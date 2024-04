Betis: Ni con este Isco quiere verse favorito en el derbi

La cuenta atrás ha empezado para la gran cita de la semana: domingo, 21:00 horas, en el estadio Benito Villamarín. El Betis espera el derbi velando armas después de disfrutar de un día de descanso, de desconexión, aunque no para todos, puesto que el motor verdiblanco, Isco, trabajó en solitario en la ciudad deportiva para llegar al 100% y superar las molestias de rodilla que arrastra y que le hizo pactar con Manuel Pellegrini que no jugaría el encuentro completo de Mestalla.

Y es que el técnico sabe que debe cuidar al costasoleño. Mimarlo. Saberlo llevar para que llegue a tope a un encuentro que si ya es importante para la clasificación y la afición, lo es también para el jugador, que salió de forma abrupta del Sevilla y siempre quedan cuentas pendientes cuando una relación se rompe bruscamente. Isco es el motor de este Betis y está en un gran momento futbolístico, pero ni con este Isco que Pellegrini ha resucitado para el fútbol el conjunto verdiblanco se ve favorito.

Un derbi es un derbi, cierto, pero en los dos últimos cursos el conjunto heliopolitano ha estado por encima del eterno rival en la clasificación pero ni así ha podido sacar adelante esos duelos ante un Sevilla que coqueteaba con los puestos de abajo. Ahora llega con la permanencia atada y nadie quiere el cartel de favorito en Heliópolis. Los últimas citas así lo avalan.

Y es que el conjunto verdiblanco fue mejor en Nervión en la primera vuelta. Tuvo al Sevilla por momentos contra las cuerdas con un Fran Vieites al que apenas le exigieron en la portería, pero tras el 0-1 de Ayoze el equipo dio un paso atrás que permitió al rival empatar el choque sin que apenas corriera el reloj para que el nerviosismo se instalara en el cuadro local.

La pasada campaña, más de lo mismo. El Betis logró hacer lo más difícil, adelantarse en el primer tiempo, al borde del descanso, cuando ya jugaba con un jugador más por la expulsión de Montiel. Pero en la segunda parte, lejos de sacar el colmillo y hacer sangre, tiró el encuentro por la borda. Las expulsiones de Fekir y Borja Iglesias (rigurosas o no según el primas y criterio de cada uno) le dieron la iniciativa al conjunto sevillista que acabó empatando, y pudo sacar algo más en la recta final, con un disparo lejano de Gudelj.

Tantas cosas pasaron en ese derbi en Heliópolis que en el de la segunda vuelta había más miedo a perder que ambición de ganar. Los de casa porque afrontaban 10 días después la final de la Europa League y los verdiblancos porque nunca dieron el pasado adelante para ir a por el triunfo –estuvo más cerca el triunfo local–, a sabiendas de que el punto no era malo en su lucha por Europa. Y es que Pellegrini, pese a que ya lleva en la ciudad casi cuatro años, sigue tirando de pragmatismo y aun reconociendo que para el aficionado es más que un encuentro de fútbol, para él son tres puntos más que valen tanto como vencer al Osasuna la próxima semana.

Tanto la pasada campaña como en la actual el Betis ha estado por encima en la clasificación y, seguramente, futbolísticamente por momentos (sin ser tampoco excelso ), que su rival, pero le falta creérselo e ir de verdad a por el partido desde su juego, desde lo que genera Isco. Y es que no debe ser casualidad que los verdiblancos sumen10 derbis ligueros sin ganar con cuatro empates y seis derrotas.

Y la plantilla siente cómo late el entorno y lo que ha pasado en los últimos años. "Aquí la gente está un poquito nerviosa, nos da mucha presión, entonces yo tengo ganas de ver cómo va a ser el partido del domingo", dijo Bakambu a Diario de Sevilla en una entrevista esta semana: "Miranda me dice que aquí este partido es el más importante de la temporada y yo le pregunto si es más importante que ganar al Madrid o al Barcelona; y él dice "sí, sí, sí, mucho más, muchísimo más". Por eso tengo ganas de ver el ambiente", indicó para asegurar que "en el derbi no hay favorito, porque es un partido aparte". Incluso el propio Isco coincidía al asegurar que el favoritismo "es sólo un cartel". "El cartel de favorito. Eso no quiere decir que vayamos a ganar o a perder. En el fútbol nunca se sabe, las estadísticas pasadas no valen para nada. Lo que sí estoy seguro es que el equipo está a tope, muy mentalizado y va a salir a muerte a por los tres puntos".

Si bien es cierto que este Sevilla llega cargado de confianza por los últimos resultados y, sobre todo, con la tranquilidad de no verse ya amenazado por el peligro de luchar por el descenso, el Betis debe afrontar la cita si verse favorito, claro, pero sí con la ambición de ir a por el encuentro de verdad de una vez, cuestión fundamental en este tipo de encuentros.