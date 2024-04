Isco y el derbi: "El equipo está a tope y saldrá a muerte a por los tres puntos"

El futbolista del Betis Isco Alarcón ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco de cara al derbi del próximo domingo.

Estado físico

"Bien, ahí recuperándome de unas pequeñas molestias, pero va bien la cosa. Sí, espero que sí pueda jugar, estamos trabajando para para llegar al 100%".

El peligro de ver amarilla en Mestalla

"Al final, en ese momento, el partido más importante era contra el Valencia y todos teníamos la cabeza puesta en ese partido. Ahora que ya ha pasado, que no me sacaron tarjeta, que no me lesioné, ya sí se puede pensar en el partido. Intentaremos darle una alegría a la afición".

Un gran momento de forma

"Sí, me encuentro muy bien, muy feliz y muy contento. Bueno, el otro día dije que el MVP yo creo que se lo merecía a Ayoze por los dos goles, pero bueno, eso es lo decide la gente. Yo no tengo nada que ver y bueno, contento de poder ayudar al equipo de la mejor manera posible y a ver si apretamos ahora que quedan seis jornadas y nos metemos ahí en Europa".

Bache pasado

"Hemos ganado dos partidos seguidos y eso es muy importante. Ahora tenemos una bonita oportunidad para conseguir otros tres puntos en casa delante de nuestra gente en un partido muy bonito de jugar, un partido muy bonito para la ciudad, un partido de muchas emociones y ojalá poder conseguir los tres puntos que nos metan más arriba todavía".

El derbi

"La verdad que es un partido muy bonito, como ya he dicho de muchas emociones. El partido prácticamente ha empezado desde el lunes, ya se respira el ambiente en las calles, en las redes... Es un partido muy importante para las dos aficiones y como ya he dicho, tenemos una oportunidad increíble de conseguir los puntos y luego la Real Sociedad y el Valencia tienen partidos muy complicados también. Así que ojalá sea una semana muy bonita y poder conseguir los tres puntos".

¿Quién es el favorito?

"Al final es sólo eso, el cartel. Eso no quiere decir ni que vayamos a ganar ni que vayamos a perder. En el fútbol, nunca se sabe. Las estadísticas pasadas no valen para nada y bueno, lo que sí estoy seguro es que el equipo está a tope, está muy mentalizado y va a salir a muerte a por los tres puntos".

Sergio Ramos

"Al final, han sido muchos años jugando juntos, ganando juntos, y bueno, hay un cariño especial. Aunque luego en el campo seguro que me da algún palo que otro (risas)".

Una caldera

"Siempre, como cada partido, la verdad que tenemos una afición increíble que cuando salimos al campo nos lleva en volandas, y no espero menos en este partido".

Lucha por la sexta y séptima plaza

"Sí, tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que ir a por lo máximo que podamos. Tenemos partidos directos contra la Real Sociedad aquí en casa, que va a ser un partido fundamental, pero bueno, tenemos que centrarnos en el partido del domingo, conseguir los tres puntos y darle una alegría a nuestra afición".