Isaac: "Se lo digo a mis colegas; En-Nesyri tiene un martillo en la cabeza"

Ni sabe ni pregunta. Y es lo mejor que hace. Repite mecánicamente que desea seguir en el Sevilla, pero que es un tema que lo llevan sus agentes, aunque confiesa que si se hubiera hecho antes de dar el salto no se hablaría ahora tanto de su contrato. Al margen de eso, Isaac Romero Bernal (Lebrija, 18-5-2000) está ilusionado con su bautizo de derbi, se ha quitado un peso de encima con el gol al Mallorca y aún se palpa la ropa al verse todos los domingos jugando al lado de En-Nesyri.

–Está usted en una semana muy bonita para ser futbolista del primer equipo de uno de los dos clubes de la ciudad.

–Sí. Es mi primer derbi con el primer equipo, he jugado unos cuantos con la cantera y demás, pero así no, y la verdad es que es un partido muy bonito y muy importante para la ciudad y para nosotros. Vamos a ir a dejarlo todo.

–Y después de haber conseguido la tranquilidad. Le da otro matiz al partido...

–Venimos en una buena dinámica, ganando tres partidos seguidos y eso, quieras o no, te da un plus de energía y de motivación distinta. Sabemos qué significa.

–¿Derbis en cantera cuántos ha jugado?

–Desde que estoy aquí todos los años, prácticamente desde el Sevilla C hasta el primer equipo.

–Y el de Lebrija... ¿Qué derbi es más caliente?

–(Risas). Hombre, son muy diferentes porque al final allí en mi pueblo prácticamente juegan los amigos, que se pican unos con los otros, pero esto es muy distinto.

–¿Cómo se lo imagina? La afición del Sevilla en un grupito arriba, el estadio apretando...

–Al final está claro que el estadio va a apretar por el partido que es, pero bueno, nosotros vamos a tener allí también a nuestra afición, que también va a apretar como siempre y nos va a dar esa motivación, que ya la llevamos, pero nos la va a dar más todavía y esperemos darle una alegría a la afición que también se lo merece.

Cómo será el derbi "Sabemos al partido al que vamos; iremos a tratar de tener el balón en nuestro terreno y que ellos corran detrás”

Ocasiones falladas "No soy persona de darle muchas vueltas, pero al final no marcas y se te meten muchas cosas en la cabeza”

–¿Le han explicado algunos compañeros que son más calientes en los derbis (Navas, Ocampos, Acuña...) lo que significa jugar allí?

–Personalmente no he hablado con ellos del derbi, tampoco me gusta preguntar muchas cosas. Al final me tengo que mentalizar yo del partido que es. Ellos me pueden aconsejar y demás del partido como hacen siempre, pero creo que depende de mí, de estar centrado y motivado por el partido que es y a dejarlo todo en el campo, como siempre.

–Ya soltó esa pequeña ansiedad que se le veía ante el gol...

–Sí, bueno, al final pienso en marcar en todos los partidos, pero he tenido mala suerte. He tenido ocasiones, pero no me estaban entrando, o bien por definir mal o porque me la paraba el portero, pero siempre intento ayudar al equipo con esas ocasiones y esta semana por fin me entró de nuevo. Eso me hace ir con más ganas de seguir aportando mi granito de arena con goles al equipo y esperemos que esta semana también sea así.

–Fueron siete semanas sin marcar, ¿estaba llegando un poco al bloqueo?

–Gracias a Dios no soy de esas personas que están siempre pensando que podía haber hecho esto o haber hecho lo otro... Esas ocasiones estaban ahí y han pasado, pero no soy persona de darle tantas vueltas. El míster también me decía que no estuviera pensando todo el rato en el gol ni que me ofuscara con ese tema. Pero un delantero siempre intenta meter goles y cuando te llevas varios partidos sin meterlos te pones a pensar muchas cosas.

–¿Trabaja con algún profesional el tema mental? Cada vez hay más futbolistas profesionales que lo hacen.

–No, nunca he tratado con nadie ese aspecto. Creo que de momento estoy bien psicológicamente, no ha hecho falta, pero a lo mejor viene bien también.

–¿Cómo es tener un padre futbolista? Aparte de guiar su carrera, también le dará consejos para aplicar en el campo...

–Yo hablo siempre con él. Al final es el que más me aconseja junto con mi repre, que al final son los que están ahí siempre. Mi padre ha vivido mucho tiempo en el mundo del fútbol. Desde chico es el que me lleva a todos lados, me aconseja y me explica las cosas que tengo que hacer mejor y las que no tengo que hacer.

–Y en el vestuario, ¿cómo ha sido su relación con los pesos pesados del equipo?

–Venía entrenando muchas veces con ellos y al final eso ha sido una ayuda. Al principio te cuesta un poquito porque no los conoces, pero una vez que vas entrando en dinámica son muy buenos compañeros todos y me llevo prácticamente bien con todo el mundo. Te ayudan mucho por la veteranía que tienen y por todo lo vivido en el mundo del fútbol. Les doy las gracias a todos.

–Jesús Galván nos decía que a nadie del filial le sorprendió el nivel que ha dado, pero sí es cierto que ha superado las expectativas y sí que ese nivel se haya alargado tanto en el tiempo y siga siendo titular en el primer equipo.

–Se lo agradezco. Mi relación con ellos es fantástica. Cuando termino me gusta ir con ellos al vestuario o al campo si aún están entrenando para estar un rato. Siguen siendo mis compañeros por todo lo que hemos vivido juntos y les quería desear mucha suerte esta semana porque se merecen ascender por todo el trabajo que vienen haciendo. Los veré un rato antes de concentrarnos.

–Volviendo al derbi, por el estilo del Betis, que con Isco tendrán mucho balón, por jugar en casa, por la presión que tienen ellos... ¿le puede venir bien al Sevilla por estar el equipo más suelto jugando fuera de casa y con espacios a la contra?

–Sabemos al partido que vamos. Vamos a intentar tener el balón el máximo tiempo posible en nuestro terreno para que ellos corran detrás de la bola. Esperemos que se dé bien, vamos a dejarlo todo y ahora que estamos en mejor dinámica vamos a intentar seguir dándole alegrías a la afición y quedar lo más arriba posible en la tabla.

–¿Siempre jugó de delantero?

–Desde que estoy aquí prácticamente empecé de delantero, pero he jugado de extremo, de mediapunta algunas veces... pero casi todos los años de delantero.

–No tanto por la presión y el desgaste que realiza sino por los conceptos defensivos que se le aprecian, quería incidir en eso, que al jugar con dos puntas tiene que haber detrás un sacrificio de los compañeros que lo compensen...

–Al final, y hablo personalmente del trabajo que hago, me sale solo, al igual que he estado haciendo estos años atrás. Siempre intento ayudar tanto atacando como defendiendo al equipo en todo lo que puedo, y bueno, al final con dos puntas es mucho trabajo porque tenemos que estar pendientes de los pivotes del rival también, cerrando y demás. Siempre hacemos lo que pide el míster para ayudar al equipo.

–Con En-Nesyri ya está dicho todo de cómo se entiende con él e imagino que para un delantero una asistencia también tiene valor. Usted lleva unas cuantas...

–Desde el principio hemos tenido muy buena sintonía, hemos estado el uno para el otro siempre. Y tanto me ha ayudado a mí por la veteranía como yo a él, aunque tampoco soy nadie ahora mismo, pero intento ayudarle en todo lo que puedo. Nos compenetramos muy bien en el campo y gracias a Dios nos están saliendo las cosas bien. Siempre es una alegría o que me dé él a mí una asistencia o que se la dé yo a él.

–Y cuando viene desde atrás en carrera, verlo desde ahí abajo a la altura que remata...

–Es impresionante. Yo se lo comento tanto a los compañeros de aquí, a Juanlu por ejemplo que es de los que más relación tengo, y a mis colegas de mi pueblo, que tiene un martillo en la cabeza. Con la fuerza que remata de cabeza parece que lo hiciera con el pie. Es un espectáculo verlo en los entrenamientos y en los partidos.

La renovación "No sé ni pregunto; ¿que se podía haber hecho antes de debutar? A lo mejor sí, a lo mejor estando en el filial lo ves de otra manera... pero no puedo decir ni que sí ni que no”

–Con su contrato, se habla de buena sintonía, pero... ¿le gustaría de verdad seguir aquí?

–Lo he dicho siempre, que me encantaría seguir aquí muchos años por lo que me han dado y por la suerte que tengo de estar en el primer equipo, pero es un tema que llevan mis agentes y el club y al final yo tampoco, si te digo la verdad, sé mucho ni pregunto sobre el tema. Ahora mismo tampoco quiero pensar en eso, sino en el partido que tenemos.

–¿Le ha hecho una oferta el Pájaro para la Lebrijana?

–(Carcajadas). No, pero tampoco me iría (carcajadas).

–Estará cansado de que le pregunten siempre por lo mismo...

–Sí. Pero al final uno se acostumbra porque sabe que como está el tema ahí, te van a preguntar casi siempre por eso, pero ya digo que no sé mucho del tema.

–¿Cree que el momento hubiera sido antes de debutar y ahora nos estaríamos ahorrando tanto runrún?

–Pues a lo mejor sí, porque a lo mejor estando en el filial... lo ves de otra manera, pero no puedo decir ni que sí ni que no, porque no lo sé, la verdad (risas).