cuenta la base de nuestro cabello. Si la base es más clara, se apuesta por una base rubio oscuro, matizadas con unas balayage caramel, si la base es demasiado oscura, jugaremos con un tono bronce y, en función del resultado, iremos aclarando.

Strawberry blonde, la mezcla perfecta entre el rubio y el rojo

Ni rubio ni rojo pero toda una fantasía capilar. Os presentamos el strawberry blonde, la tendencias en coloración de esta primavera-verano que más va a triunfar en las peluquerías y que más veremos entre las celebrities.

Se trata de una coloración que juega a mezclar el rubio y el rojo sin ser ninguno de los dos y obteniendo como resultado un favorecedor tono anaranjado que queda espectacular en las mujeres con la piel más clara. Un color de pelo que nada entre el fresa y el melocotón y que va a dar mucho que hablar esta primavera.

El regreso del rubio platino a las tendencias en color

El rubio platino es todo un clásico entre las mujeres más atrevidas y esta primavera vive una segunda juventud. A pesar de ser una tonalidad algo difícil de conseguir y también una de las que mayor mantenimiento necesitan, el rubio platino resulta súper favorecedor en las melenas cortitas.

Fresco, juvenil y muy desenfadado, esta primavera-verano es el momento de apostar por una de las coloraciones que más triunfan a lo largo de los años.

El rubio miel, o honey blonde, para el acabado más natural

Apostar por un cambio de coloración no es sinónimo de cambiar radicalmente el color de nuestro cabello o renunciar a la naturalidad. Aquellas que tengan ganas de cambiar de look esta primavera-verano 2021, pero quieran presumir de un cabello natural sólo tienen que apostar por una coloración honey blonde o lo que es lo mismo, un color rubio miel.

Se trata de una coloración ideal para las mujeres con el cabello claro y que quieran darle algo de textura y un extra de iluminación. Además de ser un color de pelo súper natural, es uno de los que menos mantenimiento necesitan y es muy rejuvenecedor. Su efecto es similar al que el sol provoca en las melenas rubias cuando llega el verano, sobre todo en los mechones más próximos a la cara.

Rojo fuego, la tendencia en color más atrevida

Si perteneces a la generación que creció viendo Rebelde y la banda sonora de su adolescencia la forman temones como Sálvame o Y soy rebelde, seguro que en algún momento de tu vida se te ha pasado por la cabeza lucir una melena roja al más puro estilo Roberta Pardo.

Pues ahora ha llegado el momento de que apuestes por ella, ya que esta primavera-verano se llevan las melenas en un intenso rojo fuego, aunque con algún pequeño matiz. En esta ocasión, el rojo intenso juega con los matices naranjas para crear un efecto súper rompedor y original, sólo apto para las más rebeldes.

Todas las técnicas en coloración que debes dominar esta primavera-verano 2021

Ya sabes cuáles son las tendencias en color esta primavera-verano 2021, pero ¿cuáles son las técnicas que más vamos a demandar en la peluquería? Respecto a la forma de aplicación de los diferentes tintes para conseguir el color de pelo deseado hay que tener en cuenta dos extremos realmente opuestos.

Por un lado, esta primavera-verano las tendencias en técnicas de coloración pasan por las mechas chunky highlights (las mechas súper anchas que juegan al contraste), el dip-dye hair (una técnica clásica de coloración en dos tonos en la que el cabello está más oscuro en las raíces y más claro en las puntas) y, por otro, las técinas de coloración peekaboo (las clásicas balayage pero en una versión invertida), o efectos de coloración muy sutiles y naturales para aportar un extra de iluminación a zonas estratégicas y estudiadas de la melena.

Estos efectos de iluminación pasan por las técnicas illuminage, los bronzing o las babylights, unas técinas muy sutiles y naturales que se aplican en función de la propia tonalidad del cabello.