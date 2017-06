Alivio entre los temporeros de Las Posadillas

Los temporeros de la finca Las Posadillas miran hoy con mucha más tranquilidad al horizonte tras los momentos de tensión y miedo vividos desde el sábado cuando tuvieron que ser evacuados ante el avance del incendio declarado en Moguer. La cercanía del fuego obligó a las autoriades a sacarlos de sus alojamientos cuando se vieron prácticamente cercados por las llamas. Tras dos noches en los polideportivos de Moguer y Mazagón, en los que destacan el buen trato y la solidaridad que han recibido, estos trabajadores del campo ya han podido volver a sus alojamientos. No obstamte, todos coinciden en que nunca podrán olvidar lo que vivieron cuando vieron el fuego rodeándoles.

Aún con la emoción en el rostro, cuentan cómo el sábado los trabajadores de la cooperativa tuvieron que sacar las mangueras y poner en marcha los periquitos que riegan el césped ante el inexorable avance de las llamas. La mayoría son rumanos y marroquíes y muchos de ellos no quieren aparecer ante los medios para que sus familias no se preocupen dado que pasan muchas semanas fuera de casa y al dolor de la separación por el trabajo no quieren que se una la incertiodumbre por su situación.