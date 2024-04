Entrevista exclusiva a Bakambu: "En el vestuario dicen que este derbi es el partido más importante de la temporada"

Lleva poco tiempo en el Betis, pero Cédric Bakambu se encuentra perfectamente adaptado a su nuevo club y nueva ciudad, y es consciente de la importancia que supone ganar un derbi, pues ha disputado bastantes en Turquía, Grecia y Francia. Además, sus compañeros también le han explicado el valor que tiene para el beticismo salir victorioso del choque de la máxima rivalidad sevillana, sin obviar, más allá de ganar al rival de la ciudad, la importancia de cara a seguir sumando puntos para alcanzar el objetivo de jugar en Europa, de nuevo, la próxima temporada. Con una sonrisa, con un español bastante aceptable, el congoleño atendía ayer a Diario de Sevilla para analizar los entresijos del choque del domingo en el Benito Villamarín.

– ¿Qué tal se encuentra después de la lesión? Ahora está jugando con asiduidad.

– Ya estoy bien, jugando partidos y estoy feliz. Sobre todo, el equipo gana y eso es importante para mí.

– ¿Cómo ve el derbi del domingo?

– No sé, vamos a ver. Aquí la gente está un poquito nerviosa, nos da mucha presión, entonces yo tengo ganas de ver cómo va a ser el partido del domingo.

– El Sevilla es el rival al que más goles le ha marcado en España. ¿Le gustaría repetir este domingo?

– No lo sabía. Claro que me gustaría repetir, pero, hablando en serio, me da igual. El domingo lo más importante son los tres puntos y nada más. Para mí lo mejor es que el equipo gane y ya está.

Miranda instruye al delantero congoleño

– ¿Quién es el favorito en el derbi?

– Para mí en el derbi no hay favoritos porque es un partido aparte, entonces vamos a ver qué tal.

– Usted ha jugado muchos derbis en países como Turquía, Grecia o Francia.

Sí, en Turquía el Galatasaray contra el Fenerbahçe, en Francia también, el PSG frente al Marsella y en Grecia el Olimpiakos con el Panathinaikos. Entonces sí, yo sé cómo son los momentos en los derbis y ahora vamos a ver el domingo.

– ¿Usted disfruta jugando este tipo de encuentros?

Yo creo que jugamos al fútbol para este tipo de partidos, con mucha gente, mucha presión también y al final si podemos ganar va a ser espectacular. De todas formas, día a día hay que preparar el partido y yo tengo confianza en mis compañeros que vamos a jugar bien el domingo.

– Además llega el equipo en una buena dinámica después de dos triunfos...

Sí, pero eso no significa nada para mí, porque salimos de cuatro derrotas y ahora tenemos dos victorias. En el fútbol un día estas aquí arriba, un día estás abajo... lo más importante es trabajar el día a día y sí, yo creo que el domingo podemos hacer algo grande.

– ¿Qué le han dicho en el vestuario sobre el derbi?

– Juan Miranda me dice que este partido aquí es el más importante de la temporada y yo le pregunto a Juan, '¿Es más importante que ganar al Madrid o al Barcelona?' Y él dice 'sí, sí, sí, mucho más, muchísimo más'. Por eso tengo ganas de ver el ambiente del domingo.

Bakambu pide apoyo incondicional a la afición

– ¿Un mensaje para la afición?

Hay que apoyar siempre, hay que estar detrás del equipo y da igual el momento. Hay momentos buenos, hay momentos malos... pero yo creo que el domingo vamos a dar todo. Para el equipo ya es el momento, hay que ganar al Sevilla en la liga.

– ¿Ha visto algún partido del Sevilla esta temporada?

Sí, lo vi el domingo contra el Mallorca. Es un buen equipo, como todos los equipos que tenemos en la liga, pero para mí el más importante no es el Sevilla, lo más importante es el Betis. Creo que si jugamos bien, con ganas, podemos hacer algo positivo el domingo.

– Ahora está jugando rodeado de Isco, Fekir, Fornals, Ayoze... ¿Cómo se complementa con ellos?

– Pablo Fornals no es un compañero nuevo para mí porque yo estaba con él en el Villarreal, pero los otros sí, para mí es top. Siempre es bueno jugar con futbolistas así, con estas características, y hay que disfrutar de eso, porque en todos los equipos no hay siempre jugadores así. Aquí en el Betis tengo la suerte de jugar con estos compañeros y yo quiero disfrutar con ellos.

– Todavía existe la posibilidad de ir a Europa League. ¿Cómo ve la situación?

Hay que creer siempre, estamos vivos, así que yo creo que podemos conseguir este objetivo. Vamos a ver en el partido a partido, no va a ser fácil, pero imposible no, por lo que debemos creer.