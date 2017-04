El plan para expropiar el vial hasta la A-49 podría acabar en la Fiscalía

Los propietarios de la finca El Escribano, por donde el Ayuntamiento de Espartinas trata de ejecutar un tramo del viario y enlazar con la A-49 y la SE-40, estudian acudir a la Fiscalía si el Ayuntamiento "sigue incumpliendo la ley" e inicia el proceso de expropiación de sus terrenos basándose en el plan parcial de Waterland, anulado por una sentencia firme del TSJA del pasado mes de noviembre. Por ello lo consideran un plan "ficticio", pese a que el Consistorio "se empeñe" en obtener los suelos para la conexión a través del mismo, dicen. Según la familia, si el gobierno local quiere hacer ese vial debe hacer un proyecto nuevo, independiente del plan parcial y avalado por el Ministerio de Fomento y la Diputación.

Así lo ha adelantado la familia tras conocer el último trámite plenario en el que se aprobó una partida de 38.500 euros para expropiar los 200 metros lineales que faltan. Dice sentirse "avasallada" por distintos responsables municipales sólo por intentar hacer valer sus derechos y el valor del terreno. En este sentido, recuerdan que han intentado negociar "en varias ocasiones para que se ejecute la carretera", pero no se les da "otra opción que aceptar un precio infravalorado". Lo achacan a que decidieron no participar en la junta de compensación del plan parcial (para un gran centro comercial y de ocio, que se anuncia desde 2010, con una inversión de más de 500 millones de euros), porque tienen dudas sobre la viabilidad y la solvencia de la promotora. La falta de fundamentación económica ha sido uno de los argumentos de la sentencia que el TSJA, que el gobierno local de C's defiende que ya ha acatado al incorporar un estudio.

La junta de compensación en la que debían participar el resto de propietarios no ha llegado a constituirse -mantienen- porque no han podido hacer frente, de hecho, a la indemnización de 75 euros por metro cuadrado que estos propietarios no adheridos llegaron a aceptar por escrito en agosto de 2015 y que se publicó en el BOP. También recuerdan que en el estudio económico-financiero sobre la sostenibilidad del plan que ha incorporado el Ayuntamiento al plan el valor de suelo se fija en 90 euros. Sin embargo, la expropiación que se plantea no llega a 5.

Estos propietarios explican que estarían abiertos a una permuta por suelos de similar valor o a ceder suelo a cambio de que se les dejara promover algún otro proyecto relacionado con servicios a la autovía, aprovechando que el plan está anulado. Pero no se les dan opciones. "El vial destruiría nuestra instalación de luz, nos taparían el pozo y la valla de protección", dicen, y creen que no se han previsto costes por rápida ocupación. Pese a que afirman estar cansados, lamentan que se les aboca a acudir de nuevo a los tribunales.